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Dhoot Transmission IPO: 10 अगस्त से खुल रहा है कमाई का मौका! दांव लगाने से पहले जानें जरूरी बातें

हैदराबाद: ऑटो पार्ट्स बनाने वाली प्रमुख कंपनी धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के खुलने से ठीक पहले एंकर निवेशकों से ₹918.3 करोड़ का भारी फंड जुटाया है. कंपनी का यह आईपीओ आम निवेशकों के लिए सोमवार, 10 अगस्त 2026 को खुलेगा और बुधवार, 12 अगस्त 2026 को बंद होगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट पर जारी सर्कुलर के मुताबिक, कंपनी ने एंकर निवेशकों को ₹871 प्रति शेयर के भाव पर 1.05 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं.

घरेलू म्यूचुअल फंड्स का दबदबा

इस एंकर बुक में घरेलू और वैश्विक दिग्गज संस्थागत निवेशकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी घरेलू म्यूचुअल फंड्स की रही, जिन्होंने कुल एंकर एलोकेशन का 61.27 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया. देश के 8 प्रमुख म्यूचुअल फंड घरानों ने अपनी 46 स्कीमों के जरिए इस आईपीओ में निवेश किया, जिन्हें कुल 64.60 लाख शेयर आवंटित किए गए.

मुख्य निवेशकों में एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI MF), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस एमएफ, मिरे एसेट और व्हाइटओक शामिल हैं. वैश्विक निवेशकों में ब्लैकरॉक (BlackRock), अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), अमुंडी फंड्स, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट पेंशन फंड के नाम प्रमुख हैं. इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी बड़ी बीमा कंपनियों ने भी इसमें पैसा लगाया है.

आईपीओ का साइज और प्राइस बैंड

धूत ट्रांसमिशन का यह आईपीओ कुल ₹3,067 करोड़ का है. कंपनी ने इसके लिए ₹829 से ₹871 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.

फ्रेश इश्यू: कंपनी ₹1,400 करोड़ के नए शेयर जारी करेगी.

ऑफर फॉर सेल (OFS): इसके तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स 1.91 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. इसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म 'बैन कैपिटल' की इकाई बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स XV लिमिटेड और मंगलम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड अपने शेयर बेच रही हैं.