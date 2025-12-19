ETV Bharat / business

कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की दिक्कतें, उड़ान सेवाएं प्रभावित, एडवाइजरी जारी

कम विजिबिलिटी के चलते शुक्रवार को हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं ( file photo- ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और बेहद कम विजिबिलिटी के चलते शुक्रवार को हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया और इंडिगो सहित प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें और अतिरिक्त समय लेकर निकलें. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अपील

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर यात्रियों से अनुरोध किया कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में बने रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही अपडेट लें. मंत्रालय ने कहा कि संभावित देरी और रद्दीकरण को देखते हुए यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखना चाहिए. यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर पैसेंजर फैसिलिटेशन टीमें तैनात की गई हैं. स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द, यात्रियों का हंगामा

खराब मौसम का असर स्पाइसजेट की दिल्ली-अहमदाबाद उड़ान पर भी पड़ा. कोहरे के कारण फ्लाइट रद्द किए जाने के बाद यात्रियों में नाराजगी देखी गई. यात्रियों का आरोप है कि उड़ान को पहले कई घंटे तक टालने के बाद अंततः रद्द कर दिया गया, जबकि न तो वैकल्पिक फ्लाइट की स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही ठहरने की कोई व्यवस्था की गई.