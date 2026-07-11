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IndiGo एयरलाइन पर गिरी DGCA की गाज, सुरक्षा नियमों में चूक के बाद जारी हुआ चेतावनी पत्र

नई दिल्ली: भारत के नागरिक उड्डयन नियामक, डीजीसीए (DGCA) ने देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. डीजीसीए ने कार्गो (सामान) रिसाव से जुड़ी एक घटना को लेकर इंडिगो को एक औपचारिक चेतावनी पत्र जारी किया है. यह मामला एक विमान के उतरने के बाद सामान के बहने या लीक होने से जुड़ा है, जिसके बाद नियामक ने जांच शुरू की थी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना जनवरी 2026 की है, जब इंडिगो की एक उड़ान के उतरने के बाद जमीन पर कार्गो रिसाव का पता चला था. इस रिसाव में खतरनाक सामान शामिल था. इस घटना के बाद, डीजीसीए ने इंडिगो के दिल्ली स्थित इंजीनियरिंग स्टोर सुविधा का एक विशेष ऑडिट और निरीक्षण किया. ऑडिट में पाया गया कि एयरलाइन ने तय मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन नहीं किया था. यह लापरवाही 'विमान (खतरनाक माल का परिवहन) नियम, 2026' के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन थी.

डीजीसीए के कड़े निर्देश

इंडिगो की पैरेंट कंपनी 'इंटरग्लोब एविएशन' ने शेयर बाजार को दी गई एक नियामक फाइलिंग में इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें 8 जुलाई 2026 को डीजीसीए से यह चेतावनी पत्र मिला है. उड्डयन नियामक ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) सौंपे. इस रिपोर्ट में एयरलाइन को यह बताना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं. इसके अलावा, इंडिगो को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसमें खतरनाक सामानों से निपटने के व्यावहारिक अभ्यासों को शामिल करने के लिए भी कहा गया है.