Trump गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च — इतने लाख डॉलर में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को व्हाइट हाउस में व्यापारिक नेताओं की उपस्थिति में बहुप्रतीक्षित “ट्रम्प गोल्ड कार्ड” वीजा कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया. इस नए वीजा कार्यक्रम के तहत, विदेशी नागरिक अब लगभग 10 लाख डॉलर का निवेश करके अमेरिका में स्थायी निवासी बनने और बाद में अमेरिकी नागरिकता हासिल करने का अवसर पा सकते हैं. ट्रम्प ने इस मौके पर कहा कि यह योजना कुछ हद तक ग्रीन कार्ड जैसी है, लेकिन इसके फायदे ग्रीन कार्ड से कहीं अधिक हैं. उनका कहना था कि यह कार्यक्रम उच्च-मूल्य वाले निवेशकों और प्रतिभाशाली उद्यमियों को आकर्षित करेगा, जिससे अमेरिकी उद्योग में अरबों डॉलर का निवेश आएगा और व्यवसायों के लिए प्रतिभा बनाए रखना आसान होगा. “गोल्ड कार्ड” वीजा कार्यक्रम की वेबसाइट अब चालू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. ट्रम्प ने कहा कि इस योजना के तहत प्राप्त सभी पैसे सीधे अमेरिकी सरकार के पास जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि कंपनियां किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस कार्ड के जरिए अमेरिका में रख सकती हैं, जिससे प्रतिभाशाली लोग देश में आकर काम कर सकेंगे.