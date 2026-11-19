Crystal Crop IPO Day 2: ₹455 करोड़ का इश्यू दूसरे दिन 1.91 गुना भरा, GMP 18 रुपये पर; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज
Crystal Crop Protection IPO: दूसरे दिन इश्यू 1.91 गुना भर चुका है. कर्मचारियों और QIB निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया.
Published : November 19, 2026 at 11:50 AM IST
नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार, 18 नवंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. पहले दिन निवेशकों की ओर से मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला और इश्यू कुल 1.40 गुना सब्सक्राइब हुआ था. आज, गुरुवार सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन है, और सुबह 11.10 बजे तक ये इश्यू 1.91 गुना भर चुका है.
कर्मचारियों और QIB निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जबकि रिटेल निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी की. वहीं, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 18 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे 6.62 फीसदी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.
Crystal Crop Protection IPO: सब्सक्रिप्शन स्टेटस
एनएसई पर उपलब्ध पहले दिन के आंकड़ों के मुताबिक, आईपीओ को निवेशकों का आज शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये कुल 1.91 गुना सब्सक्राइब हो गया है, जिसमें कुल 1,21,70,076 शेयरों के मुकाबले 2,31,91,740 शेयरों के लिए बिड आई है.
कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा उत्साह एम्प्लॉई कैटेगरी में दिखा, जो 3.72 गुना भरी है, जहां 1,06,837 शेयरों के मुकाबले 3,97,485 बिड आई हैं, जिनमें से 3,49,305 कट-ऑफ पर हैं, वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) का हिस्सा 2.07 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 34,06,814 शेयरों के मुकाबले 70,47,260 बिड आई हैं.
इसमें म्यूचुअल फंड्स से 33,45,595 और अन्य से 29,66,370 बिड मिली हैं, जबकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RIIs) का हिस्सा 1.93 गुना भरा है, जहां 60,59,497 शेयरों के मुकाबले 1,16,55,995 बिड आई हैं. नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) का हिस्सा 1.57 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 10 लाख रुपये से ज्यादा वाली कैटेगरी 1.46 गुना और 2 से 10 लाख रुपये वाली कैटेगरी 1.79 गुना भरी है.
Crystal Crop Protection IPO: ग्रे-मार्केट में आईपीओ का हाल
जीएमपी पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 18 रुपये दर्ज किया गया, जो कि आज सुबह 11.10 बजे तक आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 272 रुपये के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 290 रुपये बनता है.
इस हिसाब से निवेशकों को 6.62 फीसदी के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है. हालांकि, GMP में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसे सिर्फ संकेत के तौर पर देखना चाहिए.
Crystal Crop Protection IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 55 शेयर हैं.
रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश अपर प्राइस के हिसाब से 14,960 रुपये (55 शेयर) होगा. यह इश्यू फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का कॉम्बिनेशन है. इसमें 1.31 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू 354.77 करोड़ रुपये का है, जबकि 37.03 लाख शेयरों का OFS 100.71 करोड़ रुपये का है.
Crystal Crop Protection IPO: सब्सक्रिप्शन डेट
आईपीओ 18 नवंबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 20 नवंबर 2026 को बंद होगा. निवेशकों के पास बोली लगाने के लिए 3 दिन का समय है.
Crystal Crop Protection IPO: अलॉटमेंट डेट
आईपीओ का अलॉटमेंट 23 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है. अलॉटमेंट के बाद जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उन्हें रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
Crystal Crop Protection IPO: लिस्टिंग डेट
इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी. इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 26 नवंबर 2026 तय की गई है.
Crystal Crop Protection IPO: रजिस्ट्रार, बुक रनिंग लीड मैनेजर
इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड है, जबकि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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