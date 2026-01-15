ETV Bharat / business

केंद्र कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च, मुफ्त बीमा के साथ मिलेंगी ये खास सुविधाएं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को एक ही मंच पर पूरा करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बुधवार को ‘संयुक्त वेतन खाता पैकेज’ (Composite Salary Account Package) लॉन्च किया. इस पैकेज के तहत बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही खाते में उपलब्ध कराई जाएंगी. इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑल-इन-वन फाइनेंशियल सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है. यह पैकेज डीएफएस सचिव एम. नागराजू द्वारा पेश किया गया. कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एमडी और सीईओ तथा डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज

कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज तीन प्रमुख हिस्सों पर आधारित है— बैंकिंग सुविधाएं

बीमा सुरक्षा

3कार्ड और डिजिटल लाभ इन तीनों को मिलाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है. बैंकिंग सुविधाएं: जीरो बैलेंस और सस्ता लोन

इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही RTGS, NEFT, UPI और चेक से जुड़े सभी लेनदेन मुफ्त होंगे.