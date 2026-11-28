KFC-Pizza Hut बेचने वाली कंपनी को NCLT से मिली मंजूरी, 3 कंपनियां होंगी एक; शेयरहोल्डर्स पर क्या होगा असर?
Devyani International Merger: भारत में केएफसी, पिज्जा हट ऑपरेट करने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल को 3 कंपनियों में मर्जर की एनसीएलटी ने मंजूरी दी है.
Published : November 28, 2026 at 4:20 PM IST
नई दिल्ली: देश की बड़ी क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को एनसीएलटी से बड़ी मंजूरी मिल गई है. कंपनी अपनी तीनों पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियों का खुद में मर्ज करेगी. इस कदम से कंपनी का स्ट्रक्चर और सिंपल होगा और ऑपरेशन को एक ही छत के नीचे लाया जा सकेगा.
ये कंपनी भारत में केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे बड़े ब्रांड्स ऑपरेट करती है. एनसीएलटी की चंडीगढ़ बेंच ने 27 नवंबर 2026 के अपने आदेश में इस स्कीम ऑफ अमलगमेशन को मंजूरी दे दी है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इसकी पुष्टि की है.
किन 3 कंपनियों का होगा मर्जर?
एनसीएलटी से मंजूर स्कीम के तहत ये 3 कंपनियां Devyani International में मर्ज होंगी-
- Sky Gate Hospitality Pvt Ltd
- Blackvelvet Hospitality Pvt Ltd
- Say Chefs Eatery Pvt Ltd
यह स्कीम कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत लाई गई थी. कंपनी ने इस स्कीम की पहली जानकारी 10 मार्च 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी. अब करीब 8 महीने बाद NCLT ने इसे हरी झंडी दे दी है.
कब से लागू होगी स्कीम?
कंपनी ने साफ किया है कि एनसीएलटी का आदेश 27 नवंबर 2026 को ही एनसीएलटी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था. लेकिन स्कीम उसी दिन से लागू नहीं होगी.स्कीम तब प्रभावी होगी, जब कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC), हरियाणा के पास फाइल करना भी शामिल है.
शेयरहोल्डर्स को जानना जरूरी
निवेशकों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है कि इस मर्जर से शेयर कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि चूंकि इस स्कीम में पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियों का मर्जर हो रहा है. इसलिए कंपनी की तरफ से कोई नया इक्विटी शेयर जारी नहीं किया जाएगा.
इसका मतलब है कि कंपनी की इश्यू, पेड-अप और लिस्टेड इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी मौजूदा शेयरहोल्डर्स के शेयरों की संख्या और उनकी हिस्सेदारी पर इस मर्जर का कोई डायल्यूशन इफेक्ट नहीं होगा.
कंपनी के बारे में
देवयानी इंटरनेशनल, आरजे कॉर्प ग्रुप की कंपनी है और इसके पोर्टफोलियो में केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी के अलावावैंगो!, बिरयानी बाय किलो, गोइला बटर चिकन, सनुक किचन, एनवाईएफ-न्यूयॉर्क फ्राइज जैसे ब्रांड्स भी हैं. अब बाजार की नजर आरओसी फाइलिंग पर होगी. जैसे ही सर्टिफाइड ऑर्डर आरओसी हरियाणा में फाइल होगा, स्कीम औपचारिक रूप से प्रभावी हो जाएगी. इसके बाद तीनों सब्सिडियरी कंपनियां देवयानी इंटरनेशनल का हिस्सा बन जाएंगी.
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