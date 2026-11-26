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Crystal Crop Protection Share Price: बीएसई-एनएसई पर प्रीमियम लिस्टिंग, इश्यू प्राइस से 2.94% ऊपर पहुंचा शेयर

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन शेयर लिस्टिंग (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: एग्रोकेमिकल कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार, 26 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुए. कंपनी का आईपीओ 18-20 नवंबर के बीच खुला था, जिसे निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और यह कुल 17.68 गुना सब्सक्राइब हुआ था. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के शेयर एनएसई पर 2.94 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए, जबकि बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 2.21 फीसदी की बढ़त के साथ हुई.

लिस्टिंग के बाद एनएसई पर शुरुआती कारोबार में शेयर 278 रुपये पर नजर आया, जो इश्यू प्राइस 272 रुपये के मुकाबले 6 रुपये यानी 2.21 फीसदी की बढ़त पर था. वहीं, एनएसई में यह 280 रुपये पर पहुंच गया, जो इश्यू प्राइस के मुकाबले 8 रुपये यानी 2.94 फीसदी ऊपर है. लेकिन लिस्टिंग के तुरंत बाद ही ये 0.95 फीसदी गिरकर 275.35 रुपये पर कारोबार करता दिखा, जो ओपन प्राइस के मुकाबले 2.65 रुपये की गिरावट पर है, लेकिन इश्यू प्राइस के मुकाबले अब भी 3.35 रुपये यानी 1.23% की बढ़त पर बना हुआ है.