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रूस द्वारा दी गई तेल छूट समाप्त होने के बाद भारत ऊर्जा संकट से उबरने की कोशिश कर रहा, एलपीजी को प्राथमिकता

उपभोक्ता वैध पहचान पत्र दिखाकर सिलेंडर रिफिल करवा सकते हैं, पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हालांकि अवैध बिक्री और कालाबाजारी को रोकने के लिए जांच की व्यवस्था की गई है.जागरूकता अभियान का दायरा काफी व्यापक रहा है. पिछले दो दिनों में ही, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5,500 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 6,700 छोटे सिलेंडर वितरित किए गए. पिछले दो हफ्तों में, 5-किलो सिलेंडरों की बिक्री 675,000 यूनिट से अधिक हो गई है, और दैनिक बिक्री फरवरी में औसतन 70,000 से बढ़कर 4 अप्रैल को 90,000 से अधिक हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धता और बढ़ती मांग दोनों को दर्शाता है.

शर्मा ने बताया कि हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 4 से 42 लाख वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है.उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ ही, कमजोर समूहों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और नियमित एलपीजी कनेक्शन के बिना व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई है. सरकार ने 5 किलोग्राम के मुफ्त व्यापार एलपीजी सिलेंडरों (एफटीएल) के वितरण को बढ़ाया है, जो आसानी से उपलब्ध हैं और जिनके लिए न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है."

सीमित आपूर्ति को प्रबंधित करने के लिए, सरकार ने प्राथमिकता रणनीति अपनाई है, जिसमें घरेलू खपत को सर्वोच्च स्थान दिया गया है. उन्होंने आगे कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर रसोई में खाना पकाने की गैस उपलब्ध हो, परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति में शुरू में भारी कटौती की गई, एक समय तो यह लगभग शून्य के करीब पहुँच गई थी, जिसे धीरे-धीरे सामान्य स्तर के लगभग 70% तक बहाल किया गया."

प्रमुख उपायों में से एक रिफाइनरियों के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन को अधिकतम संभव स्तर तक बढ़ाना रहा है. कच्चे तेल के प्रसंस्करण विन्यास से जुड़ी तकनीकी सीमाओं के बावजूद, घरेलू उत्पादन को 46-47 हजार मीट्रिक टन से अधिक तक पहुँचा दिया गया है. शर्मा ने कहा, "कच्चे तेल के मिश्रण के आधार पर मामूली उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन उत्पादन मजबूत बना हुआ है."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का रिफाइनिंग तंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहा है.शर्मा के अनुसार, घरेलू रिफाइनरियां वर्तमान में अपनी अधिकतम क्षमता पर चल रही हैं, कुछ इकाइयां तो 100% से भी अधिक उपयोग में हैं. प्रसंस्करण में इस आक्रामक वृद्धि ने वैश्विक तनाव और प्रतिबंधों से संबंधित व्यापार प्रवाह में बदलाव के कारण आपूर्ति पक्ष की अनिश्चितताओं के प्रभाव को कम करने में मदद की है. हालांकि, घरेलू ईंधन के रूप में महत्वपूर्ण एलपीजी के मामले में स्थिति अधिक जटिल है. शर्मा ने स्वीकार किया कि भारत के एलपीजी आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू ईंधन पर निर्भर करता है. लगभग 60% एलपीजी पहले एक विशिष्ट क्षेत्र से मंगाई जाती थी, जो अब भू-राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित है. उन्होंने कहा, "हां, एलपीजी आयात में कमी चिंता का विषय है," और आगे कहा कि सरकार ने इस अंतर को पाटने के लिए कई उपाय किए हैं, हालांकि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है.

ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश की कच्चे तेल की खरीद रणनीति पूरी तरह से लागू है. उन्होंने कहा, "कच्चे तेल के मामले में, हमारे पास सभी कार्गो बुक हैं और पर्याप्त आपूर्ति है."

नई दिल्ली : रूस के साथ तेल छूट की अवधि समाप्त होने और मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, भारत पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ईंधन की स्थिर उपलब्धता बनाए रखने में कामयाब रहा है. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि हालांकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में चुनौतियां बनी हुई हैं.

