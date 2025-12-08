ETV Bharat / business

मुश्किल दौर से गुजर रहा भारत का सीफूड एक्सपोर्ट, जानें सब कुछ

मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) के चेयरमैन डी.वी. स्वामी. ( ETV Bharat )

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: भारत का सीफूड एक्सपोर्ट एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका द्वारा लगाया गया नया टैरिफ है, जो पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा झींगा खरीदार है. ETV भारत के साथ एक खास इंटरव्यू में, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) के चेयरमैन डी.वी. स्वामी, IAS ने कहा कि इस अचानक ड्यूटी बढ़ोतरी से इक्वॉडोर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर को साफ फायदा होगा. इससे भारत का 36 परसेंट मार्केट शेयर खतरे में पड़ जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि EU और जापान में कड़ी जांच और ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड जैसे देशों में नए बॉयोसिक्योरिटी नियम जैसी दूसरी रुकावटें भी शिपमेंट पर असर डाल रही हैं. इस असर को कम करने के लिए एक्सपोर्टर UK, चीन, रूस, मिडिल ईस्ट और साउथईस्ट एशिया जैसे नए मार्केट में जा रहे हैं, जबकि EFTA ब्लॉक और UK के साथ होने वाले आने वाले ट्रेड एग्रीमेंट से नए मौके मिलने की उम्मीद है. साथ ही, MPEDA ग्लोबल खरीदारों को भरोसा दिलाने के लिए क्वॉलिटी और ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड को और कड़ा कर रहा है. स्वामी ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन मछली पकड़ने वाले जहाजों, खेतों और हैचरी को रजिस्टर कर रहा है, एंटीबायोटिक के बचे हुए हिस्सों की मॉनिटरिंग कर रहा है और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और टेक्निकल गाइडेंस के जरिए किसानों को सपोर्ट कर रहा है. उन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्टर बार-बार क्वॉलिटी के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें जांच और पेनल्टी का सामना करना पड़ता है. आगे देखते हुए, स्वामी का मानना ​​है कि भारत को ज़्यादा प्रोसेस्ड और स्पेशल सीफ़ूड प्रोडक्ट बनाकर वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहिए. MPEDA स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है. इसमें ASEAN देशों के साथ इंटरनेशनल प्रोग्राम शामिल हैं, ताकि बदलती मार्केट की मांगों को पूरा करने और तटीय समुदायों के लिए रिटर्न बेहतर करने में सक्षम वर्कफोर्स बनाई जा सके. इंटरव्यू के कुछ हिस्से नीचे दिए गए हैं. ETB: भारत के मरीन एक्सपोर्ट में हाल ही में मिले-जुले ट्रेंड दिखे हैं. आपके हिसाब से भारत के मौजूदा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बनाने वाले मुख्य ड्राइवर क्या हैं, और एक्सपोर्टर्स को असल में अगले दो क्वॉर्टर में क्या उम्मीद करनी चाहिए? MPEDA चेयरमैन: भारत के मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर कई फैक्टर असर डालते हैं. भारतीय सीफूड एक्सपोर्टर्स के सामने आने वाली बड़ी रुकावटों को मोटे तौर पर टैरिफ बैरियर और नॉन-टैरिफ बैरियर के तौर पर बांटा जा सकता है. मौजूदा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर असर डालने वाले टैरिफ बैरियर में US का 25 परसेंट का रेसिप्रोकल टैरिफ और एक्स्ट्रा 25 परसेंट पेनल्टी शामिल है. इंपोर्ट करने वाले देशों द्वारा लागू किए गए नॉन-टैरिफ बैरियर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बायोसिक्योरिटी रेगुलेशन, EU और जापान द्वारा सैंपलिंग बढ़ाना, कड़े टेस्टिंग प्रोटोकॉल वगैरह भी ट्रेड परफॉर्मेंस पर काफी असर डालते हैं. US के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में एक्सपोर्टर्स ने EU, UK, चीन और साउथ-ईस्ट एशिया में मौकों का फायदा उठाकर अपने मार्केट में डायवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया है. EFTA देशों के साथ FTA और UK के साथ CETA से उन मार्केट को और फायदा मिलने की उम्मीद है. हमें यह भी उम्मीद है कि EU के साथ FTA को फाइनल करने से भी इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा. ETB: अमेरिका के श्रिम्प पर नए टैरिफ लगाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और MPEDA इस सेक्टर को बचाने के लिए तुरंत क्या कदम उठा रहा है? MPEDA चेयरमैन: अमेरिका द्वारा भारतीय सीफूड इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने से इक्वाडोर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर एक्सपोर्टर को ड्यूटी में काफी फायदा मिला है. इस कदम से US श्रिम्प मार्केट (झींगा बाजार) में भारत का 36 परसेंट का बड़ा हिस्सा कम होने का खतरा है और भारतीय एक्सपोर्टर काफी नुकसान में हैं. हालांकि, अभी भारत इस मुश्किल को कम करने के लिए मार्केट और प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहा है. मुख्य उपायों में ट्रेड डेलीगेशन बढ़ाना, बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट ऑर्गनाइज करना और USA के अलावा दूसरे मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन शामिल हैं. ETB: जैसे-जैसे भारत US और EU से आगे देखता है, रूस, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ क्या प्रोग्रेस हुई है, असली डील या अभी शुरुआती बातचीत?