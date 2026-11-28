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KFC-Pizza Hut बेचने वाली कंपनी को NCLT से मिली मंजूरी, 3 कंपनियां होंगी एक; शेयरहोल्डर्स पर क्या होगा असर?

देवयानी इंटरनेशनल की 3 कंपनियों से मर्जर को मिली मंजूरी (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: देश की बड़ी क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को एनसीएलटी से बड़ी मंजूरी मिल गई है. कंपनी अपनी तीनों पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियों का खुद में मर्ज करेगी. इस कदम से कंपनी का स्ट्रक्चर और सिंपल होगा और ऑपरेशन को एक ही छत के नीचे लाया जा सकेगा.

ये कंपनी भारत में केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे बड़े ब्रांड्स ऑपरेट करती है. एनसीएलटी की चंडीगढ़ बेंच ने 27 नवंबर 2026 के अपने आदेश में इस स्कीम ऑफ अमलगमेशन को मंजूरी दे दी है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इसकी पुष्टि की है.