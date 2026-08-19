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BCCL को लगा बड़ा झटका: सुरक्षा चिंताओं के कारण धनबाद की कोयला खदान में ब्लास्टिंग और माइनिंग रुकी

धनबाद की न्यू आकाशकिनारी खदान में जमीन धंसने के बाद डीजीएमएस के आदेश पर बीसीसीएल ने सुरक्षा कारणों से खनन और ब्लास्टिंग रोक दी है.

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छताबाद में लैंड सब्सिडेंस का असर, न्यू आकाशकिनारी कोलियरी में काम रोकने का DGMS ने दिया निर्देश (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 3:57 PM IST

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धनबाद: कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने झारखंड के धनबाद में स्थित 'न्यू आकाशकिनारी कोलियरी' में माइनिंग और ब्लास्टिंग का काम पूरी तरह से रोक दिया है. यह कदम खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) के एक कड़े आदेश के बाद उठाया गया है. डीजीएमएस ने 17 अगस्त 2026 से कोयला खान नियम, 2017 के तहत मिली ब्लास्टिंग की मंजूरी को वापस ले लिया है.

जमीन धंसने के बाद लिया गया फैसला
यह पूरा मामला न्यू आकाशकिनारी कोलियरी के पास 'छताबाद' इलाके में हुई एक बड़ी दुर्घटना से जुड़ा है. यहां की जमीन के नीचे सालों पुरानी और बंद हो चुकी 'IX सीम' नाम की कोयला खदान थी. अचानक इस खदान के ऊपर की जमीन धंस गई. जमीन धंसने के कारण आसपास के कई घरों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष और धनबाद के डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत इस पर कड़ा रुख अपनाया.

सुरक्षा जांच के बिना नहीं शुरू होगा काम
डीजीएमएस और स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक इस पूरे इलाके की वैज्ञानिक जांच नहीं हो जाती, तब तक यहां कोई काम नहीं होगा. सुरक्षा विशेषज्ञ पहले जमीन की मजबूती की जांच करेंगे और जब यह साबित हो जाएगा कि इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है, तभी डीजीएमएस लिखित में काम दोबारा शुरू करने की अनुमति देगा.

देश के स्टील उद्योग पर असर
बीसीसीएल सार्वजनिक क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है. यह मुख्य रूप से देश के स्टील कारखानों को कोकिंग कोल की सप्लाई करती है. स्टील बनाने के लिए इस कोयले की भारी जरूरत होती है. अचानक खदान बंद होने से कोयले के उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे आने वाले दिनों में देश के स्टील उद्योग के सामने कोयले की कमी की समस्या खड़ी हो सकती है.

कंपनी उठा रही है जरूरी कदम
शेयर बाजार (BSE) को दी गई जानकारी में बीसीसीएल ने कहा है कि वह प्रशासन के नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है. कंपनी ने प्रभावित जमीन को अपनी संपत्ति बताया है और कहा है कि वह बहुत जल्द जरूरी तकनीकी अध्ययन और वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. सुरक्षा मानकों को ठीक करने के बाद कंपनी जल्द से जल्द दोबारा काम शुरू करने के लिए सरकार से नई अनुमति मांगेगी.

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DGMS HALTS MINING AND BLASTING
न्यू आकाशकिनारी खदान

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