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घरेलू हवाई सफर में 6.34% की भारी गिरावट, संकट में स्पाइसजेट, एयर इंडिया की ऊंची उड़ान

नई दिल्ली: भारतीय विमानन बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में सालाना आधार पर 6.34 प्रतिशत की कमी आई है. इस गिरावट के बाद अब कुल यात्रियों की संख्या घटकर 1.21 करोड़ रह गई है. मॉनसून सीजन और विमानन कंपनियों की अंदरूनी दिक्कतों को इस मंदी की मुख्य वजहें माना जा रहा है.

इंडिगो और स्पाइसजेट को बाजार में झटका

इस सरकारी रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा विमानन कंपनियों के मार्केट शेयर यानी बाजार हिस्सेदारी को लेकर हुआ है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' और आर्थिक संकट से जूझ रही 'स्पाइसजेट' दोनों को ही अपने बाजार हिस्सेदारी से हाथ धोना पड़ा है.

आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय आसमान पर राज करने वाली इंडिगो का मार्केट शेयर जुलाई के 67.4 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 65 प्रतिशत पर आ गया है. हालांकि, इस मामूली गिरावट के बावजूद बाजार में इंडिगो का दबदबा पूरी तरह कायम है और कंपनी ने अकेले अगस्त महीने में रिकॉर्ड 78.87 लाख यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है.

दूसरी तरफ, सबसे बुरा झटका स्पाइसजेट को लगा है. पिछले कुछ समय से विवादों और वित्तीय संकट में घिरी स्पाइसजेट का मार्केट शेयर जुलाई के 1.6 प्रतिशत से गिरकर महज 1.2 प्रतिशत रह गया है. इस पूरे महीने में कंपनी सिर्फ 1.40 लाख यात्रियों को ही सफर करा सकी, जो इसके बड़े नेटवर्क को देखते हुए बेहद चिंताजनक है.

एयर इंडिया ग्रुप की चांदी, अकासा एयर की रफ्तार बरकरार

जहां एक तरफ इंडिगो और स्पाइसजेट के लिए अगस्त का महीना फीका रहा, वहीं टाटा समूह की 'एयर इंडिया ग्रुप' के लिए यह बड़ी कामयाबी लेकर आया. एयर इंडिया ने बाजार में शानदार बढ़त हासिल की है. कंपनी का मार्केट शेयर जुलाई के 24 प्रतिशत से सीधे छलांग लगाकर अगस्त में 26.7 प्रतिशत पर पहुंच गया. इस दौरान एयर इंडिया ग्रुप के विमानों में 32.32 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, जो यह साफ दिखाता है कि कंपनी लगातार नए यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है.