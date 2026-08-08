Dhoot Transmission IPO: 10 अगस्त से खुल रहा है कमाई का मौका! दांव लगाने से पहले जानें जरूरी बातें
धूत ट्रांसमिशन का यह आईपीओ कुल ₹3,067 करोड़ का है. कंपनी ने इसके लिए ₹829 से ₹871 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.
Published : August 8, 2026 at 10:26 AM IST
हैदराबाद: ऑटो पार्ट्स बनाने वाली प्रमुख कंपनी धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के खुलने से ठीक पहले एंकर निवेशकों से ₹918.3 करोड़ का भारी फंड जुटाया है. कंपनी का यह आईपीओ आम निवेशकों के लिए सोमवार, 10 अगस्त 2026 को खुलेगा और बुधवार, 12 अगस्त 2026 को बंद होगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट पर जारी सर्कुलर के मुताबिक, कंपनी ने एंकर निवेशकों को ₹871 प्रति शेयर के भाव पर 1.05 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं.
घरेलू म्यूचुअल फंड्स का दबदबा
इस एंकर बुक में घरेलू और वैश्विक दिग्गज संस्थागत निवेशकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी घरेलू म्यूचुअल फंड्स की रही, जिन्होंने कुल एंकर एलोकेशन का 61.27 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया. देश के 8 प्रमुख म्यूचुअल फंड घरानों ने अपनी 46 स्कीमों के जरिए इस आईपीओ में निवेश किया, जिन्हें कुल 64.60 लाख शेयर आवंटित किए गए.
मुख्य निवेशकों में एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI MF), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस एमएफ, मिरे एसेट और व्हाइटओक शामिल हैं. वैश्विक निवेशकों में ब्लैकरॉक (BlackRock), अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), अमुंडी फंड्स, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट पेंशन फंड के नाम प्रमुख हैं. इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी बड़ी बीमा कंपनियों ने भी इसमें पैसा लगाया है.
आईपीओ का साइज और प्राइस बैंड
धूत ट्रांसमिशन का यह आईपीओ कुल ₹3,067 करोड़ का है. कंपनी ने इसके लिए ₹829 से ₹871 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.
फ्रेश इश्यू: कंपनी ₹1,400 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी.
ऑफर फॉर सेल (OFS): इसके तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स 1.91 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. इसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म 'बैन कैपिटल' की इकाई बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स XV लिमिटेड और मंगलम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयर बेच रही हैं.
प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर (₹871) पर कंपनी का पोस्ट-इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार मूल्यांकन) करीब ₹17,816 करोड़ होगा, जबकि निचले स्तर (₹829) पर यह ₹17,025 करोड़ के आसपास रहेगा. शेयरों का अलॉटमेंट 13 अगस्त को फाइनल होगा और कंपनी के शेयर 17 अगस्त 2026 को शेयर बाजार (BSE और NSE) में लिस्ट हो सकते हैं.
कहां होगा फंड का इस्तेमाल?
कंपनी नए शेयरों से मिलने वाले ₹1,400 करोड़ के फंड का इस्तेमाल अपने और अपनी सहायक कंपनियों के कर्ज को चुकाने या समय से पहले भुगतान करने के लिए करेगी. इसके अलावा, कंपनी हरियाणा के झज्जर और तमिलनाडु के होसुर में नए वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी. फंड का एक हिस्सा रणनीतिक अधिग्रहणों और अन्य कॉर्पोरेट कार्यों पर खर्च किया जाएगा.
कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल
साल 1999 में राहुल धूत द्वारा स्थापित और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में मुख्यालय वाली यह कंपनी वायरिंग हार्नेस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, ऑटोमोटिव स्विच, कंट्रोलर, केबल और कनेक्टर्स बनाती है. कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, खेती के उपकरणों, अर्थ मूवर्स और मेडिकल डिवाइसेज में बड़े पैमाने पर होता है.
डिस्क्लेमर: शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें. इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और ईटीवी भारत किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
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