एआई इम्पैक्ट समिट से पहले दिल्ली में होटल कमरों के दाम आसमान पर, कीमत कई गुना बढ़े

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले होटल कमरों के किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. खासतौर पर पांच सितारा होटलों की लग्ज़री और प्रेसिडेंशियल सुइट्स के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पांच दिन के ठहराव के लिए मेहमानों को एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं. होटल उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण बनी है.

16 से 20 फरवरी तक होगी वैश्विक एआई समिट

दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देश-विदेश से बड़ी संख्या में प्रतिनिधिमंडल, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे. अनुमान है कि इस दौरान करीब 30 से 35 हजार मेहमान दिल्ली पहुंचेंगे, जिससे होटल बुकिंग पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है.

शादी का सीजन भी बना महंगाई की वजह

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAAI) से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि एआई समिट के साथ-साथ दिल्ली में चल रहा पीक वेडिंग सीजन भी होटल कमरों की कमी का बड़ा कारण है. बड़ी संख्या में कमरे पहले ही शादियों के लिए बुक हो चुके हैं, जिससे उपलब्धता और भी कम हो गई है.

सामान्य दिनों से चार गुना तक बढ़े दाम

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के जनसंपर्क परिषद के चेयरमैन राजन सहगल के अनुसार, सामान्य दिनों में पांच सितारा होटलों की प्रेसिडेंशियल और लग्ज़री सुइट्स का किराया 25 से 30 लाख रुपये प्रति रात होता है. लेकिन मौजूदा हालात में यही कमरे 20 से 25 लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच गए हैं. ऐसे में चार-पांच दिन के ठहराव का कुल खर्च एक करोड़ रुपये से अधिक हो रहा है. उन्होंने बताया कि होटल किराए पर कोई सरकारी सीमा तय नहीं है, इसलिए मांग बढ़ते ही होटल प्रबंधन दाम बढ़ा देता है.

पहले भी देखी गई हैं ऐसी स्थितियां

राजन सहगल ने बताया कि इससे पहले भी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल और राजस्थान के उदयपुर जैसे शहरों में शादी के सीजन के दौरान इसी तरह होटल किराए कई गुना बढ़ चुके हैं. कई बार तो होटल पूरी तरह भर जाने पर लोगों को बड़े अस्पतालों की प्रीमियम सुइट्स में ठहरने की व्यवस्था तक करनी पड़ी है.

होटल वेबसाइट्स पर दर्ज हैं भारी भरकम रेट

होटलों की आधिकारिक वेबसाइट्स के अनुसार, दिल्ली के एक प्रमुख पांच सितारा होटल में चार रातों के लिए लग्ज़री सुइट का किराया 1 करोड़ 18 लाख रुपये तक दिखाया गया है. वहीं, एक अन्य होटल में ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट का एक दिन का किराया 25 लाख रुपये बताया गया है, जो पांच दिनों के लिए करीब एक करोड़ रुपये बैठता है.