मुश्किल दौर से गुजर रहा भारत का सीफूड एक्सपोर्ट, जानें सब कुछ

भारतीय सीफूड एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ से बड़ा संकट आया है. इससे सबसे अधिक भारत का सबसे बड़ा झींगा खरीदार प्रभावित हुआ है.

MPEDA
मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) के चेयरमैन डी.वी. स्वामी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 1:43 PM IST

8 Min Read
सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत का सीफूड एक्सपोर्ट एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका द्वारा लगाया गया नया टैरिफ है, जो पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा झींगा खरीदार है. ETV भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) के चेयरमैन डी.वी. स्वामी, IAS ने कहा कि इस अचानक ड्यूटी बढ़ोतरी से इक्वॉडोर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर को साफ फायदा होगा. इससे भारत का 36 परसेंट मार्केट शेयर खतरे में पड़ जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि EU और जापान में कड़ी जांच और ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड जैसे देशों में नए बॉयोसिक्योरिटी नियम जैसी दूसरी रुकावटें भी शिपमेंट पर असर डाल रही हैं. इस असर को कम करने के लिए एक्सपोर्टर UK, चीन, रूस, मिडिल ईस्ट और साउथईस्ट एशिया जैसे नए मार्केट में जा रहे हैं, जबकि EFTA ब्लॉक और UK के साथ होने वाले आने वाले ट्रेड एग्रीमेंट से नए मौके मिलने की उम्मीद है.

साथ ही, MPEDA ग्लोबल खरीदारों को भरोसा दिलाने के लिए क्वॉलिटी और ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड को और कड़ा कर रहा है. स्वामी ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन मछली पकड़ने वाले जहाजों, खेतों और हैचरी को रजिस्टर कर रहा है, एंटीबायोटिक के बचे हुए हिस्सों की मॉनिटरिंग कर रहा है और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और टेक्निकल गाइडेंस के जरिए किसानों को सपोर्ट कर रहा है.

उन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्टर बार-बार क्वॉलिटी के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें जांच और पेनल्टी का सामना करना पड़ता है. आगे देखते हुए, स्वामी का मानना ​​है कि भारत को ज़्यादा प्रोसेस्ड और स्पेशल सीफ़ूड प्रोडक्ट बनाकर वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहिए.

MPEDA स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है. इसमें ASEAN देशों के साथ इंटरनेशनल प्रोग्राम शामिल हैं, ताकि बदलती मार्केट की मांगों को पूरा करने और तटीय समुदायों के लिए रिटर्न बेहतर करने में सक्षम वर्कफोर्स बनाई जा सके. इंटरव्यू के कुछ हिस्से नीचे दिए गए हैं.

ETB: भारत के मरीन एक्सपोर्ट में हाल ही में मिले-जुले ट्रेंड दिखे हैं. आपके हिसाब से भारत के मौजूदा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बनाने वाले मुख्य ड्राइवर क्या हैं, और एक्सपोर्टर्स को असल में अगले दो क्वॉर्टर में क्या उम्मीद करनी चाहिए?

MPEDA चेयरमैन: भारत के मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर कई फैक्टर असर डालते हैं. भारतीय सीफूड एक्सपोर्टर्स के सामने आने वाली बड़ी रुकावटों को मोटे तौर पर टैरिफ बैरियर और नॉन-टैरिफ बैरियर के तौर पर बांटा जा सकता है. मौजूदा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर असर डालने वाले टैरिफ बैरियर में US का 25 परसेंट का रेसिप्रोकल टैरिफ और एक्स्ट्रा 25 परसेंट पेनल्टी शामिल है.

इंपोर्ट करने वाले देशों द्वारा लागू किए गए नॉन-टैरिफ बैरियर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बायोसिक्योरिटी रेगुलेशन, EU और जापान द्वारा सैंपलिंग बढ़ाना, कड़े टेस्टिंग प्रोटोकॉल वगैरह भी ट्रेड परफॉर्मेंस पर काफी असर डालते हैं.

US के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में एक्सपोर्टर्स ने EU, UK, चीन और साउथ-ईस्ट एशिया में मौकों का फायदा उठाकर अपने मार्केट में डायवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया है. EFTA देशों के साथ FTA और UK के साथ CETA से उन मार्केट को और फायदा मिलने की उम्मीद है. हमें यह भी उम्मीद है कि EU के साथ FTA को फाइनल करने से भी इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा.

ETB: अमेरिका के श्रिम्प पर नए टैरिफ लगाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और MPEDA इस सेक्टर को बचाने के लिए तुरंत क्या कदम उठा रहा है?

MPEDA चेयरमैन: अमेरिका द्वारा भारतीय सीफूड इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने से इक्वाडोर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर एक्सपोर्टर को ड्यूटी में काफी फायदा मिला है. इस कदम से US श्रिम्प मार्केट (झींगा बाजार) में भारत का 36 परसेंट का बड़ा हिस्सा कम होने का खतरा है और भारतीय एक्सपोर्टर काफी नुकसान में हैं.

हालांकि, अभी भारत इस मुश्किल को कम करने के लिए मार्केट और प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहा है. मुख्य उपायों में ट्रेड डेलीगेशन बढ़ाना, बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट ऑर्गनाइज करना और USA के अलावा दूसरे मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन शामिल हैं.

ETB: जैसे-जैसे भारत US और EU से आगे देखता है, रूस, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ क्या प्रोग्रेस हुई है, असली डील या अभी शुरुआती बातचीत?

