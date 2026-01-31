ETV Bharat / business

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA बढ़कर होगा 63%? दिसंबर का AICPI-IW इंडेक्स आने के बाद सैलरी में बड़े उछाल के संकेत

दिसंबर 2025 का AICPI-IW सूचकांक 148.2 पर स्थिर, विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60%से 63% के बीच पहुंच सकता है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 5:30 PM IST

नई दिल्ली: आम बजट की हलचल के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. यह खबर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) से जुड़ी है, जिसे लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. जनवरी 2026 में होने वाले डीए संशोधन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे जुड़ा अहम आंकड़ा AICPI-IW जारी कर दिया गया है.

AICPI-IW डेटा जारी, तस्वीर हुई स्पष्ट
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिसंबर 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) जारी कर दिया है. यह सूचकांक 148.2 पर स्थिर रहा है, जो नवंबर 2025 में भी इसी स्तर पर था. लगातार दो महीनों तक इंडेक्स के समान रहने से यह संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई भत्ते में इस बार अधिकतम बढ़ोतरी संभव है.

5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती है. यदि ऐसा होता है, तो मौजूदा 58 प्रतिशत डीए बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, AICPI-IW के ताजा आंकड़ों के आधार पर डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की पूरी संभावना बनती है.

जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर
महंगाई भत्ते का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार किया जाता है—एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में. जनवरी 2026 का डीए संशोधन इसी द्विवार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है. इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था.

डीए क्यों होता है जरूरी
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का असर वेतन और पेंशन पर न पड़े, इसके लिए डीए को समय-समय पर संशोधित किया जाता है.

कैसे तय होती है डीए में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते की गणना के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) का उपयोग किया जाता है. पिछले 12 महीनों के औसत इंडेक्स के आधार पर डीए का प्रतिशत निकाला जाता है. इसके लिए एक तय फार्मूला अपनाया जाता है, जिससे यह तय होता है कि मौजूदा डीए में कितनी वृद्धि की जाए.

सरकारी ऐलान का इंतजार
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े और विशेषज्ञों के अनुमान कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. बजट के बाद सरकार की ओर से इस पर औपचारिक मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिल सकता है.

