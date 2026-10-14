अब फ्लाइट में नहीं ले जा पाएंगे ये पावरबैंक, IndiGo विमान में आग लगने की घटना के बाद DGCA का बड़ा फैसला
DGCA ने एयरलाइंस को एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान बैन पावरबैंक मॉडल की पहचान करने और फ्लाइट में बोर्ड होने से रोकने के सख्त निर्देश दिए.
Published : October 14, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली: भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. DGCA ने MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल के पावरबैंक को भारत के अंदर, बाहर और देश के भीतर चलने वाली सभी फ्लाइट्स में ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. DGCA प्रमुख वीर विक्रम यादव के निर्देशानुसार, यात्री अब इस खास मॉडल के पावरबैंक को न तो अपने केबिन बैग में रख सकते हैं और न ही इसे चेक-इन लगेज या कमर्शियल कार्गो के जरिए भेजा जा सकता है.
इंडिगो की फ्लाइट में हुआ था हादसा
यह सख्त कदम रविवार को हुई एक गंभीर घटना के बाद उठाया गया है. दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री के पास मौजूद MOBIKINS पावरबैंक में अचानक आग लग गई. केबिन में धुआं फैलने के कारण इमरजेंसी की स्थिति बन गई और पायलट को सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को तुरंत हैदराबाद की तरफ डायवर्ट करना पड़ा. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद जांच शुरू की गई, जिसके बाद नियामक ने तुरंत एक्शन लिया.
सभी पावरबैंक पर नहीं है प्रतिबंध
DGCA ने साफ किया है कि यह कोई 'ब्लैंकैट बैन' (पूर्ण प्रतिबंध) नहीं है. यह रोक केवल MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल पर ही लागू होती है. अन्य कंपनियों के पावरबैंक और पोर्टेबल बैटरी को यात्री पहले की तरह ही नियमों के तहत सफर में ले जा सकते हैं, बशर्ते वे सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों.
एयरलाइंस और यात्रियों के लिए गाइडलाइंस
DGCA ने सभी विमान कंपनियों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान इस मॉडल की पहचान करें और इसे फ्लाइट में बोर्ड होने से रोकें. इसके अलावा, एयरलाइंस को अपने पैसेंजर्स को इस सुरक्षा एडवाइजरी के बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है.
नियमों के मुताबिक
सिर्फ हैंड बैगेज में अनुमति: स्वीकृत पावरबैंक और स्पेयर बैटरी को हमेशा केवल हैंड बैगेज में ही ले जाया जा सकता है. इन्हें चेक-इन सामान या ओवरहेड केबिन में रखने की सख्त मनाही है.
फ्लाइट में चार्जिंग पर रोक: उड़ान के दौरान यात्री किसी भी पावरबैंक से अपना फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज नहीं कर सकते हैं. विमान की सीट पर लगे पावर आउटलेट से भी चार्जिंग की अनुमति नहीं होगी.
क्रू को विशेष ट्रेनिंग: एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे अपने केबिन क्रू को लिथियम-आयन बैटरी से लगने वाली आग और तकनीकी खराबी से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दें.
यात्रियों के लिए सलाह
DGCA ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपने पावरबैंक का मॉडल नंबर जरूर चेक कर लें. सफर के दौरान अगर कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या पावरबैंक अचानक जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे, उसमें से धुआं निकले या कोई अजीब गंध आए, तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करें. लिथियम-आयन बैटरियां डैमेज या डिफेक्टिव होने पर हवाई जहाज के बंद माहौल में बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.
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