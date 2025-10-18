ETV Bharat / business

दिवाली ऑफर: एक महीने के लिए BSNL की 4G सेवा फ्री, ऐसे उठाएं लाभ

नई दिल्ली: दीपावली के अवसर पर सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नए ग्राहकों के लिए फ्री 4G सेवा की पेशकश की है. यह फ्री सेवा एक महीने के लिए होगी. कंपनी चौथी पीढ़ी की सेवाओं के प्रति उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह ऑफर पेश कर रही है.

BSNL ने कुछ महीने पहले ही 4G सेवा लॉन्च की है. नए ऑफर को लेकर कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 4G सेवा प्रदान करने के लिए नए ग्राहकों से टोकन के तौर पर ₹1 लेगी. इस तरह कंपनी ने दिवाली मनाने के लिए, नए ग्राहकों को बिना किसी अन्य लागत के एक महीने की अवधि के लिए केवल 1 रुपये के टोकन पर 4G मोबाइल सेवाएं देने की पेशकश की है. यह दिवाली बोनान्जा 15 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा.

इससे पहले, अगस्त महीने में भी बीएसएनएल ने इसी तरह का ऑफर पेश किया था. जिससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी और नए ग्राहक जोड़ने के मामले में भारती एयरटेल को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया था. मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 1.38 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने पिछले महीने एयरटेल को पीछे छोड़ दिया.