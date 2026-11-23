Crystal Crop IPO Allotment Status: 5% GMP, शेयर मिले या नहीं? MUFG Intime, BSE पर ऐसे करें चेक अलॉटमेंट स्टेटस
Crystal Crop IPO Allotment Status Check: पैसे लगा दिये हैं, तो शेयर मिले या नहीं? रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.
Published : November 23, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का 455.49 करोड़ रुपये के आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को अब शेयर पाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा. 20 नवंबर 2026 को इस आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन था. 3 दिन में इस आईपीओ को 9.71 गुना सब्सक्राइब किया गया है. सबसे ज्यादा 39.16 बार NIIs ने सब्सक्राइब किया है. वहीं, रिटेल से भी 9.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है.
इधर, ग्रे मार्केट में भी आईपीओ को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, जहां 14 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जिससे करीब 5.15 फीसदी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बन रही है.
Crystal Crop Protection IPO: प्राइस बैंड, लॉट साइज
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 259 रुपये से 272 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 55 शेयर हैं.
रिटेल निवेशक के लिए न्यूनतम निवेश अपर प्राइस के हिसाब से 14,960 रुपये (55 शेयर) होगा. यह इश्यू फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का कॉम्बिनेशन है. इसमें 1.31 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू 354.77 करोड़ रुपये का है, जबकि 37.03 लाख शेयरों का OFS 100.71 करोड़ रुपये का है.
Crystal Crop Protection IPO: जीएमपी का हाल
जीएमपी पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 14 रुपये दर्ज किया गया, जो कि आज शाम 5 बजे तक आखिरी बार अपडेट किया गया था. अपर प्राइस बैंड 272 रुपये के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 286 रुपये बनता है.
इस हिसाब से निवेशकों को करीब 5.15 फीसदी के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है. हालांकि, GMP में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए इसे सिर्फ संकेत के तौर पर देखना चाहिए.
Crystal Crop Protection IPO: अलॉटमेंट डेट
आईपीओ का अलॉटमेंट 23 नवंबर 2026 को फाइनल होने की उम्मीद है. अलॉटमेंट के बाद जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उन्हें रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
Crystal Crop Protection IPO: रजिस्ट्रार, बुक रनिंग लीड मैनेजर
इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड है, जबकि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है.
Crystal Crop Protection IPO: अलॉटमेंट स्टेटस चेक
आईपीओ में शेयर आपको मिले या नहीं, इसका पता निवेशक इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट या बीएसई पर जाकर पता लगा सकते हैं. अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
BSE पर ऐसे करें चेक
Step 1- दिए गए लिंक पर क्लिक कर बीएसई वेबसाइट पर जाएं - https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx.
Step 2- इश्यू टाइप में ‘इक्विटी’ सिलेक्ट करें.
Step 3- इश्यू नेम ड्रॉपडाउन मेनू में ‘Crystal Crop Protection’ सिलेक्ट करें.
Step 4- अप्लीकेशन नंबर या पैन दर्ज करें.
Step 5- ‘I am Not Robot’ पर टिक कर वैरिफाइ करें और ‘सर्च’ पर क्लिक करें.
Step 6- आपकी Crystal Crop Protection आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगी.
रजिस्ट्रार MUFG Intime India Pvt Ltd पर ऐसे करें चेक
Step 1- सबसे पहले इस लिंक के जरिए पर रजिस्ट्रार की वेबसाइट - https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर जाएं.
Step 2- Select Company ड्रॉपडाउन मेनू में ‘Crystal Crop Protection’ सिलेक्ट करें.
Step 3- PAN, ऐप नंबर, DP ID या खाता संख्या में से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करें.
Step 4- सिलेक्ट किये गए ऑप्शन के अनुसार डिटेल्स दर्ज करें.
Step 5- सर्च पर क्लिक करें.
Step 6- आपकी Crystal Crop Protection IPO अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगी.
Crystal Crop Protection IPO: सब्सक्रिप्शन स्टेटस
एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और कुल मिलाकर यह 17.07 गुना सब्सक्राइब हुआ. सबसे ज्यादा डिमांड नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की ओर से आई, जहां इश्यू 37.70 गुना भरा. इसमें 10 लाख रुपये से ज्यादा की बिड वाली कैटेगरी 43.49 गुना और 2 से 10 लाख रुपये वाली कैटेगरी 26.11 गुना सब्सक्राइब हुई.
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी 15.47 गुना सब्सक्राइब हुई, जिसमें FII की ओर से 83,71,660 यूनिट्स, DII की ओर से 72,53,730 यूनिट्स और म्यूचुअल फंड्स की ओर से 33,46,365 यूनिट्स के लिए बिड आई. वहीं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) कैटेगरी 9.28 गुना भरी, जिसमें कट-ऑफ पर 5,00,53,630 यूनिट्स के लिए बिड मिली. एम्प्लॉई कैटेगरी 8.22 गुना सब्सक्राइब हुई.
Crystal Crop Protection IPO: लिस्टिंग डेट
इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी. इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 26 नवंबर 2026 तय की गई है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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