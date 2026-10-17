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आंदोलनों की भेंट चढ़ा दिवाली का त्योहार? दिल्ली के व्यापारियों पर टूटा आर्थिक संकट

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: त्योहारों के इस महासीजन में देश की राजधानी दिल्ली से व्यापार जगत के लिए एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों, रैलियों और रास्तों की नाकेबंदी के कारण दिल्ली का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है. व्यापारियों के शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने शनिवार को आंकड़े जारी कर बताया कि अक्टूबर के शुरुआती दो हफ्तों में ही दिल्ली के बाजारों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो चुका है.

रास्ते बंद होने और मेट्रो स्टेशनों पर ताले लटकने से पूरी दिल्ली की सप्लाई चेन टूट गई है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो दिवाली तक यह नुकसान 10,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा.

दो झटकों में डूबा व्यापारियों का मुनाफा

CTI के मुताबिक, व्यापारियों को यह भारी वित्तीय नुकसान दो मुख्य चरणों में उठाना पड़ा है, पहला झटका महीने के शुरुआत में हुए पहले बड़े प्रदर्शन के कारण एक ही दिन में 2,000 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हुआ. दूसरा झटका सेंट्रल दिल्ली में लगातार चार दिनों तक रास्ते बंद रहे. कनॉट प्लेस में मेट्रो और सेंट्रल पार्क की बंदी की वजह से 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान जुड़ा.