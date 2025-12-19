कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की दिक्कतें, उड़ान सेवाएं प्रभावित, एडवाइजरी जारी
स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में आक्रोश फैला. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को अपडेट रहने की सलाह दी
Published : December 19, 2025 at 10:56 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और बेहद कम विजिबिलिटी के चलते शुक्रवार को हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया और इंडिगो सहित प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें और अतिरिक्त समय लेकर निकलें.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अपील
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर यात्रियों से अनुरोध किया कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में बने रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही अपडेट लें. मंत्रालय ने कहा कि संभावित देरी और रद्दीकरण को देखते हुए यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखना चाहिए. यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर पैसेंजर फैसिलिटेशन टीमें तैनात की गई हैं.
स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द, यात्रियों का हंगामा
खराब मौसम का असर स्पाइसजेट की दिल्ली-अहमदाबाद उड़ान पर भी पड़ा. कोहरे के कारण फ्लाइट रद्द किए जाने के बाद यात्रियों में नाराजगी देखी गई. यात्रियों का आरोप है कि उड़ान को पहले कई घंटे तक टालने के बाद अंततः रद्द कर दिया गया, जबकि न तो वैकल्पिक फ्लाइट की स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही ठहरने की कोई व्यवस्था की गई.
Due to prevailing fog conditions in parts of Northern India, airport operations may be impacted.— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) December 19, 2025
Passengers are requested to remain in contact with their airlines, check official platforms for updates, and allow extra time for travel. Passenger facilitation teams are available…
एयर इंडिया की एडवाइजरी
एयर इंडिया ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा घने कोहरे की चेतावनी को देखते हुए उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है. एयरलाइन ने कहा कि वह व्यवधानों को कम करने के लिए पहले से कदम उठा रही है. देरी या रद्दीकरण की स्थिति में यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के उड़ान बदलने या पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया जाएगा. साथ ही ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा.
इंडिगो ने भी किया अलर्ट
इंडिगो एयरलाइंस ने भी उत्तरी भारत में कोहरे के चलते सुबह के समय यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. एयरलाइन के अनुसार, शुरुआती घंटों में उड़ानों के समय में बदलाव या देरी संभव है. इंडिगो ने कहा कि वह मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए है और हवाई यातायात नियंत्रण के साथ समन्वय कर रही है.
दिल्ली एयरपोर्ट पर श्रेणी-III परिचालन
दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि घने कोहरे के कारण श्रेणी-III परिचालन शुरू किया गया है, जिससे बेहद कम दृश्यता में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सके. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में दृश्यता 100 मीटर तक गिर गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, इस दौरान दर्जनों उड़ानें रद्द हुईं और सैकड़ों उड़ानों में देरी दर्ज की गई.
