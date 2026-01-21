ETV Bharat / business

Zomato में बड़ा उलटफेर, Deepinder Goyal ने छोड़ा ग्रुप CEO पद, इस दिग्गज के हाथ में सौंपी कंपनी की कमान

दीपिंदर गोयल ( फोटो- फाइल )

नई दिल्ली: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड (Eternal Ltd.) में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. कंपनी के सह-संस्थापक दीपिंदर गोयल ने ग्रुप सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा. उनकी जगह क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के सीईओ अल्बिंदर ढींडसा को इटर्नल का नया ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया है. हालांकि, दीपिंदर गोयल पूरी तरह से कंपनी से अलग नहीं हो रहे हैं. वह अब इटर्नल के बोर्ड में वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि गोयल रणनीतिक मामलों में बोर्ड के जरिए जुड़े रहेंगे, जबकि दैनिक संचालन और व्यावसायिक फैसलों की जिम्मेदारी नए ग्रुप सीईओ संभालेंगे. यह नेतृत्व बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब इटर्नल ने वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी ने सालाना आधार पर शुद्ध लाभ में 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है और मुनाफा 102 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह बढ़त मुख्य रूप से फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस में मजबूत पकड़ का संकेत देती है.