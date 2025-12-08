ETV Bharat / business

इंडिगो ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट, मांगी माफी

नई दिल्ली : विमानन कंपनी इंडिगो ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपना जवाब सौंप दिया है. डीजीसीए इसकी समीक्षा कर रहा है. इंडिगो संकट के कारण देश भर के हवाई अड्डों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ गई.

इंडिगो ने अपना औपचारिक जवाब 8 दिसंबर को शाम 6:01 बजे नियामक को सौंप दिया गया. इस पर उसके सीईओ और सीओओ दोनों के हस्ताक्षर हैं.अपने जवाब में, एयरलाइन ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि वह "बेहद खेदजनक" है और लाखों यात्रियों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करती है. इंडिगो ने इस संकट के लिए कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया है. कंपनी ने कहा कि एक के बाद एक कई समस्याएं एकसाथ आ गईं, जो "दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संगम" था.

हालांकि, एयरलाइन ने अपने नेटवर्क संचालन की जटिलता और व्यापकता का हवाला देते हुए कहा कि इस समय "वास्तविक रूप से सटीक कारणों का पता लगाना संभव नहीं है." डीजीसीए के अपने दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, इंडिगो ने बताया कि एयरलाइनों को आमतौर पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया जाता है, और उसने एक पूर्ण मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया.

कंपनी ने आश्वासन दिया कि अंतिम रिपोर्ट पूरी होने के बाद नियामक के साथ इसे साझा की जाएगी.इंडिगो ने व्यवधान के पीछे प्रारंभिक योगदान देने वाले कई कारकों को जिम्मेदार माना है. इनमें छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां, ठंड के मौसम में कार्यक्रम में बदलाव, प्रतिकूल मौसम, पूरे सिस्टम में बढ़ी हुई भीड़, और चालक दल के लिए चरण II उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) को लागू करने की चुनौतियां शामिल हैं.