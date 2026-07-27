देश का घरेलू एयर ट्रैफिक 1.4% बढ़ा; 6 महीने में 8 करोड़ लोगों ने किया हवाई सफर, इंडिगो के सबसे ज्यादा यात्री
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की रिपोर्ट, अकासा एयरलाइन को भी मिली बढ़त, Air India Group दूसरे पायदान पर.
Published : July 27, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 5:20 PM IST
DGCA Domestic Air Traffic Report : जनवरी से लेकर जून तक देश का घरेलू एयर ट्रैफिक बूम पर रहा. इन 6 महीनों में कुल 8 करोड़ 64 लाख यात्रियों ने हवाई सफर किया. यह साल 2025 की तुलना (8 करोड़ 51 लाख) में करीब 1.4% ज्यादा है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिगो की फ्लाइटों में सबसे ज्यादा यात्रियों ने सफर किया.
मई में इंडिगो का मार्केट शेयर 64.9% से बढ़कर 66.3% पर पहुंच गया. अकासा एयरलाइन को भी बढ़त मिली, एक महीने पहले इस एयरलाइन का शेयर 5.8% था. जबकि मई में यह 6.4% पर पहुंच गया. डीजीसीए के साल 2026 के पहले 6 महीने की HI रिपोर्ट (जनवरी से लेकर जून तक) में घरेलू यात्रियों में बढ़त दिखी. हालांकि जून 2026 की मासिक रिपोर्ट में 1.3% की गिरावट देखी गई. यानी इस महीने कम संख्या में यात्रियों ने हवाई सफर किया.
इंडिगो में सबसे ज्यादा यात्रियों ने किया सफर : डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 के शुरुआती 6 महीने में आसमान में इंडिगो का दबदबा कायम रहा. इस एयरलाइन में 89.20 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी. यह अन्य एयरलाइंस की तुलना में सबसे ज्यादा रहा. वहीं Air India Group दूसरे पायदान पर रहा. इसका मार्केट शेयर 23.9% रहा. इस एयरलाइन में 32.22 लाख यात्रियों ने सफर किया.
अकासा में 8.61 तो स्पाइसजेट में 2.63 लाख लोगों ने की यात्रा : DGCA की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल की पहली छमाही में अकासा एयरलाइन से 8.61 लाख यात्रियों ने सफर किया. इस एयरलाइन का शेयर मार्केट 6.4% रहा. वहीं स्पाइसजेट में 2.63 लाख यात्रियों ने सफर किया. इस एयरलाइन का शेयर मार्केट 1.9% रहा. जबकि अन्य यात्रियों ने स्टार एयर, फ्लाई91, अलायंस एयर, इंडिया वन एयर जैसे अन्य छोटी एयरलाइनों का सहारा लिया.
जून में हवाई यात्रियों की संख्या में गिरावट : छमाही के बाद DGCA की ओर से जारी जून की मासिक रिपोर्ट में हवाई यात्रियों की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई. साल 2025 में जून के महीने में कुल 136.04 लाख यात्रियों ने हवाई सफर किया था. जबकि साल 2026 के इसी महीने में पैसेंजर संख्या 134.64 लाख रही. पिछले साल की तुलना में यात्रियों की संख्या में 1.3% की गिरावट देखी गई. जून में अकासा में 92.2% तक सीटें भरी रहीं. इस लिहाजा यह एयरलाइन नंबर वन रही.
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स्पाइसजेट के लोड फैक्टर में इजाफा : DGCA की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में स्पाइसजेट के लोड फैक्टर में इजाफा देखा गया. यानी मई में इस एयरलाइन की करीब 87.4% सीटें भरी थीं. जून में यह थोड़ा बढ़कर 87.8% पर पहुंच गया. इसी तरह एयर इंडिया ग्रुप की मई में 83.5% सीटें भरी थीं. जबकि जून में यह बढ़कर 85.5% पर पहुंच गया. मई की तुलना में जून में इस एयरलाइन से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया.
मई की तुलना में जून में इंडिगो की कम सीटें भरीं : रिपोर्ट के अनुसार मई के मुकाबले जून में कई एयरलाइंस में सीटें ज्यादा भरीं, जबकि कुछ एयरलाइंस ऐसी भी रहीं, जहां इस मामले में गिरावट देखने को मिली. मई में एडियो की 86.4% सीटें भरी थीं. जून में यह मामूली गिरावट के साथ 85.1% पर पहुंच गया. इसी तरह स्टार एयर में मई में 76.1% सीटें भरी थीं. जबकि जून के महीने में यह घटकर 75% पर पहुंच गया.
जून में रद्द उड़ानों की संख्या रही ज्यादा : मई की तुलना में जून में ज्यादा फ्लाइटें रद्द होने से हवाई यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा. जून में कुल घरेलू एयरलाइंस का कैंसलेशन रेट 0.63% रहा. जबकि मई में यह 0.55% था. जून में इंडिया वन एयर की सबसे ज्यादा 16.43% उड़ानें रद्द रहीं. इसी तरह स्पाइसजेट की 6.23% और अलायंस एयर की 6% उड़ाने कैंसिल रहीं. वहीं इंडिगो और अकासा एयर लाइन की सबसे कम (0.20%) उड़ाने रद्द रहीं.
