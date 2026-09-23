घरेलू हवाई सफर में 6.34% की भारी गिरावट, संकट में स्पाइसजेट, एयर इंडिया की ऊंची उड़ान

घरेलू हवाई सफर में 6.34% की भारी गिरावट, संकट में स्पाइसजेट, एयर इंडिया की ऊंची उड़ान
अगस्त में घरेलू हवाई यात्री 6.34% घटे. इंडिगो-स्पाइसजेट का मार्केट शेयर गिरा, जबकि एयर इंडिया चमकी। खराब प्रदर्शन पर स्पाइसजेट पर सरकार सख्त.
Published : September 23, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय विमानन बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में सालाना आधार पर 6.34 प्रतिशत की कमी आई है. इस गिरावट के बाद अब कुल यात्रियों की संख्या घटकर 1.21 करोड़ रह गई है. मॉनसून सीजन और विमानन कंपनियों की अंदरूनी दिक्कतों को इस मंदी की मुख्य वजहें माना जा रहा है.
इंडिगो और स्पाइसजेट को बाजार में झटका
इस सरकारी रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा विमानन कंपनियों के मार्केट शेयर यानी बाजार हिस्सेदारी को लेकर हुआ है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' और आर्थिक संकट से जूझ रही 'स्पाइसजेट' दोनों को ही अपने बाजार हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ा है.
आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय आसमान पर राज करने वाली इंडिगो का मार्केट शेयर जुलाई के 67.4 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 65 प्रतिशत पर आ गया है. हालांकि, इस मामूली गिरावट के बावजूद बाजार में इंडिगो का दबदबा पूरी तरह कायम है और कंपनी ने अकेले अगस्त महीने में रिकॉर्ड 78.87 लाख यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है.
दूसरी तरफ, सबसे बुरा झटका स्पाइसजेट को लगा है. पिछले कुछ समय से विवादों और वित्तीय संकट में घिरी स्पाइसजेट का मार्केट शेयर जुलाई के 1.6 प्रतिशत से गिरकर महज 1.2 प्रतिशत रह गया है. इस पूरे महीने में कंपनी सिर्फ 1.40 लाख यात्रियों को ही सफर करा सकी, जो इसके बड़े नेटवर्क को देखते हुए बेहद चिंताजनक है.
एयर इंडिया ग्रुप की चांदी, अकासा एयर की रफ्तार बरकरार
जहां एक तरफ इंडिगो और स्पाइसजेट के लिए अगस्त का महीना फीका रहा, वहीं टाटा समूह की 'एयर इंडिया ग्रुप' के लिए यह बड़ी कामयाबी लेकर आया. एयर इंडिया ने बाजार में शानदार बढ़त हासिल की है. कंपनी का मार्केट शेयर जुलाई के 24 प्रतिशत से सीधे छलांग लगाकर अगस्त में 26.7 प्रतिशत पर पहुंच गया. इस दौरान एयर इंडिया ग्रुप के विमानों में 32.32 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, जो यह साफ दिखाता है कि कंपनी लगातार नए यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है.
वहीं, नए जमाने की बजट एयरलाइन 'अकासा एयर' ने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूती से संभाले रखा है. अकासा एयर का मार्केट शेयर 5.5 प्रतिशत पर बिल्कुल स्थिर रहा और उसने अगस्त में 6.68 लाख यात्रियों को सेवाएं दीं.
वक्त की पाबंदी: इंडिगो नंबर-1, स्पाइसजेट सबसे फिसड्डी
फ्लाइट्स के समय पर उड़ान भरने के मामले में भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. समय की पाबंदी के मामले में इंडिगो 91 प्रतिशत के स्कोर के साथ देश में सबसे आगे रही. इसके ठीक पीछे अकासा एयर रही, जिसने 90.5 प्रतिशत उड़ानों को बिल्कुल सही समय पर ऑपरेट किया. इस फेहरिस्त में एयर इंडिया ग्रुप 83.9 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि एलायंस एयर का प्रदर्शन 71.8 प्रतिशत दर्ज किया गया.
इस पूरे चार्ट में सबसे दयनीय स्थिति स्पाइसजेट की रही. लगातार उड़ानों के रद्द होने और घंटों की देरी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
सरकार सख्त: स्पाइसजेट पर DGCA की पैनी नजर
स्पाइसजेट के इस खराब प्रदर्शन और उड़ानों में लगातार हो रही देरी पर अब सरकार ने भी कड़ा रुख अपना लिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री के अनुसार, उड्डयन नियामक DGCA को स्पाइसजेट के परिचालन और वित्तीय स्थिति की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार इस बात की बारीकी से निगरानी कर रही है कि आर्थिक तंगी का असर उड़ानों की सुरक्षा पर बिल्कुल न पड़े.
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