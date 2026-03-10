बिना लोन लिए भी खाली हो रही है जेब? इन 'Hidden' खर्चों ने बढ़ाई मिडिल क्लास की टेंशन
छोटे सब्सक्रिप्शन और ऑटो-डेबिट खर्चे आपकी सैलरी चुपचाप खत्म कर रहे हैं. आइये जानते हैं कैसे...
Published : March 10, 2026 at 3:21 PM IST
हैदराबाद: अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई होम लोन या कार लोन नहीं है, इसलिए आपकी पूरी सैलरी आपकी अपनी है, तो आप गलत हो सकते हैं. आज के डिजिटल युग में एक नया आर्थिक खतरा सामने आया है जिसे विशेषज्ञ 'साइलेंट ईएमआई' कह रहे हैं. यह एक ऐसा मीठा जहर है जो आपकी मेहनत की कमाई को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है और आपको इसका अहसास तब होता है जब महीने के आखिरी हफ्ते में आपका बैंक बैलेंस शून्य के करीब पहुंच जाता है.
क्या हैं ये 'साइलेंट ईएमआई'?
आमतौर पर ईएमआई का मतलब होता है किसी बैंक से लिए गए कर्ज की किश्त. लेकिन साइलेंट ईएमआई वे छोटे-छोटे खर्च हैं जो आपने अपनी 'लाइफस्टाइल' को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए हैं. इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म (Netflix, Disney+ Hotstar) के सब्सक्रिप्शन, म्यूजिक एप्स, क्लाउड स्टोरेज, जिम की मेंबरशिप और न्यूज पोर्टल्स के मंथली प्लान शामिल हैं. ये खर्चे व्यक्तिगत रूप से ₹199 या ₹499 जैसे छोटे लगते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से ये आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा डकार जाते हैं.
दिखते नहीं पर गहरा जख्म देते हैं
साइलेंट ईएमआई का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये 'ऑटो-डेबिट' मोड पर होते हैं. हर महीने की एक निश्चित तारीख को आपके खाते से पैसे कट जाते हैं और आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आता है. क्योंकि ये रकम छोटी होती है, इसलिए हम अक्सर इन्हें बजट में नहीं गिनते. उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 5-6 अलग-अलग एप्स और सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो महीने के अंत में यह राशि ₹3,000 से ₹5,000 तक पहुंच सकती है. एक साल में यह ₹60,000 तक का बोझ बन जाता है—इतने में आप एक शानदार वेकेशन प्लान कर सकते थे.
मिडिल क्लास और युवा सबसे ज्यादा शिकार
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि 25 से 40 वर्ष के कामकाजी पेशेवर 'साइलेंट ईएमआई' के सबसे आसान शिकार हैं. 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' यानी दूसरों से पीछे छूट जाने के डर में लोग हर नई सर्विस को सब्सक्राइब कर लेते हैं. कई बार लोग फ्री ट्रायल के चक्कर में कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं और ट्रायल खत्म होने के बाद पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, जिसका उन्हें महीनों तक पता ही नहीं चलता.
बचत और निवेश पर सीधा असर
साइलेंट ईएमआई आपकी 'हाथ में बचने वाला पैसा को कम कर देती हैं. जब आपके खाते से छोटे-छोटे टुकड़ों में पैसे निकलते रहते हैं, तो आपकी एसआईपी या पीपीएफ जैसे महत्वपूर्ण निवेशों के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं. यह आपकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है
खुद को कैसे बचाएं?
- सब्सक्रिप्शन ऑडिट: हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें. हर उस सर्विस को अनसब्सक्राइब करें जिसे आपने पिछले 30 दिनों में इस्तेमाल नहीं किया है.
- ऑटो-पेमेंट पर नजर: क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते पर लगे अनचाहे ऑटो-पेमेंट मैंडेट को तुरंत रद्द करें.
- एनुअल प्लान से बचें: कई बार डिस्काउंट के चक्कर में हम साल भर का प्लान ले लेते हैं, जबकि हमें उसकी जरूरत सिर्फ एक महीने होती है.
- बजट डायरी: अपने हर छोटे खर्च को नोट करना शुरू करें. जब आप देखेंगे कि ₹100-₹200 मिलकर एक बड़ी रकम बन रहे हैं, तो आप खुद सतर्क हो जाएंगे.
समय रहते इन 'साइलेंट किलर्स' को पहचानना जरूरी है, वरना आपकी सैलरी कब 'जीरो' हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा.
