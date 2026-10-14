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अब फ्लाइट में नहीं ले जा पाएंगे ये पावरबैंक, IndiGo विमान में आग लगने की घटना के बाद DGCA का बड़ा फैसला

सांकेतिक फोटो ( file )

नई दिल्ली: भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. DGCA ने MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल के पावरबैंक को भारत के अंदर, बाहर और देश के भीतर चलने वाली सभी फ्लाइट्स में ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. DGCA प्रमुख वीर विक्रम यादव के निर्देशानुसार, यात्री अब इस खास मॉडल के पावरबैंक को न तो अपने केबिन बैग में रख सकते हैं और न ही इसे चेक-इन लगेज या कमर्शियल कार्गो के जरिए भेजा जा सकता है.

इंडिगो की फ्लाइट में हुआ था हादसा

यह सख्त कदम रविवार को हुई एक गंभीर घटना के बाद उठाया गया है. दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री के पास मौजूद MOBIKINS पावरबैंक में अचानक आग लग गई. केबिन में धुआं फैलने के कारण इमरजेंसी की स्थिति बन गई और पायलट को सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को तुरंत हैदराबाद की तरफ डायवर्ट करना पड़ा. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद जांच शुरू की गई, जिसके बाद नियामक ने तुरंत एक्शन लिया.