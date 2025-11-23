ETV Bharat / business

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली : डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने हवाई टिकट को लेकर कई ऐसे फैसले किए हैं, जिनसे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार अगले दो से तीन महीने में इन फैसलों को लागू किया जा सकता है. विमान के प्रस्थान से कुछ देर पहले तक भी आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको टिकट की लागत का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल पाएगा. इस समय यदि आप अंतिम तीन घंटों के भीतर बुकिंग रद्द करते हैं तो आपको 'नो-शो' मान लिया जाता है. ऐसी स्थिति में आपका पूरा किराया जब्त कर लिया जाता है. नए फैसले के अनुसार अगर आप मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हवाई टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा. हालांकि, एयरलाइन के पास विशेष अधिकार उपलब्ध रहेगा. इसी तरह से अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट खरीदे हैं, तो भी रिफंड करना सीधे तौर पर एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी. डीजीसीए ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट जारी किया है. इस पर आप अपना सुझाव 30 नवंबर तक दे सकते हैं. टाईम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एविएशन सेक्रेट्री घरेलू एयरलाइनों के साथ एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक हवाई टिकट में एक छोटा, बिल्ट-इन इंश्योरेंस कंपोनेंट स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा. किसी भी यात्री को एक्स्ट्रा न पे करना पड़े, इसकी तैयारी की जा रही है. एयरलाइन कंपनियां बीमा कंपनियों के साथ इस तरह से समझौता करेंगी कि प्रीमियम का बोझ एयरलाइन कंपनी पर ही पड़े. कुछ कंपनियों ने इस संबंध में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है.