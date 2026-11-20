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Crystal Crop IPO Day 3: पैसे लगाने का आखिरी मौका! 4.39 गुना भरा इश्यू; लिस्टिंग पर 6.25% प्रीमियम के संकेत

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ में निवेश का आखिरी मौका (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये के आईपीओ में निवेश का आज, 20 नवंबर 2026 को आखिरी दिन है. पिछले 2 दिन से अब तक इस आईपीओ को 4.19 गुना सब्सक्राइब कर लिया गया है. सबसे ज्यादा 6.26 बार NIIs ने सब्सक्राइब किया है. वहीं, रिटेल से भी 4.39 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है.

हालांकि, आईपीओ में सब्सक्रिप्शन डेटा शाम 5 बजे के बाद अपडेट होगा. तब तक सब्सक्रिप्शन में इजाफा होने की उम्मीद है. इधर, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 17 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे 6 फीसदी से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.

Crystal Crop Protection IPO: सब्सक्रिप्शन स्टेटस एनएसई पर उपलब्ध पहले दिन के आंकड़ों के मुताबिक, आईपीओ को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह कुल 4.36 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जहां ऑफर किए गए कुल 1,21,70,076 यूनिट्स के मुकाबले 5,30,04,600 यूनिट्स के लिए बोलियां आई हैं. सुबह 11.40 बजे तक कैटेगरी वाइज देखें तो नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) में सबसे ज्यादा उत्साह दिखा, जहां यह कैटेगरी 6.76 गुना भरी, जिसमें 10 लाख रुपये से ज्यादा की बोली वाली कैटेगरी 6.52 गुना और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक की बोली वाली कैटेगरी 7.23 गुना सब्सक्राइब हुई. वहीं, कर्मचारियों के लिए रिजर्व कैटेगरी 6.08 गुना, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) की कैटेगरी 4.52 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी 2.19 गुना सब्सक्राइब हुई, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने 33,45,595 यूनिट्स के लिए बोली लगाई. Crystal Crop Protection IPO: ग्रे-मार्केट में आईपीओ का हाल जीएमपी पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 17 रुपये दर्ज किया गया, जो कि आज सुबह 11.40 बजे तक आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 272 रुपये के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 289 रुपये बनता है. इस हिसाब से निवेशकों को करीब 6.25 फीसदी के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है. हालांकि, GMP में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसे सिर्फ संकेत के तौर पर देखना चाहिए. Crystal Crop Protection IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज इस आईपीओ का प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 55 शेयर हैं. रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश अपर प्राइस के हिसाब से 14,960 रुपये (55 शेयर) होगा.