MPEDA चेयरमैन: EU जैसे बड़े मार्केट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत को फास्ट-ट्रैक करने की कोशिशें भी चल रही हैं. साथ ही मौजूदा FTA का रिव्यू भी किया जा रहा है. MPEDA रूस द्वारा यूनिट्स की लिस्टिंग का मुद्दा भी उठा रहा है और फेडरल सर्विस फॉर वेटरनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस (FSVPS) द्वारा उनके इंस्पेक्शन के बाद यूनिट्स को रेगुलर लिस्ट करने में प्रोग्रेस हुई है.

ETB: इंडियन श्रिम्प को कुछ मार्केट में क्वॉलिटी अलर्ट का सामना करना पड़ा है. आप इन रेप्युटेशन से जुड़ी चुनौतियों को कैसे सुलझा रहे हैं और जो एक्सपोर्टर बार-बार नॉर्म्स तोड़ते हैं, उनके लिए क्या अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मौजूद हैं?

MPEDA चेयरमैन: किसी भी रिपोर्ट किए गए एंटीबायोटिक रेसिड्यू, हाइजीन की कमी या उससे जुड़े नॉन-कम्प्लायंस के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और फार्म दोनों लेवल पर एक डिटेल्ड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी, ताकि समस्या की असली वजह का पता लगाया जा सके, जिसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी बुलाती है. इंडिया से मछली और फिशरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए ऑफिशियल कंट्रोल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC) लागू करती है.

EIC, EIC के एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन्स के प्रोविजन्स के अनुसार रिजेक्शन वाले एक्सपोर्टर्स के खिलाफ रेगुलेटरी उपाय करती है. इसके अलावा, बार-बार रिजेक्शन, बार-बार क्वॉलिटी की दिक्कतें, या लगातार नॉन-कम्प्लायंस के मामलों में, MPEDA, MPEDA एक्ट के प्रोविजन्स के अनुसार पेनल्टी एक्शन लेती है.

ETB: MPEDA पर्यावरण के लिए जिम्मेदार एक्वाकल्चर को कैसे बढ़ावा दे रहा है, खासकर फीड, बीज की क्वॉलिटी और झींगा पालन में इकोलॉजिकल फ़ुटप्रिंट को कम करने के मामले में?

MPEDA चेयरमैन: MPEDA भारत में बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बढ़ावा देकर, जिम्मेदार इनपुट का इस्तेमाल पक्का करके और NRCP के तहत फॉर्म एनरोलमेंट, SHAPHARI सर्टिफ़िकेशन और रेगुलर रेसिड्यू मॉनिटरिंग के जरिए ट्रेसेबिलिटी को मजबूत करके इको-फ़्रेंडली और सस्टेनेबल एक्वॉकल्चर को आगे बढ़ा रहा है.

NaCSA के जरिए, MPEDA छोटे किसानों को ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और सोसाइटी में ऑर्गनाइजेशन में मदद करता है, जबकि हैचरी के लिए सख़्त स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी, बीमारी रहित बीज पक्का करते हैं, जिसे मजबूत बायोसिक्योरिटी, फॉर्म और हैचरी की रेगुलर टेस्टिंग और मैपिंग से सपोर्ट मिलता है. बेहतर तालाब मैनेजमेंट, कम से कम वॉटर-एक्सचेंज सिस्टम, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल और कोस्टल एक्वॉकल्चर अथॉरिटी लाइसेंसिंग नियमों के पालन के वेरिफिकेशन से पर्यावरण पर असर कम होता है.

ETB: MPEDA यह पक्का करने के लिए क्या पॉलिसी या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्लान कर रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ तटीय और ग्रामीण समुदायों को नजरअंदाज न करे?

MPEDA चेयरमैन: लचीलापन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, MPEDA खास तौर पर SC और ST समुदायों और एक्वॉकल्चर टेक्नीशियन के लिए सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव खेती पर टारगेटेड ट्रेनिंग देता है. साथ ही पैदावार बढ़ाने और इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है.

फील्ड लेवल डेमोंस्ट्रेशन, बीमारी की निगरानी और मोबाइल लैबोरेटरी जैसी बढ़ी हुई एक्सटेंशन सर्विस, किसानों को दूर-दराज के इलाकों में भी अपडेटेड जानकारी पाने में मदद करती हैं. हम ट्रेनिंग, डेमोंस्ट्रेशन फॉर्म और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ी फाइनेंशियल मदद भी देते हैं.

साथ ही साइट चुनने, तालाब तैयार करने, बीमारी कंट्रोल करने और फसल की प्लानिंग पर फ्री टेक्निकल सर्विस भी देते हैं. एक 24×7 कॉल सेंटर तटीय और ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए रियल-टाइम सपोर्ट भी पक्का करता है.

ईटीबी: एमपीईडीए या व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार क्या है, जो आपको लगता है कि अगले पांच वर्षों में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को बदल सकता है?

एमपीईडीए अध्यक्ष: बाजार की विशिष्टताओं के अनुसार इन मूल्य वर्धित उत्पादों को तैयार करने के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता है. उच्च इकाई मूल्य प्राप्ति एक अतिरिक्त लाभ है. एमपीईडीए कौशल विकास और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से मूल्य संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने में निर्यातकों का समर्थन कर रहा है.

एमपीईडीए ने वियतनाम के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को शामिल करके लोकप्रिय मूल्य वर्धित उत्पादों पर प्रसंस्करण श्रमिकों के लिए 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के हिस्से के रूप में, एमपीईडीए आसियान देशों (थाईलैंड और वियतनाम) में उनके प्रसंस्करण इकाइयों में मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए दूरसंचार विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा.

