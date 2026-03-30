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युद्ध और तेल संकट ने हिलाया भारतीय बाजार; तनाव के बीच 5 हफ्तों की सबसे बड़ी गिरावट

मार्च 2026 में युद्ध और तेल संकट से भारतीय बाजार टूटा; सेंसेक्स-निफ्टी गिरे, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा और आईटी-ऊर्जा शेयर संभले.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 2:24 PM IST

4 Min Read
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कृष्णानंद
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में मार्च 2026 का आखिरी सप्ताह एक ऐसी 'रोलरकोस्टर सवारी' के रूप में याद किया जाएगा, जिसने निवेशकों के धैर्य और बाजार की मजबूती की कड़ी परीक्षा ली. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शुरू हुए सीधे सैन्य संघर्ष ने दलाल स्ट्रीट पर अनिश्चितता का ऐसा काला बादल पैदा किया, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स लगातार पांचवें सप्ताह गिरावट के साथ बंद हुए.

बाजार का साप्ताहिक लेखा-जोखा
27 मार्च को समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह में भारतीय सूचकांकों ने भारी उतार-चढ़ाव देखा. शुक्रवार के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, BSE सेंसेक्स 73,583.22 के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले शुक्रवार (20 मार्च) के मुकाबले 949.74 अंक (1.27%) की साप्ताहिक गिरावट है. इसी तरह, NSE निफ्टी 50 भी 294.90 अंक (1.28%) टूटकर 22,819.60 के स्तर पर आ गया. बाजार की इस गिरावट ने एक ही हफ्ते में निवेशकों की लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति स्वाहा कर दी.

हफ्ते की शुरुआत 23 मार्च को किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी, जिसे ट्रेडर्स ने 'ब्लैक मंडे' का नाम दिया. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में सैन्य हमलों और तेल आपूर्ति बाधित होने की खबरों ने वैश्विक बाजारों में पैनिक पैदा कर दिया. उस दिन सेंसेक्स में 2.46% और निफ्टी में 2.60% की भारी गिरावट आई.

हालांकि, मंगलवार (24 मार्च) और बुधवार (25 मार्च) को बाजार में कुछ सुधार देखा गया. वाशिंगटन और ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक बातचीत की खबरों ने निवेशकों को थोड़ी उम्मीद दी, जिससे सेंसेक्स करीब 3.5% तक रिकवर हुआ. लेकिन गुरुवार को 'राम नवमी' के अवसर पर भारतीय बाजार बंद थे, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार निकल गईं. इसका परिणाम यह हुआ कि शुक्रवार को बाजार खुलते ही बिकवाली का भारी दबाव देखा गया और सेंसेक्स 2.25% गिरकर बंद हुआ.

सेक्टरवार प्रदर्शन: आईटी और ऊर्जा बने 'सुरक्षित ठिकाने'
जब पूरा बाजार लाल निशान में था, तब आईटी (IT) और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र निवेशकों के लिए ढाल बनकर उभरे. गिरते रुपये (जो डॉलर के मुकाबले 94.82 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया) ने आईटी कंपनियों के निर्यात मुनाफे की उम्मीद जगाई.

टॉप गेनर्स: सरकारी तेल कंपनी ONGC 5.34% की बढ़त के साथ निफ्टी पर टॉप परफॉर्मर रही. इसके बाद विप्रो (4.59%), एचसीएल टेक (3.60%) और टीसीएस (3.25%) जैसे शेयरों ने निवेशकों को कुछ राहत प्रदान की. भारती एयरटेल और कोल इंडिया ने भी मजबूती दिखाई.

बिकवाली की मार: बैंकिंग और ऑटो पस्त

  • दूसरी ओर, महंगाई और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने कंजम्पशन (खपत) आधारित सेक्टरों की कमर तोड़ दी.
  • सबसे ज्यादा गिरावट: टाइटन कंपनी (Titan) के शेयर में साप्ताहिक आधार पर 8.62% की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) भी ईंधन करों और मार्जिन की चिंताओं के कारण 8.46% टूट गया.
  • बैंकिंग क्षेत्र: ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के चलते बजाज फाइनेंस (-7.87%), टाटा मोटर्स (-7.25%), और दिग्गज बैंक जैसे SBI, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक 5% से 6% तक नीचे गिर गए.

अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार: रुपया और बॉन्ड यील्ड
बाजार की इस अस्थिरता का मुख्य कारण भारत की तेल पर निर्भरता है. भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल का $110 के पार जाना सीधे तौर पर राजकोषीय घाटे और महंगाई को बढ़ाता है. इस झटके से भारतीय रुपया 94.82 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 6.9% हो गई, जिससे कॉर्पोरेट जगत के लिए कर्ज लेना महंगा हो गया है.

विशेषज्ञों की राय
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की लीड इकोनॉमिस्ट माया सनुसी ने ईटीवी भारत को दिए एक बयान में कहा, "उभरते बाजारों (EM) की मुद्राओं पर ऊर्जा संकट का गहरा असर पड़ रहा है. महंगाई का बढ़ता दबाव केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीतियां अपनाने पर मजबूर करेगा." विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध का तनाव कम भी होता है, तब भी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं.

27 मार्च को समाप्त हुआ सप्ताह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक घटनाएं किसी भी मजबूत घरेलू बाजार की चाल बदल सकती हैं. निवेशकों ने अब अपना रुख हाई-ग्रोथ शेयरों से हटाकर 'डिफेंसिव' यानी सुरक्षित माने जाने वाले आईटी और यूटिलिटी शेयरों की ओर कर लिया है. आने वाले दिनों में बाजार की दिशा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करेगी.

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