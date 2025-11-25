ETV Bharat / business

'आधी हो जाएंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें', जानिए क्या है इसकी वजह

कच्चे तेल की इस समय जो कीमत है, उससे आधी कीमत पर यह उपलब्ध होगी. किसने लगाया अनुमान, जानें

Representational photo
सांकेतिक तस्वीर (Getty Image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 5:43 PM IST

नई दिल्ली : भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 80 फीसदी आयात करता है. ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट ने ऐसी खबर दी है, जिसका सबसे अधिक फायदा किसी को मिल सकता है, तो वह है भारत. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का अनुमान लगाया है.

बैंक का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 तक कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है. इस समय तेल की कीमत 66 डॉलर प्रति बैरल है. उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले साल यानी 2026 में कच्चे तेल की कीमत 50 डॉलर के आसपास पहुंच सकती है और उसके अगले साल यानी 2027 में और भी नीचे कीमत जा सकती है.

बैंक ने वैश्विक आपूर्ति (सप्लाई) की अधिकता (सरप्लस) को इसका मुख्य कारण बताया है. बैंक ने बताया कि अगले तीन सालों में तेल की खपतों में भी वृद्धि होगी, लेकिन इस तेजी से कहीं अधिक तेजी, उसकी आपूर्ति में होगी, खासकर नॉन ओपेक (Non OPEC) देशों द्वारा. इसकी वजह से बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में हो सकती है. ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक समूह है.

JP Morgan
जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट (X-Account)

जेपी मॉर्गन की तरह ही गोल्मैन सैक्स ने भी लगभग ऐसा ही अनुमान लगाया है. सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार अगले साल कच्चे तेल की कीमत 53 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है. इनका अनुमान भी जेपी मॉर्गन जैसा ही है. हालांकि, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2027 में परिस्थिति फिर से घुम सकती है. उनके अनुसार 2027 में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है.

Goldman Sachs
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट (X- Account)

आपको बता दें कि अगर कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की कमी होती है, तो भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट 1.5 बिलियन डॉलर तक कम हो जाता है. यह बहुत बड़ी राशि होती है.

भारत में इस समय एमसीएक्स पर कच्चे तेल की कीमत ₹5,374 प्रति बैरल है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $66.93 प्रति बैरल है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है.

निवेश बैंक के अनुसार अगर ऐसा हुआ, तो भारत के लिए यह मुफीद स्थिति होगी. क्योंकि भारत कच्चे तेल की जरूरत का 80 फीसदी तक आयात करता है, लिहाजा उसके लिए यह बड़ी राहत होगी और उसे कम से कम डॉलर खर्च करना होगा. जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2027 तक जितनी सप्लाई की वृद्धि होगी, उसका आधा हिस्सा नॉन ओपेक देश करेगा और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर ऑफशोर (अपतटीय) डेवलपमेंट कहीं अधिक हो रहा है.

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले ऑफशोर को साइक्लिकल और कॉस्ट हेवी सेक्टर माना जाता था. लेकिन अब लागत भी कम आती है और इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ी है. आंकड़ों की बात करें तो यह 2025 में 0.5 एमबीडी, 2026 में 0.9 एमबीडी और 2027 में 0.4 एमबीडी जोड़ने के लिए तैयार है. 2029 तक लगभग सभी एफपीएसओ को पहले ही मंजूरी दे दी गई है.

2025 में वैश्विक तेल मांग में 0.9 एमबीडी की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे कुल खपत 105.5 एमबीडी हो जाएगी. 2026 में वृद्धि स्थिर रहने और 2027 में 1.2 एमबीडी तक पहुंचने का अनुमान है. फिर भी, यह स्थिर वृद्धि आपूर्ति के साथ तालमेल बिठाने की संभावना नहीं है, जिसके बारे में जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2025 और 2026 दोनों में आपूर्ति मांग की दर से लगभग तीन गुना बढ़ेगी. तेल की कीमतें कम होती हैं तो पेंट, केमिकल कंपनियां, टायर कंपनियों और एविएशन सेक्टर को फायदा मिलता है. रिफाइरी ौर मार्केटिंग कंपनियों के लिए यह एक बेहतरीन स्थिति रहती है.

ये भी पढ़ें : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज: खाड़ी देशों से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर हैं भारत और चीन

