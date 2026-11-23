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Crystal Crop IPO Allotment Status: 5% GMP, शेयर मिले या नहीं? MUFG Intime, BSE पर ऐसे करें चेक अलॉटमेंट स्टेटस

क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये के आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को अब शेयर पाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा. 20 नवंबर 2026 को इस आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन था. 3 दिन में इस आईपीओ को 9.71 गुना सब्सक्राइब किया गया है. सबसे ज्यादा 39.16 बार NIIs ने सब्सक्राइब किया है. वहीं, रिटेल से भी 9.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है.

इधर, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 14 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे करीब 5.15 फीसदी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.

Crystal Crop Protection IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज इस आईपीओ का प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 55 शेयर हैं. रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश अपर प्राइस के हिसाब से 14,960 रुपये (55 शेयर) होगा. यह इश्यू फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का कॉम्बिनेशन है. इसमें 1.31 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू 354.77 करोड़ रुपये का है, जबकि 37.03 लाख शेयरों का OFS 100.71 करोड़ रुपये का है. Crystal Crop Protection IPO: जीएमपी का हाल जीएमपी पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 14 रुपये दर्ज किया गया, जो कि आज शाम 5 बजे तक आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 272 रुपये के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 286 रुपये बनता है. इस हिसाब से निवेशकों को करीब 5.15 फीसदी के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है. हालांकि, GMP में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसे सिर्फ संकेत के तौर पर देखना चाहिए. Crystal Crop Protection IPO: अलॉटमेंट डेट आईपीओ का अलॉटमेंट 23 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है. अलॉटमेंट के बाद जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उन्हें रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. Crystal Crop Protection IPO: रजिस्ट्रार, बुक रनिंग लीड मैनेजर इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड है, जबकि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है. Crystal Crop Protection IPO: अलॉटमेंट स्टेटस चेक आईपीओ में शेयर आपको मिले या नहीं, इसका पता निवेशक इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट या बीएसई पर जाकर पता लगा सकते हैं. अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- BSE पर ऐसे करें चेक Step 1- दिए गए लिंक पर क्लिक कर बीएसई वेबसाइट पर जाएं - https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx. Step 2- इश्यू टाइप में ‘इक्विटी’ सिलेक्ट करें. Step 3- इश्यू नेम ड्रॉपडाउन मेनू में ‘Crystal Crop Protection’ सिलेक्ट करें.