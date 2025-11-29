दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, ग्राहकों को करनी होगी प्लानिंग, चेक करें लिस्ट
दिसंबर 2025 में बैंक 18 दिन बंद रहेंगे. राज्य विशेष त्योहारों और रविवार के कारण छुट्टियां होंगी. डिजिटल बैंकिंग से काम आसानी से निपटाएं.
Published : November 29, 2025 at 2:30 PM IST
मुंबई: दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और इस दौरान बैंक ग्राहकों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. इस महीने बैंक पूरे 18 दिन बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाना चाहते हैं, तो पहले से योजना बनाना बेहद जरूरी है. बैंक हॉलिडे कई बार स्थानीय और रीजनल त्योहारों पर आधारित होते हैं, इसलिए हर राज्य में छुट्टियों की तारीखें अलग हो सकती हैं. ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि आपके इलाके की शाखा किस दिन बंद रहेगी.
दिसंबर 2025 में प्रमुख बैंक हॉलिडेज (RBI के अनुसार)
- 1 दिसंबर (सोमवार) – ईटानगर और कोहिमा में उद्घाटन दिवस/स्वदेशी आस्था दिवस
- 3 दिसंबर (बुधवार) – गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर डे
- 7 दिसंबर (रविवार) – नियमित रविवार की छुट्टी
- 12 दिसंबर (शुक्रवार) – शिलांग में पा तोगन नेंगमिनजा संगमा पुण्यतिथि
- 13 दिसंबर (शनिवार) – पूरे देश में दूसरे शनिवार की छुट्टी
- 14 दिसंबर (रविवार) – पूरे देश में रविवार
- 18 दिसंबर (गुरुवार) – शिलांग में यू सोसो थाम पुण्यतिथि
- 19 दिसंबर (शुक्रवार) – गोवा मुक्ति दिवस
- 20-22 दिसंबर (शनिवार और सोमवार) – सिक्किम में लोसूंग/नमसूंग का त्योहार
- 21 दिसंबर (रविवार) – नियमित रविवार
- 24 दिसंबर (बुधवार) – आइजोल, कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस ईव
- 25 दिसंबर (गुरुवार) – क्रिसमस, पूरे देश में बैंक बंद
- 26 दिसंबर (शुक्रवार) – आइजोल, कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस
- 27 दिसंबर (शनिवार) – कोहिमा में क्रिसमस, साथ ही चौथा शनिवार
- 28 दिसंबर (रविवार) – पूरे देश में रविवार
- 30 दिसंबर (मंगलवार) – शिलांग में यू कियांग नांगबाह पुण्यतिथि
- 31 दिसंबर (बुधवार) – आइजोल और इंफाल में न्यू ईयर ईव/इमोइनु इराटपा
इस लंबी सूची को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है. डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं जैसे UPI पेमेंट, नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से आप अधिकांश बैंकिंग काम आसानी से कर सकते हैं. हालांकि अगर आपको चेक, नकद या लॉकर जैसी सुविधाओं के लिए शाखा का दौरा करना है, तो पहले से प्लान बनाना समझदारी होगी.
विशेषकर उन राज्यों में जहां स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे, यह भी ध्यान रखें कि कुछ छुट्टियाँ केवल स्थानीय स्तर पर ही लागू होती हैं, इसलिए अपने क्षेत्र की शाखा की छुट्टियों की पुष्टि करना हमेशा सुरक्षित रहेगा.
