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बाजार में विदेशी निवेशकों का एग्जिट जारी; इस हफ्ते फिर निकाले ₹30,294 करोड़, पर DIIs ने संभाला मोर्चा

प्रतीकात्मक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भारी उठापटक देखने को मिली है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की तरफ से बाजार में बिकवाली का दबाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक्सचेंज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से ₹30,294 करोड़ की भारी-भरकम रकम निकाल ली है. यह लगातार आठवां हफ्ता है, जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में नेट सेलर्स यानी बिकवाल बने हुए हैं.

घरेलू निवेशकों ने संभाला मोर्चा

विदेशी फंड्स की इस ताबड़तोड़ बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बड़े क्रैश से बच गया. बाजार को बचाने में घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बड़ा मोर्चा संभाला. घरेलू निवेशकों ने इस हफ्ते रिकॉर्ड खरीदारी करते हुए बाजार में ₹30,313 करोड़ का निवेश किया. इस दमदार घरेलू इनफ्लो ने विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव को पूरी तरह सोख लिया. इसी तगड़े सपोर्ट के चलते शुक्रवार को बाजार में एक शानदार पुलबैक यानी रिकवरी देखने को मिली.

अक्टूबर महीने का गणित

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस समय घरेलू खरीदारों का बैकअप नहीं होता, तो बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती थी. बजाज ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) पवित्र मुखर्जी के मुताबिक, "इस महीने यानी अक्टूबर में अब तक FIIs ने कुल ₹39,779 करोड़ के शेयर बेचे हैं. इसके विपरीत, DIIs ने ₹40,355 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है. यही कारण है कि सितंबर के क्लोजिंग स्तर 22,620.45 के मुकाबले निफ्टी में इस महीने अब तक सिर्फ 0.44 फीसदी की मामूली गिरावट आई है." आठ हफ्तों में निफ्टी का हाल

अगर पिछले आठ हफ्तों के पूरे ट्रेंड को देखें तो लगातार हो रही FII बिकवाली के कारण निफ्टी अपने ऊपरी स्तर 24,366.00 से 7.57 फीसदी फिसलकर 22,520.45 के स्तर पर आ गया था. लेकिन इस पूरी गिरावट के दौरान घरेलू निवेशकों की लगातार बाइंग ने निफ्टी की गिरावट को सीमित रखने का काम किया.