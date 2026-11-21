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Digital Life Certificate: पेंशन अटकेगी नहीं! 30 नवंबर से पहले घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, ये हैं 3 आसान तरीके

देरी ना करें, जल्दी से 3 तरीकों से भरें लाइफ सर्टिफिकेट (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: अगर आप केंद्र सरकार के पेंशनर हैं और हर महीने पेंशन से घर का खर्च चलता है, तो 30 नवंबर से पहले एक काम जरूर निपटा लें, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है. जी हां, बात हो रही है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की. पेंशन जारी रखने के लिए हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है. इसे आप घर बैठे भी जमा कर सकते हैं, इसके लिए बैंक या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के मुताबिक, केंद्र सरकार के पेंशनरों को 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा करना होता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 5.0 भी 1 से 30 नवंबर 2026 तक चल रहा है, जिसका लक्ष्य 2.30 करोड़ सर्टिफिकेट बनाना है. इसमें से करीब 1.50 करोड़ यानी 65 फीसदी सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन से बनाने का टारगेट है.