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सरकारी खजाने में बंपर उछाल, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13% बढ़कर ₹12.12 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था और टैक्स मोर्चे से इस वक्त की सकारात्मक खबर आ रही है. चालू वित्त वर्ष में सरकार के खजाने में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 17 सितंबर तक सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 12.12 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. टैक्स कलेक्शन में आई इस भारी तेजी की मुख्य वजह कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर से एडवांस टैक्स भुगतान में दर्ज की गई जबरदस्त ग्रोथ है.

ग्रॉस कलेक्शन में 15% का उछाल

आर्थिक मोर्चे पर मिल रही इस कामयाबी के बीच, चालू वित्त वर्ष की इस अवधि में देश का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 14.32 लाख करोड़ रुपये रहा है. वहीं, अगर देश की कुल वित्तीय सेहत और बिजनेस के भरोसे को मापने वाले एडवांस टैक्स मोप-अप की बात करें, तो यह 16.18 प्रतिशत उछलकर 5.22 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. इसमें कॉर्पोरेट्स द्वारा दिया गया एडवांस टैक्स 18 फीसदी की बढ़त के साथ 4.16 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि नॉन-कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स 9.24 प्रतिशत बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है.

टैक्स कलेक्शन में दिखा ऐतिहासिक ट्रेंड

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यह डेटा भारतीय बाजार की मजबूत जमीनी हकीकत को दर्शाता है. इस बार के टैक्स कलेक्शन में एक बेहद दिलचस्प और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है. ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के कुल हिस्से में इस बार नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स (व्यक्तिगत और HUF) की हिस्सेदारी कॉर्पोरेट टैक्स से आगे निकलकर 48.7 प्रतिशत हो गई है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 48.5 फीसदी रही. इसके साथ ही, देश के शेयर बाजारों में जारी बूम का सीधा असर भी सरकारी खजाने पर दिखा है. इस दौरान सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) कलेक्शन में 53 फीसदी का भारी उछाल आया है, जो बढ़कर 40,214 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.