बाजार में विदेशी निवेशकों का एग्जिट जारी; इस हफ्ते फिर निकाले ₹30,294 करोड़, पर DIIs ने संभाला मोर्चा
विदेशी निवेशकों की ₹30,294 करोड़ की बिकवाली को घरेलू निवेशकों ने ₹30,313 करोड़ लगाकर पूरी तरह संभाला और बाजार को क्रैश से बचाया.
Published : October 10, 2026 at 2:56 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भारी उठापटक देखने को मिली है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की तरफ से बाजार में बिकवाली का दबाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक्सचेंज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से ₹30,294 करोड़ की भारी-भरकम रकम निकाल ली है. यह लगातार आठवां हफ्ता है, जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में नेट सेलर्स यानी बिकवाल बने हुए हैं.
घरेलू निवेशकों ने संभाला मोर्चा
विदेशी फंड्स की इस ताबड़तोड़ बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बड़े क्रैश से बच गया. बाजार को बचाने में घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बड़ा मोर्चा संभाला. घरेलू निवेशकों ने इस हफ्ते रिकॉर्ड खरीदारी करते हुए बाजार में ₹30,313 करोड़ का निवेश किया. इस दमदार घरेलू इनफ्लो ने विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव को पूरी तरह सोख लिया. इसी तगड़े सपोर्ट के चलते शुक्रवार को बाजार में एक शानदार पुलबैक यानी रिकवरी देखने को मिली.
अक्टूबर महीने का गणित
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस समय घरेलू खरीदारों का बैकअप नहीं होता, तो बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती थी. बजाज ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) पवित्र मुखर्जी के मुताबिक, "इस महीने यानी अक्टूबर में अब तक FIIs ने कुल ₹39,779 करोड़ के शेयर बेचे हैं. इसके विपरीत, DIIs ने ₹40,355 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है. यही कारण है कि सितंबर के क्लोजिंग स्तर 22,620.45 के मुकाबले निफ्टी में इस महीने अब तक सिर्फ 0.44 फीसदी की मामूली गिरावट आई है."
आठ हफ्तों में निफ्टी का हाल
अगर पिछले आठ हफ्तों के पूरे ट्रेंड को देखें तो लगातार हो रही FII बिकवाली के कारण निफ्टी अपने ऊपरी स्तर 24,366.00 से 7.57 फीसदी फिसलकर 22,520.45 के स्तर पर आ गया था. लेकिन इस पूरी गिरावट के दौरान घरेलू निवेशकों की लगातार बाइंग ने निफ्टी की गिरावट को सीमित रखने का काम किया.
सितंबर में फाइनेंशियल सर्विसेज से बड़ा आउटफ्लो
पीएल कैपिटल (प्रभुदास लीलाधर) की ताजा स्टडी के मुताबिक, सितंबर 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने बाजार से ₹35,861 करोड़ की बड़ी रकम निकाली थी, जबकि अगस्त में उन्होंने ₹29,628 करोड़ का निवेश किया था. सितंबर के दौरान विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्यादा बिकवाली फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स और मेटल्स में की. इनमें फाइनेंशियल सर्विसेज से सबसे ज्यादा ₹13,147 करोड़ निकाले गए, जो उनके लॉन्ग टर्म एवरेज (LTA) मासिक आउटफ्लो ₹2,237 करोड़ से लगभग छह गुना ज्यादा है. साल 2026 में जनवरी से सितंबर के बीच विदेशी निवेशक अब तक सेक्टोरल बेसिस पर करीब ₹2.60 lakh करोड़ की भारी बिकवाली कर चुके हैं.
इन सेक्टर्स पर FII का भरोसा बरकरार
हालांकि, विदेशी निवेशक कंज्यूमर सर्विसेज, सर्विसेज, हेल्थकेयर और कंस्ट्रक्शन जैसे चुनिंदा सेक्टर्स में अब भी लगातार पैसा लगा रहे हैं. पीएल कैपिटल की रिसर्च एनालिस्ट मन्नत गांधी के अनुसार, कंज्यूमर सर्विसेज में सितंबर में ₹2,333 करोड़ का हाईएस्ट इनफ्लो आया है, जो लगातार चौथा पॉजिटिव महीना है. इसके बाद सर्विसेज में ₹2,302 करोड़, हेल्थकेयर में ₹2,117 करोड़ और कंस्ट्रक्शन में ₹1,311 करोड़ का निवेश हुआ. उन्होंने बताया कि लंबे समय में FII का वेटेज बैंक और आईटी से हटकर इलेक्ट्रिकल्स और नॉन-फेरस मेटल्स की तरफ जा रहा है.
आगे कैसा रहेगा बाजार?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल हेडविंड्स के कारण बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की रिकॉर्ड खरीदारी बाजार की गिरावट को थामती रहेगी.
यह भी पढ़ें- रुपये को सहारा देने के लिए RBI का बड़ा कदम, सरकारी तेल कंपनियों के लिए शुरू की स्पेशल डॉलर विंडो