दिल्ली के व्यापारियों की राहुल गांधी से गुहार: 'त्योहार पर मत करिए रैली, डूब जाएंगे 10,000 करोड़'
सीटीआई ने राहुल गांधी से 1 नवंबर की रैली टालने को कहा, क्योंकि त्योहारी सीजन में 10,000 करोड़ के व्यापारिक नुकसान की आशंका है.
Published : October 24, 2026 at 12:08 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. विपक्ष जहां एक बड़ी रैली की तैयारी में है, वहीं दिल्ली के व्यापारी इस रैली के समय को लेकर बेहद चिंतित हैं. व्यापारियों के प्रमुख संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में मांग की गई है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की महारैली को 10 नवंबर के बाद तक के लिए टाल दिया जाए. व्यापारियों का कहना है कि धनतेरस और दिवाली के ठीक पहले होने वाली इस रैली से दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है.
त्योहार पर भारी नुकसान की आशंका
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी को भेजे पत्र में लिखा है कि धनतेरस और दिवाली का समय साल का सबसे बड़ा बिजनेस सीजन होता है. इस साल 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दिवाली है. इसके बाद 10 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है. व्यापारियों का अनुमान है कि इस दौरान दिल्ली में सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, बर्तन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, गाड़ियां और गिफ्ट आइटम्स का करीब 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. त्योहार से ठीक एक हफ्ता पहले बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे नाजुक वक्त पर इतनी बड़ी रैली करने से कारोबार पूरी तरह ठप हो सकता है.
इन 20 प्रमुख बाजारों पर पड़ेगा सीधा असर
रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के करीब 20 सबसे बड़े थोक और खुदरा बाजार आते हैं. अगर रैली होती है, तो इन बाजारों में काम करने वाले व्यापारियों और आने वाले ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
- चांदनी चौक और सदर बाजार
- चावरी बाजार और खारी बावली
- करोल बाग और भागीरथ पैलेस
- कश्मीरी गेट, नई सड़क और मोरी गेट
- किनारी बाजार, दरीबा कलां और दरीचा
- दरियागंज, अजमेरी गेट और जामा मस्जिद
- आजाद मार्केट और देशबंधु गुप्ता रोड के बाजार
रैली के कारण होने वाली पुलिस बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और सार्वजनिक परिवहन पर संभावित पाबंदियों की वजह से इन बाजारों में माल की सप्लाई रुक जाएगी.
Chamber of Trade & Industry (CTI) writes to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi to postpone the Congress rally planned for Nov 1 at Ramlila Maidan to after Bhai Dooj (Nov 10). https://t.co/m3veJOa9HJ— ANI (@ANI) October 24, 2026
बाहरी राज्यों के खरीदार हो सकते हैं दूर
दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है. त्योहारों के दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से हजारों छोटे व्यापारी और आम खरीदार पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रास्ते यहां आते हैं. रामलीला मैदान इन दोनों स्टेशनों के बेहद करीब है. CTI का कहना है कि सड़कों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति को देखकर बाहरी राज्यों के खरीदार दिल्ली आने से बचेंगे, जिससे थोक व्यापार को करारा झटका लगेगा.
अक्टूबर में पहले ही हो चुका है 3,000 करोड़ का नुकसान
चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अक्टूबर के महीने में कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में हुए विभिन्न प्रदर्शनों, मार्च और वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद रहे. इसकी वजह से दिल्ली के व्यापारी पहले ही लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान झेल चुके हैं. ऐसे में एक और बड़ी रैली व्यापारियों की कमर तोड़ देगी. CTI ने साफ किया कि वे किसी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन त्योहारों के सीजन में ऐसी रैलियों से बचा जाना चाहिए.
क्यों हो रही है यह महारैली?
यह रैली 'इंडिया' गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ बुलाई गई है. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिसे उन्होंने "वोट चोरी" का नाम दिया है. विपक्ष इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. इसी सिलसिले में 12 अक्टूबर को दिल्ली में एक 'लोकतंत्र मार्च' भी निकाला गया था और 13 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था.
यह भी पढ़ें- भू-राजनीतिक तनाव से सहमा बाजार, लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी