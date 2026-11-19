ETV Bharat / business

Crystal Crop IPO Day 2: ₹455 करोड़ का इश्यू दूसरे दिन 1.91 गुना भरा, GMP 18 रुपये पर; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ का दूसरा दिन (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार, 18 नवंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. पहले दिन निवेशकों की ओर से मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला और इश्यू कुल 1.40 गुना सब्सक्राइब हुआ था. आज, गुरुवार सब्सक्रिप्शन का दूसरा दिन है, और सुबह 11.10 बजे तक ये इश्यू 1.91 गुना भर चुका है.

कर्मचारियों और QIB निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जबकि रिटेल निवेशकों ने भी अच्छी भागीदारी की. वहीं, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 18 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे 6.62 फीसदी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.