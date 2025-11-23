ETV Bharat / business

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

डीजीसीए ने हवाई यात्रियों के लिए बड़ा फैसला किया है. मेडिकल इमरजेंसी में पूरा पैसा मिलेगा वापस.

Representational Photo
सांकेतिक तस्वीर (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 2:03 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने हवाई टिकट को लेकर कई ऐसे फैसले किए हैं, जिनसे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार अगले दो से तीन महीने में इन फैसलों को लागू किया जा सकता है. विमान के प्रस्थान से कुछ देर पहले तक भी आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको टिकट की लागत का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल पाएगा.

इस समय यदि आप अंतिम तीन घंटों के भीतर बुकिंग रद्द करते हैं तो आपको 'नो-शो' मान लिया जाता है. ऐसी स्थिति में आपका पूरा किराया जब्त कर लिया जाता है. नए फैसले के अनुसार अगर आप मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हवाई टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा. हालांकि, एयरलाइन के पास विशेष अधिकार उपलब्ध रहेगा.

इसी तरह से अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट खरीदे हैं, तो भी रिफंड करना सीधे तौर पर एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी. डीजीसीए ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट जारी किया है. इस पर आप अपना सुझाव 30 नवंबर तक दे सकते हैं.

टाईम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एविएशन सेक्रेट्री घरेलू एयरलाइनों के साथ एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक हवाई टिकट में एक छोटा, बिल्ट-इन इंश्योरेंस कंपोनेंट स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा. किसी भी यात्री को एक्स्ट्रा न पे करना पड़े, इसकी तैयारी की जा रही है.

एयरलाइन कंपनियां बीमा कंपनियों के साथ इस तरह से समझौता करेंगी कि प्रीमियम का बोझ एयरलाइन कंपनी पर ही पड़े. कुछ कंपनियों ने इस संबंध में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है.

हवाई यात्रा करने को लेकर बहुत सारे लोग इसलिए भी सशंकित रहते हैं, कि लास्ट मोंमेट में अगर उन्हें यात्रा नहीं करना पड़े तो उनका पूरा पैसा कंपनी को चला जाएगा, उनके पास कुछ भी वापस नहीं मिलेगा. इसलिए वह हिचकिचाते हैं. बहुत सारे लोगों के पास मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन्हें अपनी यात्रा रोकनी पड़ती है.

रिपोर्ट के मुताबिक एक आंतरिक अनुमान है कि अगर प्रत्येक हवाई टिकट पर 50 रु. का प्रीमियम लगा दिया जजाए, तो विमान के प्रस्थान से चार घंटे पहले तक भी टिकट कैंसिल हो जाए, तो यात्रियों को 80 फीसदी तक पैसा वापस मिल सकता है. उनका यह भी आकलन है कि 200-300 यात्रियों में से दो या तीन यात्री ऐसे होते हैं, जिनके सामने ऐसी परिस्थिति आती है. अगर कैंसिलेशन की दर कम रहती है तो बीमा कंपनियों को फायदा मिलता है. ऑनलाइन पोर्टल से टिकट खरीदने पर अक्सर टिकट खरीदारों को ऑप्शनल इंश्योरेंस खरीदने पर विचार करने को कहा जाता है.

नियामकों को पता है कि रिफंड संबंधी विवाद यात्रियों की हताशा का एक सबसे आम कारण बन गए हैं. प्रस्तावित बीमा पहल के अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एयरलाइनों द्वारा रिफंड की प्रक्रिया के नियमों में भी संशोधन कर रहा है.

डीजीसीए ने दिव्यांग यात्रियों को दी जाने वाली व्हीलचेयर की सुविधा में भी बड़ा बदलाव किया है. अब यह सुविधा सिर्फ दिव्यांग यात्रियों को ही दी जाएगी. अगर सक्षम यात्री इसे हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इसका पेमेंट करना पड़ेगा. एयरपोर्ट पर टोवेबल रैंप और एरोब्रिज उपलब्ध करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. 48 घंटे के भीतर टिकट में बदलाव किया जा सकता है, वह भी मुफ्त में. इस समय यह सुविधा सिर्फ 24 घंटा है.

