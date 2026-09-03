ETV Bharat / business

भारत की GDP ग्रोथ पर विवाद, वर्ल्ड बैंक के नीलकंठ मिश्रा ने 2.6% विकास दर के दावों को बताया 'पूरी तरह गलत'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा से मुलाकात की ( @nsitharamanoffc X/ANI Photo )

नई दिल्ली: भारत के आर्थिक आंकड़ों को लेकर चल रहे विवाद पर वर्ल्ड बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उन दावों को पूरी तरह से गलत और 'अज्ञानता से भरा' बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% नहीं बल्कि सिर्फ 2.6% रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए मिश्रा ने कहा कि आर्थिक आंकड़ों को लेकर किए जा रहे ये दावे 'सच्चाई से कोसों दूर' हैं. दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व वित्त सचिव एस सी गर्ग ने सरकार के जीडीपी आंकड़ों पर सवाल उठाए थे. गर्ग का दावा था कि पिछले साल के जीडीपी बेस को कम करके दिखाया गया, जिसकी वजह से इस बार ग्रोथ रेट ज्यादा दिख रही है. अगर पुराना बेस ही रहता, तो यह विकास दर सिर्फ 2.6% होती. नई सीरीज से डेटा हुआ साफनीलकंठ मिश्रा ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि फरवरी 2026 में जो नई डेटा सीरीज शुरू की गई थी, उसने आंकड़ों को बिल्कुल साफ और पारदर्शी बना दिया है. इससे गणना के तरीके में बड़ा सुधार हुआ है और जीडीपी अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि जो लोग इस सेक्टर को करीब से देखते हैं, उन्हें मार्च में ही इस बदलाव की जानकारी थी. ऐसे में आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद है.