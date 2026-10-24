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दिल्ली के व्यापारियों की राहुल गांधी से गुहार: 'त्योहार पर मत करिए रैली, डूब जाएंगे 10,000 करोड़'

राहुल गांधी ( फाइल फोटो- AP )

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विपक्ष जहां एक बड़ी रैली की तैयारी में है, वहीं दिल्ली के व्यापारी इस रैली के समय को लेकर बेहद चिंतित हैं. व्यापारियों के प्रमुख संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में मांग की गई है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की महारैली को 10 नवंबर के बाद तक के लिए टाल दिया जाए. व्यापारियों का कहना है कि धनतेरस और दिवाली के ठीक पहले होने वाली इस रैली से दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है.

त्योहार पर भारी नुकसान की आशंका

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी को भेजे पत्र में लिखा है कि धनतेरस और दिवाली का समय साल का सबसे बड़ा बिजनेस सीजन होता है. इस साल 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दिवाली है. इसके बाद 10 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है. व्यापारियों का अनुमान है कि इस दौरान दिल्ली में सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, बर्तन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, गाड़ियां और गिफ्ट आइटम्स का करीब 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. त्योहार से ठीक एक हफ्ता पहले बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे नाजुक वक्त पर इतनी बड़ी रैली करने से कारोबार पूरी तरह ठप हो सकता है.

इन 20 प्रमुख बाजारों पर पड़ेगा सीधा असर

रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के करीब 20 सबसे बड़े थोक और खुदरा बाजार आते हैं. अगर रैली होती है, तो इन बाजारों में काम करने वाले व्यापारियों और आने वाले ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. चांदनी चौक और सदर बाजार

चावरी बाजार और खारी बावली

करोल बाग और भागीरथ पैलेस

कश्मीरी गेट, नई सड़क और मोरी गेट

किनारी बाजार, दरीबा कलां और दरीचा

दरियागंज, अजमेरी गेट और जामा मस्जिद

आजाद मार्केट और देशबंधु गुप्ता रोड के बाजार रैली के कारण होने वाली पुलिस बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और सार्वजनिक परिवहन पर संभावित पाबंदियों की वजह से इन बाजारों में माल की सप्लाई रुक जाएगी.