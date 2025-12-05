ETV Bharat / business

IndiGo संकट में DGCA का बड़ा कदम, पायलटों को आराम देने से जुड़ा प्रावधान वापस लिया

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo फिलहाल अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है. स्टाफ संकट के कारण हजारों यात्री फंसे हुए हैं और एक ही दिन में 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. इस स्थिति के बीच DGCA ने पायलट ड्यूटी नियमों में राहत देते हुए पुराने निर्देश तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की है.

DGCA का आदेश और राहत का कारण

DGCA ने कहा कि पहले का आदेश “साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जा सकती” अब प्रभावहीन कर दिया गया है. नियामक ने बताया कि यह कदम एयरलाइनों से प्राप्त शिकायतों और संचालन में निरंतरता एवं स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. DGCA का यह आदेश एयरलाइनों को संचालन सामान्य करने और उड़ानों को जल्दी पटरी पर लाने में मदद करेगा.

उड़ानों के रद्द होने का असर और संसद में हलचल

IndiGo के लगभग 500 उड़ानों के रद्द होने के कारण संसद में भी चर्चा हुई. विपक्ष ने एयरलाइन पर “मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेज” और सरकार पर नियमों में ढील के आरोप लगाए. इसी बीच, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को सलाह दी कि 5 दिसंबर को आधी रात तक Delhi से उड़ने वाली सभी IndiGo घरेलू उड़ानें रद्द रहेंगी.