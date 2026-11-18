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Crystal Crop Protection IPO: पहले दिन मिला-जुला रिस्पॉन्स, 1.40 गुना भरा इश्यू, GMP से 7% लिस्टिंग गेन के संकेत

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये का आईपीओ आज 18 नवंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. पहले दिन निवेशकों की ओर से मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला और इश्यू कुल 1.40 गुना सब्सक्राइब हुआ.

कर्मचारियों और QIB निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जबकि रिटेल निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी की. वहीं, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 19 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे करीब 7 फीसदी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.