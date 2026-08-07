ETV Bharat / business

15 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी, वरना LPG ग्राहकों को लग सकता है आर्थिक झटका

केंद्र सरकार 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर सकती है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 2:36 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: देश के सभी घरेलू एलपीजी (LPG) गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस कनेक्शन के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार द्वारा इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तय की गई है. यदि आप तय समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं करते हैं, तो आपको घरेलू रियायती दरों पर सिलेंडर मिलने में परेशानी आ सकती है.

नियम न मानने पर क्या होगा नुकसान?
तेल कंपनियों के अनुसार, जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रहेगी, उन्हें अस्थायी रूप से कमर्शियल (बाजार) रेट पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी भी रोकी जा सकती है. डेटा अपडेट न होने की स्थिति में तेल कंपनियां अस्थाई रूप से गैस रीफिल की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर सकती हैं. इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बाजार से फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों को पूरी तरह खत्म करना है, ताकि सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल पात्र और सही लोगों तक ही पहुंचे.

देशभर में बड़े पैमाने पर काम बाकी
आंकड़ों के अनुसार, अभी भी देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है. यही वजह है कि गैस एजेंसियां अब फोन कॉल, एसएमएस (SMS) और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं ताकि अंतिम दिनों में भीड़ से बचा जा सके.

घर बैठे ऐसे पूरी करें ई-केवाईसी प्रक्रिया
उपभोक्ता इस जरूरी काम को नीचे दिए गए माध्यमों से आसानी से निपटा सकते हैं:

  1. मोबाइल ऐप और वेबसाइट: आप 'IndianOil One' ऐप या अपनी संबंधित गैस कंपनी (HP Pay, Hello BPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और ओटीपी के जरिए ऑनलाइन पहचान कन्फर्म कर सकते हैं.
  2. गैस एजेंसी जाकर: अपने नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में आधार कार्ड, गैस पासबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जाकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) वेरिफिकेशन करवाएं.
  3. डिलीवरी स्टाफ की मदद: सिलेंडर डिलीवर करने आने वाले कर्मचारी के पास मौजूद ऐप के जरिए भी आप मौके पर ही अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

परेशानी से बचने के लिए 15 अगस्त से पहले इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा कर लें.

यह भी पढ़ें- UPI पर लगेगा चार्ज? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा स्पष्टीकरण

Last Updated : August 7, 2026 at 2:50 PM IST

TAGGED:

AADHAAR EKYC
DOMESTIC LPG PRICE
LPG E KYC DEADLINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.