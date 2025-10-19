ETV Bharat / business

दिवाली पर शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद? जानिए मुहूर्त ट्रेडिंग की सही तारीख

दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे होगी. बाजार सामान्य दिन की तुलना में अलग समय पर खुलेगा.

दिवाली 2025 (canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 11:06 AM IST

हैदराबाद: दिवाली नजदीक है, लेकिन इस बार निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. हर साल की तरह इस बार भी शेयर बाजार में दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, लेकिन दिवाली की तारीख और ट्रेडिंग टाइमिंग में बदलाव ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है.

दिवाली की छुट्टी 20 को, लेकिन ट्रेडिंग 21 को
देशभर में अधिकतर जगहों पर दिवाली की छुट्टी 20 अक्टूबर 2025 को है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के अनुसार, इस साल का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा.

इस बार दोपहर में होगा ट्रेडिंग सत्र
परंपरागत रूप से मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र शाम के समय आयोजित होता है, लेकिन 2025 में पहली बार यह समय बदलकर दोपहर कर दिया गया है. NSE और BSE दोनों ने अपने नोटिफिकेशन में नई टाइमिंग जारी कर दी है.

मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 की टाइमिंग

सत्रसमय
प्री-ओपन सेशनदोपहर 1:30 PM से 1:45 PM
मुख्य ट्रेडिंग सेशनदोपहर 1:45 PM से 2:45 PM
क्लोजिंग सेशन2:45 PM से 3:05 PM
ट्रेड नोटिफिकेशन समाप्त2:55 PM तक

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व?
मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली पर आयोजित एक शुभ, प्रतीकात्मक एक घंटे का विशेष सत्र होता है. इसे हिंदू कैलेंडर में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में देखा जाता है. "मुहूर्त" का अर्थ होता है शुभ समय, और इस दौरान किया गया निवेश संपत्ति, सौभाग्य और समृद्धि लाता है – ऐसा मान्यता है.

इस सत्र में ट्रेडिंग करना केवल निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परंपरा भी माना जाता है. लक्ष्मी पूजन के बाद निवेशक अक्सर नए शेयर खरीदते हैं, जो वर्ष भर के अच्छे लाभ की कामना का प्रतीक होता है.

पिछले साल कैसा रहा था बाजार?
संवत 2081 के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में, बीएसई सेंसेक्स 354.77 अंक बढ़कर 65,259.45 पर बंद हुआ था. निफ्टी 50 ने भी 100.20 अंक की बढ़त के साथ 19,525.55 पर क्लोजिंग दी थी. अधिकतर आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के शेयर हरे निशान में रहे थे.

इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक होगी. निवेशक इस शुभ समय का लाभ उठाकर अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.

