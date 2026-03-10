ETV Bharat / business

चांदी की कीमतों में उछाल, एक ही दिन में ₹10,442 की भारी बढ़त, कीमतें ₹2.77 लाख के पार

कमजोर डॉलर और वैश्विक तेजी के कारण चांदी ₹10,442 उछलकर ₹2.77 लाख प्रति किलो हुई; विशेषज्ञों के अनुसार कीमतें ₹2.85 लाख तक जा सकती हैं.

चांदी की कीमतों में उछाल (Ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 5:34 PM IST

नई दिल्ली: अगर आप चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. वैश्विक बाजारों में आए बड़े बदलावों और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते भारतीय बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर आग लग गई है. मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में चांदी की कीमतों में 10,442 रुपये प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की गई. इस उछाल के साथ चांदी के दाम 2,77,602 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं.

क्यों महंगी हुई चांदी?
चांदी के महंगा होने के पीछे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कारण जिम्मेदार हैं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिरने से कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है. दरअसल, वैश्विक निवेशक डॉलर के मुकाबले चांदी को एक सुरक्षित और मुनाफे वाला निवेश मान रहे हैं.

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान संघर्ष के जल्द खत्म होने के संकेतों ने भी बाजार के समीकरण बदल दिए हैं. जब युद्ध जैसी स्थितियां शांत होने लगती हैं, तो डॉलर की मांग कम होती है और निवेशक कमोडिटी मार्केट (जैसे सोना-चांदी) की ओर रुख करते हैं. न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 6 प्रतिशत की छलांग लगाकर 89.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजारों पर पड़ा है.

निवेशकों और आम जनता पर असर
चांदी की कीमतों में आई इस अचानक तेजी ने निवेशकों को तो खुश कर दिया है, लेकिन आम ग्राहकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है.

  • निवेशकों के लिए मौका: विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी फिलहाल 'बुलिश मोड' में है. यानी आने वाले दिनों में यह 2.85 लाख रुपये (95 डॉलर प्रति औंस) का स्तर भी छू सकती है. ऐसे में निवेशक हर छोटी गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं.
  • रिटेल ग्राहक परेशान: शादियों के सीजन और घरेलू उपयोग के लिए चांदी के बर्तन या गहने खरीदने वालों को अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कीमत चुकानी होगी. देश के कई हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत में, चांदी की कीमतें 3 लाख रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच रही हैं.

ऑगमोंट रिसर्च की प्रमुख रेनिशा चैननी के अनुसार, चांदी में यह तेजी अभी जारी रह सकती है. अब सबकी नजरें अमेरिका के महंगाई दर के आंकड़ों पर हैं. यदि वहां से संकेत सकारात्मक रहे, तो चांदी की चमक और बढ़ सकती है. हालांकि, जानकारों का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार में थोड़ा सुधार आ सकता है, जो नए खरीदारों के लिए प्रवेश का एक मौका होगा.

