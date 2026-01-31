ETV Bharat / business

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA बढ़कर होगा 63%? दिसंबर का AICPI-IW इंडेक्स आने के बाद सैलरी में बड़े उछाल के संकेत

नई दिल्ली: आम बजट की हलचल के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. यह खबर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) से जुड़ी है, जिसे लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. जनवरी 2026 में होने वाले डीए संशोधन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे जुड़ा अहम आंकड़ा AICPI-IW जारी कर दिया गया है.

AICPI-IW डेटा जारी, तस्वीर हुई स्पष्ट

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिसंबर 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) जारी कर दिया है. यह सूचकांक 148.2 पर स्थिर रहा है, जो नवंबर 2025 में भी इसी स्तर पर था. लगातार दो महीनों तक इंडेक्स के समान रहने से यह संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई भत्ते में इस बार अधिकतम बढ़ोतरी संभव है.

5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती है. यदि ऐसा होता है, तो मौजूदा 58 प्रतिशत डीए बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, AICPI-IW के ताजा आंकड़ों के आधार पर डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की पूरी संभावना बनती है.

जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर

महंगाई भत्ते का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार किया जाता है—एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. जनवरी 2026 का डीए संशोधन इसी द्विवार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है. इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था.