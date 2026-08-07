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15 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी, वरना LPG ग्राहकों को लग सकता है आर्थिक झटका

हैदराबाद: देश के सभी घरेलू एलपीजी (LPG) गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस कनेक्शन के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार द्वारा इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तय की गई है. यदि आप तय समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं करते हैं, तो आपको घरेलू रियायती दरों पर सिलेंडर मिलने में परेशानी आ सकती है.

नियम न मानने पर क्या होगा नुकसान?

तेल कंपनियों के अनुसार, जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रहेगी, उन्हें अस्थायी रूप से कमर्शियल (बाजार) रेट पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी भी रोकी जा सकती है. डेटा अपडेट न होने की स्थिति में तेल कंपनियां अस्थाई रूप से गैस रीफिल की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर सकती हैं. इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बाजार से फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों को पूरी तरह खत्म करना है, ताकि सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल पात्र और सही लोगों तक ही पहुंचे.

देशभर में बड़े पैमाने पर काम बाकी

आंकड़ों के अनुसार, अभी भी देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है. यही वजह है कि गैस एजेंसियां अब फोन कॉल, एसएमएस (SMS) और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं ताकि अंतिम दिनों में भीड़ से बचा जा सके.