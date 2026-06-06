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Bitcoin ने दिया तगड़ा झटका, पहली बार गिरा 60,000 डॉलर के नीचे, क्या और डूबेगा आपका पैसा?

नई दिल्ली: दुनिया की सबसे लोकप्रिय और बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) की कीमतों में भारी गिरावट आई है. यह अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार 60,000 डॉलर (लगभग 57 लाख रुपये) के स्तर से नीचे गिर गया है. शनिवार सुबह बिटकॉइन की कीमत लगभग 7 प्रतिशत घटकर 59,101 डॉलर तक आ गई थी, जिसके बाद यह 59,743 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था.

यह गिरावट इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2025 में बिटकॉइन अपने रिकॉर्ड स्तर 1,26,000 डॉलर से ऊपर पहुंच गया था. तब से अब तक बिटकॉइन अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू (कीमत) खो चुका है.

गिरावट के मुख्य कारण

बाजार के जानकारों और विश्लेषकों के अनुसार, बिटकॉइन की इस बड़ी गिरावट के पीछे मुख्य कारण हैं:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य क्षेत्रों में निवेश: बड़े संस्थागत निवेशक अब अपना पैसा क्रिप्टोकरेंसी से निकालकर दूसरे उभरते हुए क्षेत्रों में लगा रहे हैं. लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रक्षा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े शेयरों में निवेश करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

फेडरल रिजर्व की नीतियां: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में 'केविन वॉर्श' को नामित करने के बाद से निवेशकों में चिंता है. निवेशकों को लगता है कि उनके आने से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होंगी, जिससे बाजार में नकदी की कमी हो सकती है.