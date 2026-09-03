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भारत की GDP ग्रोथ पर विवाद, वर्ल्ड बैंक के नीलकंठ मिश्रा ने 2.6% विकास दर के दावों को बताया 'पूरी तरह गलत'

वर्ल्ड बैंक के नीलकंठ मिश्रा ने भारत की 2.6% जीडीपी ग्रोथ के दावों को गलत बताते हुए 7.8% विकास दर का समर्थन किया.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा से मुलाकात की (@nsitharamanoffc X/ANI Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 5:27 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के आर्थिक आंकड़ों को लेकर चल रहे विवाद पर वर्ल्ड बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उन दावों को पूरी तरह से गलत और 'अज्ञानता से भरा' बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% नहीं बल्कि सिर्फ 2.6% रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए मिश्रा ने कहा कि आर्थिक आंकड़ों को लेकर किए जा रहे ये दावे 'सच्चाई से कोसों दूर' हैं. दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व वित्त सचिव एस सी गर्ग ने सरकार के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए थे. गर्ग का दावा था कि पिछले साल के जीडीपी बेस को कम करके दिखाया गया, जिसकी वजह से इस बार ग्रोथ रेट ज्यादा दिख रही है. अगर पुराना बेस ही रहता, तो यह विकास दर सिर्फ 2.6% होती.

नई सीरीज से डेटा हुआ साफनीलकंठ मिश्रा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि फरवरी 2026 में जो नई डेटा सीरीज शुरू की गई थी, उसने आंकड़ों को बिल्कुल साफ और पारदर्शी बना दिया है. इससे गणना के तरीके में बड़ा सुधार हुआ है और जीडीपी अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि जो लोग इस सेक्टर को करीब से देखते हैं, उन्हें मार्च में ही इस बदलाव की जानकारी थी. ऐसे में आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद है.

जमीन पर दिख रही है मजबूती
बिना किसी का नाम लिए मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारियों को बढ़ावा दे रहे हैं. जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े ऐसे कई इंडिकेटर्स हैं, जिन्हें बदला या छुपाया नहीं जा सकता और वे सभी बहुत मजबूत स्थिति में हैं.

उन्होंने इसके पक्ष में कई ठोस आंकड़े भी सामने रखे

  • गाड़ियों की बिक्री: इस साल अगस्त में कारों और एसयूवी (SUVs) की घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 35% का बंपर उछाल आया है.
  • टू-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियां: दोपहिया वाहनों की बिक्री 20% से ज्यादा और कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 40% से अधिक बढ़ी है.
  • टैक्स और क्रेडिट ग्रोथ: सरकार का टैक्स कलेक्शन तेजी से बढ़ा है और बैंकों से लोन मिलने की रफ्तार (क्रेडिट ग्रोथ) में भी उम्मीद से बेहतर सुधार हुआ है.

7% से ज्यादा रहेगी ग्रोथ
मिश्रा का मानना है कि लोन मिलने की दिक्कतें दूर होने और आर्थिक मोर्चे पर रुकावटें खत्म होने से जीडीपी ग्रोथ लगातार बेहतर हो रही है. आने वाले समय में देश की औसत विकास दर 7% से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है. उन्होंने यह भी साफ किया कि प्राइवेट सेक्टर में निवेश कम होने की बातें अब गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि बाजार में निवेश साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि, उन्होंने माना कि मजदूरी की सुस्त रफ्तार जैसी कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें ठीक होने में कुछ समय लग सकता है.

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