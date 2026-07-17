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पर्पल इकोनॉमी: दिव्यांगों का सशक्तिकरण बदलेगा भारत की तकदीर, बनेगा $150 बिलियन का नया बाजार

हैदराबाद: भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हर क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी बीच एक नई रिपोर्ट ने भारत के विकास का एक ऐसा रास्ता दिखाया है, जो न सिर्फ देश की जीडीपी (GDP) को बढ़ाएगा, बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को मुख्यधारा में शामिल करेगा.

हाल ही में डेलॉयट इंडिया और एनेबल इंडिया ने मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण श्वेत पत्र जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत अपने दिव्यांगजनों को सही अवसर और संसाधन प्रदान करे, तो देश में $150 बिलियन (लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये) की एक नई आर्थिक क्रांति आ सकती है. इस नई अवधारणा को 'पर्पल इकोनॉमी' या 'दिव्यांगता अर्थव्यवस्था' का नाम दिया गया है.

क्या है 'पर्पल इकोनॉमी'?

सरल शब्दों में कहें तो 'पर्पल इकोनॉमी' का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को केवल समाज की सहानुभूति या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है. जब दिव्यांगों के लिए शिक्षा, रोजगार, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाया जाता है, तो वे उत्पादक बनते हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और बड़े आंकड़े

इस रिपोर्ट में कुछ बेहद चौंकाने वाले और आंखें खोलने वाले तथ्य सामने आए हैं:

10 करोड़ की विशाल आबादी: एक मोटे अनुमान के आधार पर, भारत में लगभग 10 करोड़ दिव्यांगजन हैं. यह आबादी दुनिया के कई बड़े देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है. इतने बड़े कार्यबल को नजरअंदाज करके कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता.

$150 बिलियन से $500 बिलियन की क्षमता: रिपोर्ट कहती है कि यदि दिव्यांगों के अनुकूल उत्पादों, सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्मों और वित्तीय सेवाओं का विकास किया जाए, तो तुरंत $150 बिलियन का बाजार तैयार हो सकता है. यदि पूरी तरह से समावेशन (Full Inclusion) लागू हो जाए, तो यह क्षमता $500 बिलियन तक पहुंच सकती है.

रोजगार की वर्तमान स्थिति: वर्तमान में भारत में केवल 25% से भी कम दिव्यांग कार्यबल का हिस्सा हैं. इसके विपरीत, सामान्य आबादी में यह आंकड़ा लगभग 60% है. इस अंतर को पाटकर देश की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है.