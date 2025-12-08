इंडिगो ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट, मांगी माफी
डीजीसीए ने कहा कि वह इंडिगो की रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर रहा है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी.
Published : December 8, 2025 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली : विमानन कंपनी इंडिगो ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपना जवाब सौंप दिया है. डीजीसीए इसकी समीक्षा कर रहा है. इंडिगो संकट के कारण देश भर के हवाई अड्डों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ गई.
इंडिगो ने अपना औपचारिक जवाब 8 दिसंबर को शाम 6:01 बजे नियामक को सौंप दिया गया. इस पर उसके सीईओ और सीओओ दोनों के हस्ताक्षर हैं.अपने जवाब में, एयरलाइन ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि वह "बेहद खेदजनक" है और लाखों यात्रियों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करती है. इंडिगो ने इस संकट के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है. कंपनी ने कहा कि एक के बाद एक कई समस्याएं एकसाथ आ गईं, जो "दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संगम" था.
हालांकि, एयरलाइन ने अपने नेटवर्क संचालन की जटिलता और व्यापकता का हवाला देते हुए कहा कि इस समय "वास्तविक रूप से सटीक कारणों का पता लगाना संभव नहीं है." डीजीसीए के अपने दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, इंडिगो ने बताया कि एयरलाइनों को आमतौर पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाता है, और उसने एक पूर्ण मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया.
कंपनी ने आश्वासन दिया कि अंतिम रिपोर्ट पूरी होने के बाद नियामक के साथ इसे साझा की जाएगी.इंडिगो ने व्यवधान के पीछे प्रारंभिक योगदान देने वाले कई कारकों को जिम्मेदार माना है. इनमें छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां, ठंड के मौसम में कार्यक्रम में बदलाव, प्रतिकूल मौसम, पूरे सिस्टम में बढ़ी हुई भीड़, और चालक दल के लिए चरण II उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) को लागू करने की चुनौतियां शामिल हैं.
एयरलाइन ने कहा कि वह डीजीसीए के साथ अपडेटेड चालक दल ड्यूटी मानदंडों में बदलाव या विस्तार की मांग को लेकर लगातार बातचीत कर रही थी, जिसके बारे में उसका दावा है कि इससे ऐसे समय में दबाव बढ़ गया, जब दिसंबर की शुरुआत में ही समय पर प्रदर्शन में गिरावट आ रही थी.
पूरे नेटवर्क में चालक दल की उपलब्धता कम होने और देरी की समस्या के बीच, इंडिगो ने कहा कि उसे 5 दिसंबर को एक "कठोर कदम" उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह एक नेटवर्क-व्यापी "रिबूट" था जिसमें विमानों की स्थिति बदलने, चालक दल को फिर से व्यवस्थित करने और हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम करने के लिए बड़ी संख्या में रद्दीकरण शामिल थे. एयरलाइन ने कहा कि इस रीसेट से 6 दिसंबर से सेवाओं को स्थिर करने में मदद मिली.एयरलाइन ने यह भी कहा कि उसने डीजीसीए के यात्री अधिकार नियमों के तहत "यथासंभव" समय पर सूचनाएं, भोजन, आवास और परिवहन प्रदान किया, और प्रभावित यात्रियों के लिए पर्याप्त धनवापसी की प्रक्रिया भी की है.
डीजीसीए ने कहा कि वह वर्तमान में जवाब की जांच कर रहा है और यदि आवश्यक हुआ, तो "उचित समय पर" प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी. उम्मीद है कि विमानन नियामक यह तय करेगा कि क्या इंडिगो का स्पष्टीकरण और राहत के उपाय पर्याप्त हैं, या फिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन पर जांच जारी रहने के दौरान दंड और सुधारात्मक निर्देश दिए जाएंगे.
