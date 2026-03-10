ETV Bharat / business

चांदी की कीमतों में उछाल, एक ही दिन में ₹10,442 की भारी बढ़त, कीमतें ₹2.77 लाख के पार

नई दिल्ली: अगर आप चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. वैश्विक बाजारों में आए बड़े बदलावों और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के चलते भारतीय बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर आग लग गई है. मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार (MCX) में चांदी की कीमतों में 10,442 रुपये प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की गई. इस उछाल के साथ चांदी के दाम 2,77,602 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं.

क्यों महंगी हुई चांदी?

चांदी के महंगा होने के पीछे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कारण जिम्मेदार हैं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिरने से कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है. दरअसल, वैश्विक निवेशक डॉलर के मुकाबले चांदी को एक सुरक्षित और मुनाफे वाला निवेश मान रहे हैं.

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान संघर्ष के जल्द खत्म होने के संकेतों ने भी बाजार के समीकरण बदल दिए हैं. जब युद्ध जैसी स्थितियां शांत होने लगती हैं, तो डॉलर की मांग कम होती है और निवेशक कमोडिटी मार्केट (जैसे सोना-चांदी) की ओर रुख करते हैं. न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 6 प्रतिशत की छलांग लगाकर 89.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है, जिसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजारों पर पड़ा है.