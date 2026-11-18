Crystal Crop Protection IPO: पहले दिन मिला-जुला रिस्पॉन्स, 1.40 गुना भरा इश्यू, GMP से 7% लिस्टिंग गेन के संकेत
Crystal Crop Protection IPO GMP: पहले दिन कर्मचारियों और QIB निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जबकि रिटेल निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी दिखाई.
Published : November 18, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये का आईपीओ आज 18 नवंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. पहले दिन निवेशकों की ओर से मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला और इश्यू कुल 1.40 गुना सब्सक्राइब हुआ.
कर्मचारियों और QIB निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जबकि रिटेल निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी की. वहीं, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 19 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे करीब 7 फीसदी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.
Crystal Crop Protection IPO: सब्सक्रिप्शन स्टेटस
एनएसई पर उपलब्ध पहले दिन के आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू कुल 1.40 गुना भरा. सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉई कैटेगरी में आया, जो 2.91 गुना सब्सक्राइब हुई. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी 2.07 गुना भरी, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 33.45 लाख शेयरों और अन्य निवेशकों ने 29.61 लाख शेयरों के लिए बोली लगाई.रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) का हिस्सा 1.28 गुना भरा.
सबसे फीकी रही नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी, जो सिर्फ 0.75 गुना ही सब्सक्राइब हो पाई. इसमें 10 लाख रुपये से ज्यादा वाली बोली 0.62 गुना और 2 से 10 लाख रुपये वाली बोली 1.03 गुना रही.
Crystal Crop Protection IPO: ग्रे-मार्केट में आईपीओ का हाल
जीएमपी पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 19 रुपये दर्ज किया गया, जो कि आज शाम 4:37 बजे तक आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 272 रुपये के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 291 रुपये बनता है.
इस हिसाब से निवेशकों को करीब 6.99 फीसदी के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है. हालांकि, GMP में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसे सिर्फ संकेत के तौर पर देखना चाहिए.
Crystal Crop Protection IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 55 शेयर हैं.
रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश अपर प्राइस के हिसाब से 14,960 रुपये (55 शेयर) होगा. यह इश्यू फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का कॉम्बिनेशन है. इसमें 1.31 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू 354.77 करोड़ रुपये का है, जबकि 37.03 लाख शेयरों का OFS 100.71 करोड़ रुपये का है.
Crystal Crop Protection IPO: सब्सक्रिप्शन डेट
आईपीओ 18 नवंबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और 20 नवंबर 2026 को बंद होगा. निवेशकों के पास बोली लगाने के लिए 3 दिन का समय है.
Crystal Crop Protection IPO: अलॉटमेंट डेट
आईपीओ का अलॉटमेंट 23 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है. अलॉटमेंट के बाद जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उन्हें रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
Crystal Crop Protection IPO: लिस्टिंग डेट
इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी. इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 26 नवंबर 2026 तय की गई है.
Crystal Crop Protection IPO: रजिस्ट्रार, बुक रनिंग लीड मैनेजर
इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड है, जबकि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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