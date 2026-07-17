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पर्पल इकोनॉमी: दिव्यांगों का सशक्तिकरण बदलेगा भारत की तकदीर, बनेगा $150 बिलियन का नया बाजार

डेलॉइट इंडिया-एनएबल इंडिया की रिपोर्ट में दिव्यांग समावेशन आधारित पर्पल इकोनॉमी से भारत की अर्थव्यवस्था में 150 अरब डॉलर योगदान की संभावना जताई गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 10:06 AM IST

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हैदराबाद: भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हर क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी बीच एक नई रिपोर्ट ने भारत के विकास का एक ऐसा रास्ता दिखाया है, जो न सिर्फ देश की जीडीपी (GDP) को बढ़ाएगा, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को मुख्यधारा में शामिल करेगा.

हाल ही में डेलॉयट इंडिया और एनेबल इंडिया ने मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण श्वेत पत्र जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत अपने दिव्यांगजनों को सही अवसर और संसाधन प्रदान करे, तो देश में $150 बिलियन (लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये) की एक नई आर्थिक क्रांति आ सकती है. इस नई अवधारणा को 'पर्पल इकोनॉमी' या 'दिव्यांगता अर्थव्यवस्था' का नाम दिया गया है.

क्या है 'पर्पल इकोनॉमी'?
सरल शब्दों में कहें तो 'पर्पल इकोनॉमी' का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को केवल समाज की सहानुभूति या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है. जब दिव्यांगों के लिए शिक्षा, रोजगार, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाया जाता है, तो वे उत्पादक बनते हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और बड़े आंकड़े
इस रिपोर्ट में कुछ बेहद चौंकाने वाले और आंखें खोलने वाले तथ्य सामने आए हैं:

10 करोड़ की विशाल आबादी: एक मोटे अनुमान के आधार पर, भारत में लगभग 10 करोड़ दिव्यांगजन हैं. यह आबादी दुनिया के कई बड़े देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है. इतने बड़े कार्यबल को नजरअंदाज करके कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता.

$150 बिलियन से $500 बिलियन की क्षमता: रिपोर्ट कहती है कि यदि दिव्यांगों के अनुकूल उत्पादों, सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्मों और वित्तीय सेवाओं का विकास किया जाए, तो तुरंत $150 बिलियन का बाजार तैयार हो सकता है. यदि पूरी तरह से समावेशन (Full Inclusion) लागू हो जाए, तो यह क्षमता $500 बिलियन तक पहुंच सकती है.

रोजगार की वर्तमान स्थिति: वर्तमान में भारत में केवल 25% से भी कम दिव्यांग कार्यबल का हिस्सा हैं. इसके विपरीत, सामान्य आबादी में यह आंकड़ा लगभग 60% है. इस अंतर को पाटकर देश की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है.

बदलाव की आवश्यकता: 'सहानुभूति' से 'सशक्तिकरण' तक
अब तक पारंपरिक रूप से दिव्यांगता को केवल एक सामाजिक और कल्याणकारी मुद्दा माना जाता रहा है. सरकारें उन्हें पेंशन या राशन देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेती थीं. लेकिन यह रिपोर्ट सोच को बदलने की वकालत करती है. हमें दिव्यांगों को 'लाभार्थी' के बजाय 'आर्थिक योगदानकर्ता' के रूप में देखना होगा.

जब एक दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, तो वह न केवल अपने परिवार का सहारा बनता है, बल्कि एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में पैसा भी खर्च करता है. इससे टैक्स राजस्व बढ़ता है और नए उद्योगों का निर्माण होता है.

कैसे हकीकत बनेगा यह सपना?
भारत को $150 बिलियन की यह महाशक्ति बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे:

  • सुलभ तकनीक: स्क्रीन रीडर, विशेष कीबोर्ड और एआई (AI) आधारित उपकरणों को सस्ता और सुलभ बनाना होगा ताकि दिव्यांग आसानी से कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग कर सकें.
  • सुलभ बुनियादी ढांचा: दफ्तरों, स्कूलों, ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर रैंप, लिफ्ट और ब्रेल संकेतकों की व्यवस्था अनिवार्य करनी होगी ताकि उनकी आवाजाही आसान हो.
  • कौशल विकास: कॉर्पोरेट जगत की जरूरतों के अनुसार दिव्यांग युवाओं को कोडिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट और डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना होगा.
  • समान रोजगार नीति: निजी और सरकारी कंपनियों को दिव्यांगों को नौकरी देने के लिए आगे आना होगा और कार्यस्थल पर उनके अनुकूल माहौल तैयार करना होगा.

पर्पल इकोनॉमी आंदोलन को मिल रही गति
एनएबल इंडिया द्वारा शुरू किया गया पर्पल इकोनॉमी मूवमेंट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके तहत कौशल विकास, डिजिटल सेवाएं, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण रोजगार, सार्वजनिक सेवाएं और उद्योगों के साथ साझेदारी पर काम किया जा रहा है.

इस अभियान के तहत पर्पल इकोनॉमी डायलॉग्स, पर्पल राइड्स, ओपन पर्पल नेटवर्क (OPuN) और प्रेरणया जैसी पहलें शुरू की गई हैं. प्रेरणया कार्यक्रम विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है.

इन क्षेत्रों में सबसे अधिक संभावना
रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रिटेल, पर्यटन, तकनीक, कौशल विकास और सरकारी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में पर्पल इकोनॉमी सबसे अधिक बदलाव ला सकती है. इन क्षेत्रों में आसान पहुंच वाली सेवाएं, बेहतर तकनीक और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं.

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