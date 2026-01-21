ETV Bharat / business

Zomato में बड़ा उलटफेर, Deepinder Goyal ने छोड़ा ग्रुप CEO पद, इस दिग्गज के हाथ में सौंपी कंपनी की कमान

जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटर्नल में नेतृत्व बदलाव हुआ, दीपिंदर गोयल ने ग्रुप सीईओ पद छोड़ा, अल्बिंदर ढींडसा नए सीईओ बने, गोयल वाइस चेयरमैन रहेंगे.

(फोटो- फाइल)
दीपिंदर गोयल (फोटो- फाइल)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 4:51 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 5:18 PM IST

नई दिल्ली: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड (Eternal Ltd.) में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. कंपनी के सह-संस्थापक दीपिंदर गोयल ने ग्रुप सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा. उनकी जगह क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के सीईओ अल्बिंदर ढींडसा को इटर्नल का नया ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया है.

हालांकि, दीपिंदर गोयल पूरी तरह से कंपनी से अलग नहीं हो रहे हैं. वह अब इटर्नल के बोर्ड में वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि गोयल रणनीतिक मामलों में बोर्ड के जरिए जुड़े रहेंगे, जबकि दैनिक संचालन और व्यावसायिक फैसलों की जिम्मेदारी नए ग्रुप सीईओ संभालेंगे.

यह नेतृत्व बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब इटर्नल ने वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी ने सालाना आधार पर शुद्ध लाभ में 73 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है और मुनाफा 102 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह बढ़त मुख्य रूप से फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस में मजबूत पकड़ का संकेत देती है.

दीपिंदर गोयल ने शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि वह अब कुछ नए विचारों और प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. उन्होंने लिखा, हाल ही में मैं ऐसे आइडियाज की ओर आकर्षित हुआ हूं, जिनमें ज्यादा जोखिम और एक्सपेरिमेंट शामिल हैं. ये काम पब्लिक कंपनी के बाहर ज्यादा बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला कंपनी के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

गोयल ने अल्बिंदर ढींडसा की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि ब्लिंकिट के अधिग्रहण से लेकर उसे ब्रेकइवन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ढींडसा ने सफलतापूर्वक निभाई है. ग्रुप सीईओ के तौर पर वह रोजमर्रा के संचालन, प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण बिजनेस फैसलों का नेतृत्व करेंगे.

इस बदलाव के तहत दीपिंदर गोयल के सभी अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस को कंपनी के कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन (ESOP) पूल में वापस कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि दीपिंदर गोयल ने वर्ष 2008 में पंकज चड्ढा के साथ जोमैटो की नींव रखी थी. शुरुआत में यह ‘फूडीबे’ नाम से रेस्टोरेंट मेनू और रिव्यू देने वाला प्लेटफॉर्म था, जो बाद में देश की अग्रणी फूड डिलीवरी कंपनी बन गया. हाल के वर्षों में गोयल ने इटर्नल से बाहर डीपटेक, लॉन्गेविटी और पर्सनल रिसर्च से जुड़े नए वेंचर्स में भी रुचि दिखाई है.