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फ्लाइट कैंसलेशन में तकनीकी खराबी बड़ा कारण : DGCA की रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी खराबी की वजह से ज्यादा फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा. यह करीब 39.6% फ्लाइटों के उड़ान न भर पाने का कारण बना. वहीं करीब 36.3% फ्लाइटें ऑपरेशनल दिक्कतों यानी स्टॉफ की कमी, एयरलाइंस के आंतरिक मैनेजमेंट की कमी आदि कारणों से निरस्त रहीं. 20.3% विमानों की उड़ान में मौसम ने खलल डाली. 2.1% विमानों को यात्रियों की कम संख्या या नुकसान की आशंका के कारण रद्द कर दिया गया. 1.8% विमान अन्य वजहों से कैंसिल रहे.
जून में एयरलाइंस की 2568 शिकायतें : जून में हवाई सफर के दौरान यात्रियों की कुल 2568 शिकायतें मिलीं. प्रत्येक 10 हजार यात्रियों की संख्या पर करीब 1.91 शिकायतें आईं. रिपोर्ट के अनुसार इन सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है. अलायंस एयर की फ्लाइटों में सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई. यहां प्रत्येक 10 हजार यात्री पर करीब 68.6 शिकायतें आईं. इसी तरह स्पाइसजेट की 3.4, एयर इंडिया ग्रुप और फ्लाई91 3.2, अकासा एयर की 2, स्टार एयर की 1.1 जबकि इंडिगो की 1 शिकायतें दर्ज हुईं. इंडिया वन एयर की कोई शिकायत नहीं आई.
सामानों को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें : हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को सामानों को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हुई. कुल शिकायतों में लगभग तिहाई हिस्सा (27.8%) इसी से जुड़ा रहा. फ्लाइट की लेटलतीफी या खराबी की 24.3% शिकायतें आईं. 19.7% शिकायतें टिकट के रिफंड से जुड़ीं थीं. 18.3% अन्य तरह की शिकायतें थीं. इसी तरह कस्टमर सर्विस की 5.4%, खान-पान या कैटरिंग की 2.2%, स्टाफ के खराब व्यवहार की 1.3% शिकायतें पहुंचीं. दिव्यांग यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की 0.7% जबकि हवाई किराए से जुड़ी 0.3% शिकायतें दर्ज की गईं.
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समय से मंजिल तक पहुंचाने में इंडिगो ने मारी बाजी : जून के महीने में यात्रियों को समय पर ले जाने और गंतव्य तक पहुंचाने में इंडिगो एयरलाइंस सबसे आगे रही. 10 बिजी एयरपोर्ट पर इंडिगो का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) यानी समय पालन सबसे बेहतर रहा. इंडिगो की 89.4% उड़ानें बिल्कुल समय पर रहीं. एयर इंडिया ग्रुप की 85.9%, अकासा एयर की 82.7% और अलायंस एयर की 74.7% उड़ानें टाइम पर रहीं. स्पाइसजेट की केवव 33.5% उड़ानें ही समय पर हो पाईं. वहीं विमानों को समय से उड़ाने में चेन्नई एयरपोर्ट 95.2% के साथ पहले पायदान पर रहा. हैदराबाद में यह आंकड़ा 90.3%, बेंगलुरु में 89.6% और कोलकाता में 89.0% रहा. समय पालन में अहमदाबाद एयरपोर्ट 76.7% के साथ सबसे पीछे रह गया.
देरी का सबसे बड़ा कारण रिएक्शनरी फैक्टर्स : विमानों की देरी का सबसे बड़ा कारण रिएक्शनरी फैक्टर्स यानी एक विमान की लेटलतीफी ने उससे जुड़ी दूसरी फ्लाइट की टाइमिंग को प्रभावित किया. ऐसे मामलों की संख्या 69% रही. इसके बाद टेक्निकल और ऑपरेशनल वजहों से 6%, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से 5%, पैसेंजर और मौसम से जुड़ी वजहों की वजह से 4%, एयरपोर्ट से जुड़ी वजहों की वजह से 3% फ्लाइटों की टाइमिंग पर प्रभाव पड़ा. रैंप से जुड़ी वजहों के कारण 1% जबकि अन्य 2% वजहों से विमानों की उड़ानों में देरी हुई.
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कौन सी एयरलाइंस की फ्लाइटें 2 घंटे से ज्यादा लेट : जून में करीब 1.18% विमानों ने 2 घंटों से भी ज्यादा देरी से उड़ान भरी. स्पासजेट एयरलाइंस में इस तरह की देरी की हिस्सेदारी करीब 17.31% रही. इसके बाद फ्लाई91 में यह हिस्सा 5.59%, अलायंस एयर में 2.78%, एयर इंडिया ग्रुप में 1.25%, अकासा एयर में 0.87%, स्टार एयर में 0.83% और इंडिगो में 0.55% रहा. वहीं इंडिया वन एयर का दावा है कि उनकी कोई भी फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा लेट नहीं हुई.
बैठाने से इंकार करने पर देना पड़ा 64 लाख का जुर्माना : DGCA के अनुसार जून में काफी यात्रियों को विमान में बैठाने से बोर्डिंग स्तर से इंकार कर दिया गया. इससे 1847 यात्री प्रभावित हुए. इसके एवज में विभिन्न एयरलाइंस को बतौर हर्जाना 64.84 लाख रुपये खर्च करने पड़े. फ्लाइट कैंसल होने से 43 हजार 968 पैसेंजर परेशान हुए. हर्जाना और यात्री सुविधा पर एयरलाइंस को 61.98 लाख रुपये खर्च करने पड़े. वहीं 2 घंटे से ज्यादा देरी पर 1 लाख 10 हजार 273 पैसेंजर को हर्जाना देने के लिए एयरलाइंस को 284.61 लाख रुपये खर्च करने पड़े.
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