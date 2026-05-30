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हवाई उड़ानों में कटौती से पर्यटन उद्योग पर बड़ा संकट, विदेशी सैलानियों की संख्या 30% तक गिरने की आशंका

हवाई किराया बढ़ने और उड़ानें रद्द होने से पर्यटन संकट में; होटल-कैब कारोबारी परेशान. पढ़ें चंचल मुखर्जी की विशेष रिपोर्ट.

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सांकेतिक फोटो (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 10:03 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा लगभग 250 घरेलू उड़ानों को बंद करने के फैसले से देश का पर्यटन और होटल उद्योग गहरे संकट में आ गया है. पर्यटन क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि उड़ानों की इस कमी से न केवल देश के भीतर घूमने वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा, बल्कि विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी भारी गिरावट आएगी.

30 फीसदी तक गिर सकता है विदेशी पर्यटन
आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार, उड़ानों में इस कटौती की वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या में 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. वहीं, देश के भीतर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में 20 से 25 प्रतिशत की गिरावट होने की आशंका है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उड़ानें कम होने से टिकटों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. महंगे किराए की वजह से आम और कारोबारी दोनों तरह के यात्री अपनी यात्रा टाल रहे हैं या रद्द कर रहे हैं.

पर्यटन उद्योग की रीढ़ है हवाई सेवाए
डवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय बसु ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि विमानन क्षेत्र पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी है. यदि मुख्य रास्तों पर उड़ानें कम की जाती हैं, तो इसका सीधा असर पर्यटकों की आवाजाही पर पड़ता है.

उन्होंने इसे यात्रियों और व्यापारियों के लिए "दोहरी मार" बताया है. एक तरफ उड़ानों की संख्या कम हो रही है, जिससे यात्रा के विकल्प घट गए हैं. दूसरी तरफ, वैश्विक तनाव और विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण हवाई टिकट महंगे हो गए हैं. इस वजह से लोग अब पास की जगहों पर जाने के लिए हवाई जहाज के बजाय गाड़ियों और बसों का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं. हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग समय बचाने के लिए अभी भी उड़ानों पर ही निर्भर हैं.

होटल, कैब और गाइड पर पड़ेगा बुरा असर
इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीश कैस्थ ने चेतावनी दी है कि इस फैसले का असर केवल एयरलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा. जब पर्यटक ही नहीं आएंगे, तो पूरा पर्यटन ढांचा प्रभावित होगा. उन्होंने कहा कि कई टूर ऑपरेटरों ने आने वाले सीजन के लिए पहले से ही होटल और टिकट बुक कर रखे थे. अब अचानक उड़ानें रद्द होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. आने वाले तीन से चार महीने इस उद्योग के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं. उड़ानों की कमी से होटलों की बुकिंग रद्द हो रही है, स्थानीय कैब (टैक्सी) चालकों को काम नहीं मिल रहा है और गाइडों की कमाई बंद हो गई है.

राहत की तलाश
ट्रेन और सड़क मार्ग बने सहाराफेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के महासचिव राजीव मेहरा ने इस मामले पर एक संतुलित विचार रखा है. उन्होंने माना कि पर्यटन पर असर तो पड़ेगा, लेकिन सरकार यात्रियों की परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही है. प्रभावित यात्रियों को दूसरी उड़ानों में सीट दी जा रही है. साथ ही, उड़ानें ज्यादातर उन रास्तों पर कम की गई हैं जहाँ यात्रियों की संख्या पहले से ही बहुत कम थी. हवाई किराया महंगा होने के कारण अब भारतीय मध्यम वर्ग ट्रेन और गाड़ियों से सफर करने को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि यह बजट के अनुकूल है.

अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है यह सेक्टर?
भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है.

जीडीपी में हिस्सेदारी: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह सेक्टर देश की जीडीपी में 5.22 प्रतिशत का योगदान देता है, जो करीब 15.73 लाख करोड़ रुपये है.

रोजगार: साल 2023-24 में इस उद्योग ने देश में लगभग 84.63 मिलियन (8.4 करोड़ से अधिक) लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया.

यात्रियों की संख्या: साल 2023 में 2.51 अरब घरेलू पर्यटकों ने देश में यात्रा की थी, जबकि 2024 में लगभग 99.5 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे.

पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 'पर्यटन पुलिस'
इस संकट के बीच, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों का भरोसा बनाए रखने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रमुख पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों पर विशेष 'टूरिज्म पुलिस' (पर्यटन पुलिस) तैनात करने का आग्रह किया है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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