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दिवाली पर सोना-चांदी या म्यूचुअल फंड? इस त्योहार कहां जा रहा है देश का पैसा, देखें 5 साल के आंकड़े

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: दिवाली यानी रोशनी, खुशियों और समृद्धि का त्योहार. भारत में यह पुरानी परंपरा रही है कि धनतेरस और दिवाली पर की गई खरीदारी घर में सुख-समृद्धि लाती है. यही वजह है कि सोने-चांदी के शोरूम से लेकर बर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिवाली पर हम दिल खोलकर खर्च करते हैं, क्या उस दौरान हम अपने भविष्य के लिए निवेश पर भी उतना ही ध्यान देते हैं?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्योहार पर खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली समृद्धि तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाकर दे. इस खास रिपोर्ट में हम प्राइम म्यूचुअल फंड के डेटा के जरिए यह समझेंगे कि दिवाली के दौरान भारतीयों का निवेश का मूड कैसा रहता है और सोना-चांदी निवेश के लिहाज से क्यों सुपरहिट साबित हो रहे हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश: त्योहार पर हमेशा नहीं आती तेजी

आम तौर पर माना जाता है कि दिवाली के महीने में हर जगह पैसों की बारिश होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं. primeMFdatabase.com से मिले पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि दिवाली के महीने में म्यूचुअल फंड निवेश का ट्रेंड काफी मिला-जुला रहा है. इसमें कोई एक जैसी बढ़त देखने को नहीं मिली है. म्यूचुअल फंड निवेश का 5 साल का ट्रेंड साल 2021: निवेश में 311% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह आंकड़ा 5,866 करोड़ रुपये से बढ़कर सीधे 24,121 करोड़ रुपये पहुंच गया.

साल 2022: बाजार के मूड के कारण निवेश में 66% की बड़ी गिरावट आई और यह 18,602 करोड़ रुपये से घटकर 6,318 करोड़ रुपये रह गया.

साल 2023: निवेश में मामूली 4.4% की बढ़त देखी गई, जो 16,916 करोड़ रुपये से बढ़कर 17,654 करोड़ रुपये हुई.

साल 2024: यह साल म्यूचुअल फंड के लिए ब्लॉकबस्टर रहा. निवेश में 179% का जोरदार उछाल आया और यह 32,264 करोड़ रुपये से बढ़कर रिकॉर्ड 90,152 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

साल 2025: एक बार फिर बाजार में सुस्ती दिखी और निवेश 49% घटकर 46,442 करोड़ रुपये से 23,609 करोड़ रुपये पर आ गया. क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

प्राइम डेटाबेस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव हल्दिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा, "आम रिटेल निवेशक त्योहारों को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का कोई सीधा ट्रिगर या बहाना नहीं मानते. उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि बाजार का स्तर क्या है और कंपनियों का वैल्यूएशन कैसा है." विशेषज्ञों का मानना है कि अगर त्योहार के समय बाजार में कोई गिरावट या सुधार आता है, तो वह निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका होता है. अगर कंपनियों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो गिरे हुए दामों पर शेयर खरीदकर लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. सोना और चांदी: 10 सालों में निवेशकों की चांदी, तीन गुना से ज्यादा बढ़े दाम

अब बात करते हैं उस एसेट की जिसे भारतीय सबसे ज्यादा पसंद करते हैं—सोना और चांदी. पिछले एक दशक में इन दोनों कीमती धातुओं ने रिटर्न के मामले में सबको चौंका दिया है. इनके दाम तीन गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं. हालांकि, अब भारतीयों के खरीदारी के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है. लोग अब गहनों से ज्यादा इसे एक वित्तीय संपत्ति के रूप में देख रहे हैं. डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ (ETF) और सिक्कों की मांग तेजी से बढ़ी है. रिद्धि-सिद्धि बुलियोंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले पांच वर्षों में कीमतों में आई जोरदार तेजी ने सोने-चांदी के प्रति निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है. अब लोग भले ही ऊंचे दामों के कारण वजन में कम सोना खरीद रहे हों, लेकिन उनका कुल बजट बढ़ गया है.