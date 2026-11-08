दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, 7 दिनों की तेजी थमी
मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के चलते बीएसई सेंसेक्स 28.62 अंक गिरकर 80,999.40 पर बंद हुआ.
Published : November 8, 2026 at 4:43 PM IST
मुंबई: रविवार को दिवाली के विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय शेयर बाजार मामूल गिरावट के साथ बंद हुआ. इसके साथ ही शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों—सेंसक्स और निफ्टी—में लगातार सात दिनों से जारी तेजी थम गई. निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के चलते मामूली गिरावट दर्ज की गई.
हिंदू कैलेंडर संवत 2083 की शुरुआत के प्रतीक के रूप में आयोजित विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग की तेजी के साथ शुरुआत करने के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इस बढ़त को बनाए रखने में नाकाम रहा. यह सूचकांक 28.62 अंक यानी 0.04 प्रतिशत गिरकर 80,999.40 पर बंद हुआ, जिसमें इसके 16 शेयर बढ़त के साथ और 14 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.
इस विशेष सत्र के दौरान, सेंसेक्स ने 81,442.11 का उच्च स्तर भी छुआ, जिसमें 414.09 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई थीं.
सकारात्मक शुरुआत के बाद 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 43.95 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 24,986.40 पर बंद हुआ.
सेंसेक्स की 30 कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट, इंफोसिस, भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे. दूसरी ओर, सन फार्मा, टाटा स्टील, मारुति और पावर ग्रिड बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में शामिल थे.
मुहूर्त ट्रेडिंग एक प्रतीकात्मक बाजार सत्र है जो दिवाली पर आयोजित किया जाता है, और यह नए हिंदू कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि 'मुहूर्त' या शुभ समय के दौरान ट्रेडिंग करने से शेयरधारकों के लिए समृद्धि और आर्थिक खुशहाली आती है.
नियमित कारोबारी दिनों के विपरीत, जब शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक काम करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग कम अवधि के लिए होती है.
पिछले संवत वर्ष 2082 में, बीएसई बेंचमार्क सूचकांक 3,398.32 अंक या 4 प्रतिशत टूट गया, और निफ्टी में 838.25 अंक या 3.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी.
शुक्रवार को — जो संवत 2082 का आखिरी कारोबारी सत्र था — सेंसेक्स 1,718.01 अंक या 2.17 प्रतिशत उछलकर दिन के उच्च स्तर 81,028.02 पर बंद हुआ था. इसी प्रका, निफ्टी 493.75 अंक या 2.01 प्रतिशत बढ़कर दिन के उच्च स्तर 25,030.35 पर बंद हुआ था.
पिछले लगातार सात सत्रों में, सेंसेक्स 7,781.99 अंक या 10.62 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी में 2,331.5 अंक या 10.27 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है.
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