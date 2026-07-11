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IndiGo एयरलाइन पर गिरी DGCA की गाज, सुरक्षा नियमों में चूक के बाद जारी हुआ चेतावनी पत्र

डीजीसीए ने जनवरी 2026 की कार्गो रिसाव घटना पर नियमों के उल्लंघन को लेकर इंडिगो को सख्त चेतावनी पत्र जारी किया है.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 12:28 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के नागरिक उड्डयन नियामक, डीजीसीए (DGCA) ने देश की सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. डीजीसीए ने कार्गो (सामान) रिसाव से जुड़ी एक घटना को लेकर इंडिगो को एक औपचारिक चेतावनी पत्र जारी किया है. यह मामला एक विमान के उतरने के बाद सामान के बहने या लीक होने से जुड़ा है, जिसके बाद नियामक ने जांच शुरू की थी.

क्या है पूरा मामला?
यह घटना जनवरी 2026 की है, जब इंडिगो की एक उड़ान के उतरने के बाद जमीन पर कार्गो रिसाव का पता चला था. इस रिसाव में खतरनाक सामान शामिल था. इस घटना के बाद, डीजीसीए ने इंडिगो के दिल्ली स्थित इंजीनियरिंग स्टोर सुविधा का एक विशेष ऑडिट और निरीक्षण किया. ऑडिट में पाया गया कि एयरलाइन ने तय मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन नहीं किया था. यह लापरवाही 'विमान (खतरनाक माल का परिवहन) नियम, 2026' के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन थी.

डीजीसीए के कड़े निर्देश
इंडिगो की पैरेंट कंपनी 'इंटरग्लोब एविएशन' ने शेयर बाजार को दी गई एक नियामक फाइलिंग में इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें 8 जुलाई 2026 को डीजीसीए से यह चेतावनी पत्र मिला है. उड्डयन नियामक ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) सौंपे. इस रिपोर्ट में एयरलाइन को यह बताना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं. इसके अलावा, इंडिगो को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसमें खतरनाक सामानों से निपटने के व्यावहारिक अभ्यासों को शामिल करने के लिए भी कहा गया है.

जानकारी देने में देरी पर कंपनी की सफाई
सेबी (SEBI) के नियमों के मुताबिक, कंपनियों को ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी तुरंत शेयर बाजारों को देनी होती है. हालांकि, इंडिगो ने इस जानकारी को साझा करने में थोड़ी देरी की. कंपनी की सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी नीरजा शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित फाइलिंग में कहा गया है कि यह देरी जानबूझकर नहीं की गई थी, बल्कि कंपनी के भीतर आंतरिक संचार में आई कमी के कारण हुई थी.

वित्तीय स्थिति और असर
इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि इस चेतावनी पत्र के कारण एयरलाइन पर कोई वित्तीय जुर्माना, परिचालन प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. इसलिए, कंपनी के कामकाज, वित्तीय स्थिति या दैनिक गतिविधियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. यह घटना ऐसे समय में आई है जब इंटरग्लोब एविएशन ने चौथी तिमाही (Q4 FY26) के लिए ₹2,536 करोड़ का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹3,068 करोड़ के शुद्ध लाभ से एक बड़ी गिरावट है.

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