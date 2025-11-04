ETV Bharat / business

48 घंटों के भीतर बगैर किसी एक्स्ट्रॉ चार्ज के कैंसिल करा सकेंगे टिकट! DGCA ला रहा प्लान

हवाई यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By PTI

Published : November 4, 2025 at 12:49 PM IST

नई दिल्ली: हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है. विमानन नियामक डीजीसीए टिकट वापसी मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दे रहा है.

इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, "वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइनों की होगी, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं."

एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि धन वापसी प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए. नियामक ने हवाई टिकटों की धन वापसी से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) में बदलाव प्रस्तावित करते हुए कहा है. प्रस्तावित बदलाव हवाई टिकट धन वापसी से जुड़ी चिंताओं और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भी किए गए हैं.

CAR के मसौदे के अनुसार, "जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया जाता है, तो बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर यात्री द्वारा त्रुटि बताए जाने पर एयरलाइन उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी."

DGCA के अनुसार, एयरलाइन टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' प्रदान करेगी.

इसमें कहा गया है, "इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, सिवाय उस संशोधित उड़ान के सामान्य प्रचलित किराए के जिसके लिए टिकट में संशोधन किया जाना है."

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि यह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिनकी प्रस्थान तिथि से घरेलू उड़ान के लिए 5 दिन से कम और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन से कम समय है, बशर्ते टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया हो.

मसौदे के सीएआर में कहा गया है, "प्रारंभिक बुकिंग समय के 48 घंटे के बाद, यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा और यात्री को संशोधन के लिए संबंधित रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा."

एक अन्य प्रस्ताव यह है कि एयरलाइंस किसी चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण यात्री द्वारा टिकट रद्द करने की स्थिति में टिकट वापस कर सकती हैं या क्रेडिट शेल प्रदान कर सकती हैं. डीजीसीए ने मसौदा सीएआर पर हितधारकों से 30 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं.

