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दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, 7 दिनों की तेजी थमी

दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, 7 दिनों की तेजी थमी ( File Photo/ IANS )

मुंबई: रविवार को दिवाली के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय शेयर बाजार मामूल गिरावट के साथ बंद हुआ. इसके साथ ही शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों—सेंसक्स और निफ्टी—में लगातार सात दिनों से जारी तेजी थम गई. निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के चलते मामूली गिरावट दर्ज की गई.

हिंदू कैलेंडर संवत 2083 की शुरुआत के प्रतीक के रूप में आयोजित विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग की तेजी के साथ शुरुआत करने के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इस बढ़त को बनाए रखने में नाकाम रहा. यह सूचकांक 28.62 अंक यानी 0.04 प्रतिशत गिरकर 80,999.40 पर बंद हुआ, जिसमें इसके 16 शेयर बढ़त के साथ और 14 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.