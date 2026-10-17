आंदोलनों की भेंट चढ़ा दिवाली का त्योहार? दिल्ली के व्यापारियों पर टूटा आर्थिक संकट
दिल्ली में प्रदर्शनों और नाकेबंदी से व्यापारियों को 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है,जिससे दिवाली तक कुल घाटा 10,000 करोड़ पार होने की आशंका है.
Published : October 17, 2026 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के इस महासीजन में देश की राजधानी दिल्ली से व्यापार जगत के लिए एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों, रैलियों और रास्तों की नाकेबंदी के कारण दिल्ली का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है. व्यापारियों के शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने शनिवार को आंकड़े जारी कर बताया कि अक्टूबर के शुरुआती दो हफ्तों में ही दिल्ली के बाजारों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो चुका है.
रास्ते बंद होने और मेट्रो स्टेशनों पर ताले लटकने से पूरी दिल्ली की सप्लाई चेन टूट गई है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो दिवाली तक यह नुकसान 10,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा.
दो झटकों में डूबा व्यापारियों का मुनाफा
CTI के मुताबिक, व्यापारियों को यह भारी वित्तीय नुकसान दो मुख्य चरणों में उठाना पड़ा है, पहला झटका महीने के शुरुआत में हुए पहले बड़े प्रदर्शन के कारण एक ही दिन में 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हुआ. दूसरा झटका सेंट्रल दिल्ली में लगातार चार दिनों तक रास्ते बंद रहे. कनॉट प्लेस में मेट्रो और सेंट्रल पार्क की बंदी की वजह से 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान जुड़ा.
खुदरा और थोक बाजारों की टूटी कमर
नवरात्र और दिवाली के इस सीजन में दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसे इस आंदोलन का खामियाजा न भुगतना पड़ा हो
- खुदरा बाजार: खरीदारी पूरी तरह रुकने से रिटेल सेक्टर को सबसे तगड़ी मार पड़ी है और अकेले यहां 1,800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. इससे दिल्ली के 700 से ज्यादा प्रमुख बाजार जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, कश्मीरी गेट और कनॉट प्लेस बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
- थोक व्यापार: थोक बाजारों को करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान जैसे राज्यों से आने वाले करीब 3 से 4 लाख थोक खरीदार दिल्ली नहीं पहुंच पाए.
- अन्य सेक्टर्स की स्थिति: होटलों और रेस्तरां को 300 करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को 180 करोड़ रुपये तथा दिहाड़ी मजदूरों व पल्लेदारों (असंगठित क्षेत्र) को 120 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है. ट्रकों की आवाजाही रुकने से त्योहारों का माल गोदामों में ही सड़ रहा है.
CTI की सरकार से मुख्य मांगें
इस व्यापारिक आपातकाल को देखते हुए CTI ने सरकार और प्रशासन के सामने सख्त मांगें रखी हैं
- वीआईपी जोन में प्रदर्शनों पर रोक: दिवाली तक लुटियंस जोन, नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में हर तरह के धरने-प्रदर्शनों पर तुरंत पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए.
- आउटर दिल्ली में बने प्रोटेस्ट जोन: भविष्य के आंदोलनों के लिए बुराड़ी, रोहिणी या द्वारका जैसे बाहरी इलाकों में जगह तय की जाए.
- आर्थिक राहत पैकेज: व्यापारियों को इस 3,000 करोड़ के नुकसान से उबारने के लिए टैक्स, बिजली और पानी के बिलों में विशेष छूट दी जाए.
- सुरक्षा की गारंटी: पुलिस दुकानदारों पर दुकानें बंद करने का दबाव न बनाए, बल्कि बाजारों को सुरक्षा देकर व्यापार चालू रखे.
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