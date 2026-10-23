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भविष्य की गाड़ियों पर महामंथन: 15 साल बाद भारत में होने जा रहा है APAC 23

सौरभ दलेला (बीच में) ( फोटो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से )

नई दिल्ली: ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. देश की राजधानी दिल्ली में अगले महीने रफ्तार, तकनीक और भविष्य के वाहनों का एक बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है. भारत आगामी 13 और 14 नवंबर को '23वें एशिया पैसिफिक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस' (APAC 23) की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत को पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली है, जिससे घरेलू ऑटो इंडस्ट्री में भारी उत्साह है.

द्वारका के यशोभूमि कनवेंशन सेंटर में सजेगा मंच

दिल्ली के द्वारका में स्थित हाईटेक यशोभूमि कनवेंशन सेंटर में होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में दुनिया भर से 1,000 से ज्यादा दिग्गज जुटने वाले हैं. इनमें 500 से अधिक दुनिया के जाने-माने ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और बड़े उद्योगपति शामिल हैं. इस साल इवेंट की मुख्य थीम 'सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल और इंटेलिजेंट मोबिलिटी' रखी गई है, जो सीधे तौर पर सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त सफर पर केंद्रित है.

पारंपरिक कार शो से बिल्कुल अलग होगा यह इवेंट

इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) के डायरेक्टर और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष सौरभ दलेला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि यह कोई आम ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी या पारंपरिक कार शो नहीं होगा. यहां सिर्फ गाड़ियों की चमक-दमक दिखाने के बजाय भविष्य की तकनीक और ज्ञान को एक-दूसरे के साथ साझा करने पर पूरा जोर रहेगा. सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बेहद सख्त जांच प्रक्रिया के बाद चुने गए 100 से ज्यादा खास रिसर्च पेपर्स पेश किए जाएंगे. ये पेपर्स और रिसर्च आने वाले 10 सालों में हमारे चलने, गाड़ियों के डिजाइन और सफर करने के पूरे तरीके को बदलकर रख देंगे. प्रदूषण और सस्टेनेबिलिटी पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस

देशभर में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण की गंभीर चिंताओं को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में सस्टेनेबल यानी पर्यावरण के अनुकूल समाधानों पर गहराई से मंथन होगा. इस महामंथन में इलेक्ट्रिक वाहन (EV), ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 'सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल्स' जैसी एडवांस तकनीकों पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे. यह सम्मेलन भारत सरकार के 'विकसित भारत' विजन को भी एक नई मजबूती देगा, क्योंकि इसमें देश के भीतर ही रिसर्च, डेवलपमेंट और नए आविष्कारों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है.