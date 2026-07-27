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देश का घरेलू एयर ट्रैफिक 1.4% बढ़ा; 6 महीने में 8 करोड़ लोगों ने किया हवाई सफर, इंडिगो के सबसे ज्यादा यात्री

DGCA ने घरेलू एयर ट्रैफिक पर जारी की रिपोर्ट. ( Photo Credit; Getty )