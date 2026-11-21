Digital Life Certificate: पेंशन अटकेगी नहीं! 30 नवंबर से पहले घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट, ये हैं 3 आसान तरीके
Digital Life Certificate: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के मुताबिक, केंद्र सरकार के पेंशनरों को 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा करना होता है.
Published : November 21, 2026 at 11:11 AM IST
नई दिल्ली: अगर आप केंद्र सरकार के पेंशनर हैं और हर महीने पेंशन से घर का खर्च चलता है, तो 30 नवंबर से पहले एक काम जरूर निपटा लें, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है. जी हां, बात हो रही है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की. पेंशन जारी रखने के लिए हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है. इसे आप घर बैठे भी जमा कर सकते हैं, इसके लिए बैंक या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के मुताबिक, केंद्र सरकार के पेंशनरों को 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट जमा करना होता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 5.0 भी 1 से 30 नवंबर 2026 तक चल रहा है, जिसका लक्ष्य 2.30 करोड़ सर्टिफिकेट बनाना है. इसमें से करीब 1.50 करोड़ यानी 65 फीसदी सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन से बनाने का टारगेट है.
लाइफ सर्टिफिकेट क्या है और किसके लिए है?
लाइफ सर्टिफिकेट भारत सरकार की आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा है, जिसे 10 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था. यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संगठनों के पेंशनरों के लिए है. आधार ऑथेंटिकेशन सफल होने पर सर्टिफिकेट लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्टोर हो जाता है, जहां से पेंशन देने वाली एजेंसी इसे ऑनलाइन देख सकती है. पोर्टल के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 तक 2014 से अब तक करीब 12.7 करोड़ सर्टिफिकेट जमा हो चुके हैं.
लेकिन ध्यान रहे, यह सेवा तभी काम करेगी जब आपकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड हो. नई एजेंसियां अभी भी जुड़ रही हैं, 28 अक्टूबर 2026 को ही तीन एजेंसियां जुड़ी हैं. अगर आपकी अथॉरिटी ऑनबोर्ड है, तो सबसे पहले वह तरीका अपनाएं जिसमें सिर्फ आपका फोन चाहिए.
3 तरीकों से जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट
1- स्मार्टफोन पर फेस स्कैन से खुद करें
यह सबसे आसान और फ्री तरीका है. जीवन प्रमाण फेस ऐप से लाइव आधार फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सर्टिफिकेट बन जाता है, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत नहीं होती. सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन नवंबर 2021 में शुरू किया था. 5 नवंबर 2025 को मंत्री ने बताया था कि 25 लाख से ज्यादा पेंशनरों ने इसे अपनाया है, जिनमें 90 साल से ऊपर के 30,000 से ज्यादा पेंशनर भी शामिल हैं. 75 साल से ऊपर के पेंशनरों के लिए फिंगरप्रिंट कई बार काम नहीं करता, इसलिए बुजुर्गों के लिए फेस स्कैन को बढ़ावा दिया जा रहा है.
फेस ऐस का इस्तेमाल करने का तरीका-
Step 1- सबसे पहले आपको AadhaarFaceRD ऐप और जीवन प्रमाण फेस ऐप इंस्टॉल करना होगा.
Step 2- फिर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन में आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर OTP से वेरिफाई करें.
Step 3- इसके बाद पेंशनर का नाम, PPO नंबर, पेंशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिस्बर्सिंग एजेंसी और बैंक अकाउंट डिटेल ठीक-ठीक भरें और फेस स्कैन पूरा करें.
Step 4- आखिर में मिलने वाली Pramaan ID संभालकर रखें. इससे आप वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं.
2- IPPB से पोस्टमैन को घर बुलाएं
अगर फेस स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सेवा ले सकते हैं. इसमें पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर आपके घर आते हैं. इसे आप पोस्ट इन्फो ऐप, पोस्ट ऑफिस या ईमेल से बुक कर सकते हैं.
इस सेवा की फीस 70 रुपये प्रति सर्टिफिकेट है, लेकिन EPS'95 पेंशनरों के लिए यह फ्री है, क्योंकि EPFO ने नवंबर 2025 में IPPB के साथ समझौता किया है. ऑथेंटिकेशन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर कन्फर्मेशन SMS आता है और अगले दिन वेबसाइट पर सर्टिफिकेट देखा जा सकता है.
3- बैंक के एजेंट को घर बुलाएं
पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशनर PSB Alliance डोरस्टेप बैंकिंग से बैंक एजेंट को बुला सकते हैं. इसे डोरस्टेप बैंकिंग ऐप, psballiance.com वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर 9152220220 से बुक किया जा सकता है. इसके लिए पेंशन अकाउंट का आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है.
इसकी फीस 75 रुपये + GST यानी कुल 88.50 रुपये है. हालांकि, कुछ बैंक सीनियर सिटीजन के लिए इसे माफ भी करते हैं. केनरा बैंक 75 साल से ऊपर के ग्राहकों के लिए महीने में 3 सर्विस तक फ्री देता है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 60 साल से ऊपर के पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट पर छूट देता है.
कब तक जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?
अगर आपको हर महीने आपकी पेंशन मिल रही और सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हुआ, तो क्रेडिट रुक सकता है. इसलिए फेस स्कैन नवंबर के पहले हफ्ते में ही ट्राई करें. 7 नवंबर को फेल हुआ स्कैन भी आपको पोस्टमैन या बैंक एजेंट बुक करने के लिए 23 दिन देगा, जबकि 28 नवंबर को पहली कोशिश में सिर्फ 2 दिन बचेंगे. इसलिए आखिरी हफ्ते का इंतजार करना प्लानिंग की गलती होगी, टेक्नोलॉजी की नहीं.
पढ़ें: Uber ने भारत में Teens और Seniors के लिए लॉन्च किए नए फीचर्स, जानें डिटेल्स
पढ़ें: BSNL ने लॉन्च किया खास “Samman Plan”, सीनियर सिटिज़न्स को मिलेंगे कई बेनिफिट्स