धनतेरस पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद, देसी उत्पादों की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा

नई दिल्ली: इस बार देशभर में धनतेरस के अवसर पर खरीदारी का सिलसिला जबरदस्त है, और अब तक कुल कारोबार का आंकड़ा Rs 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. यह पिछली कई वर्षों में सबसे मजबूत त्योहारों में से एक माना जा रहा है. खासतौर पर सोना-चांदी की बिक्री ने Rs 60,000 करोड़ से अधिक का कारोबार दर्ज किया. दिल्ली के बाजारों में भी Rs 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई, जिसमें देशी उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी गई.

धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तेरहवीं तिथि को मनाया जाता है. इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदते हैं. माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदा गया हर सामान अपनी कीमत तेरह गुना बढ़ा देता है.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महासचिव और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरि के अमृत कलश लेकर प्रकट होने का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देता है. उन्होंने कहा, "देशभर में सोना, चांदी और अन्य धनतेरस संबंधित वस्तुओं का कुल कारोबार Rs 1 लाख करोड़ के आसपास है."

सीएआईटी और ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना और चांदी के गहनों, सिक्कों, और संबंधित वस्तुओं का कारोबार इस बार देशव्यापी Rs 60,000 करोड़ से अधिक रहा. दिल्ली में कारोबार में पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

पिछले साल दिवाली पर सोने के दाम 10 ग्राम के लगभग Rs 80,000 थे, जबकि इस बार कीमतें बढ़कर Rs 1,30,000 के पार पहुंच गई हैं, जो लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि है. चांदी की कीमतें भी Rs 98,000 प्रति किलोग्राम से बढ़कर Rs 1,80,000 से ऊपर पहुंच गई हैं, जो 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.