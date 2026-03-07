ETV Bharat / business

LPG-Price-Hike: घरेलू एलपीजी की कीमत 60 रुपये बढ़ी, कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा

Domestic LPG price hiked
घरेलू एलपीजी की कीमत 60 रुपये बढ़ी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 6:39 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 6:48 AM IST

नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत शनिवार, 7 मार्च से बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर में 14.2 kg वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ गई है.

इसी तरह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत भी उसी तारीख से 115 रुपये बढ़ा दी गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कमर्शियल प्रतिष्ठानों जैसे बिजनेस पर असर पड़ा है. दिल्ली में 14.2 kg वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है. मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का नया रेट अब 912.50 रुपये हो गया है जो पहले 852.50 रुपये था.

कोलकाता में कीमत 879 रुपये से बढ़कर 030 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है. बदले हुए रेट आज से लागू होंगे. यह बढ़ोतरी बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर भी लागू होगी.

दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई है. मुंबई में कीमत 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है. इसी तरह, कोलकाता में कीमत 1875.50 रुपये से बढ़कर 1990 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 1929 रुपये से बढ़कर 2043.50 रुपये हो गई है. इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से ही स्थिर रही जब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला रेट 853 रुपये था. नवीनतम संशोधन घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उन कमर्शियल उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है जो दैनिक कार्यों के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं.

यह बढ़ोतरी भारत की एनर्जी सप्लाई और फ्यूल की उपलब्धता पर चर्चा के बीच हुई है. केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले भरोसा दिलाया था कि देश में एनर्जी की कोई कमी नहीं है. कंज्यूमर्स को सप्लाई में रुकावट की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ता और टिकाऊ फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और हम इसे आराम से कर रहे हैं. भारत में एनर्जी की कोई कमी नहीं है, और हमारे एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है.'

इस बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें देश में पेट्रोल और डीज़ल की कमी का सुझाव दिया गया था और उन्हें बेबुनियाद बताया. भारत के पास फ्यूल का काफी स्टॉक है और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.'

COMMERCIAL CYLINDER
घरेलू एलपीजी कीमत बढ़ी
रसोई गैस सिलेंडर
DOMESTIC LPG PRICE HIKED