एलपीजी के अलावा, भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में भी व्यवधान का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से कतर द्वारा अप्रत्याशित आपातकाल (फोर्स मेज्योर) घोषित करने के बाद, जिससे अनुबंधित शिपमेंट प्रभावित हुए. इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने क्षेत्रीय प्राथमिकता आदेश जारी किए. घरेलू प्राकृतिक गैस (पीएनपी) उपभोक्ताओं और सीएनजी वाहन उपयोगकर्ताओं को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जबकि उर्वरक संयंत्रों और रिफाइनरियों को अस्थायी कटौती का सामना करना पड़ा है.

शर्मा ने कहा, "उर्वरक संयंत्रों को पहले उनकी गैस आवश्यकता का लगभग 70% प्राप्त हो रहा था, लेकिन उपलब्धता में सुधार के साथ अब इसे बढ़ाकर लगभग 90% किया जा रहा है."शहरी गैस वितरण नेटवर्क को भी अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है, जिसमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनपी विस्तार का समर्थन करने के लिए बढ़ी हुई आपूर्ति प्राप्त हो रही है.दीर्घकालिक लचीलेपन को बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत, सरकार रणनीतिक गैस भंडार स्थापित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. हालांकि, ऐसे उपायों की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा बाजारों की अनिश्चितता के कारण प्रस्तावों का सक्रिय रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है.

हालांकि आपूर्ति श्रृंखलाओं में कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि देशभर में डीजल और पेट्रोल दोनों की आपूर्ति स्थिर है. क्षेत्र के किसी भी ईंधन स्टेशन पर ईंधन की कमी की सूचना नहीं मिली है. इसके अलावा, राजकोषीय नीति उपायों, जैसे कि ईंधन की बिक्री पर उत्पाद शुल्क में कमी और ईंधन पर निर्यात कर में कटौती के माध्यम से, सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि से सुरक्षा प्रदान कर रही है.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत में ईंधन की कीमत कई पड़ोसी देशों की तुलना में कम है.क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण, उदाहरण के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास, जो जहाजों के लिए एक प्रमुख वैश्विक चोकपॉइंट है, जहाजरानी मंत्रालय ने जहाजरानी उद्योग के भीतर जहाजों के आवागमन की निगरानी की है.

मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल के अनुसार, भारतीय ध्वज वाले एलपीजी ले जाने वाले दोनों जहाज ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा सफलतापूर्वक जलडमरूमध्य से गुजरे और क्रमशः 46,500 टन और 15,500 टन एलपीजी लोड की. उनके अनुसार, वर्तमान में भारतीय तेल रजिस्ट्री में पंजीकृत 16 पोत इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें एलएनजी वाहक, एलपीजी वाहक, कच्चे तेल वाहक और थोक मालवाहक पोत शामिल हैं. वर्तमान में मौजूद छह कच्चे तेल वाहक पोतों में से पांच पूरी क्षमता से भरे हुए हैं और दो एलपीजी वाहक पोतों में से एक भरा हुआ है (बाकी खाली है). इसके अतिरिक्त, भारतीय माल से लदे 17 पोत (भारतीय और विदेशी ध्वज वाले दोनों) वर्तमान में इस क्षेत्र में कार्यरत हैं.

दो जहाज जल्द ही भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले हैं: ग्रीन सानवी 7 अप्रैल को और ग्रीन आशा 9 अप्रैल को. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के लिए आवश्यक बंदरगाह अवसंरचना का निर्माण इन जहाजों के कुशल संचालन और वितरण में सहायता के लिए किया गया है.इसके अतिरिक्त, मंगल ने संकेत दिया है कि ईरान द्वारा ईरानी जलक्षेत्र से जहाजों के गुजरने की अनुमति देने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क/प्रभार लगाने का कोई संकेत नहीं है, जो शिपिंग लागत में वृद्धि की अटकलों का खंडन करता है.अंत में, सरकार ने पिछले महीने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और भंडारण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है. सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100,000 से अधिक निरीक्षण और छापे मारे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 52,000 सिलेंडर जब्त किए गए, 850 एफआईआर दर्ज की गईं और 220 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. तेल विपणन कंपनियों ने भी लगभग 1,500 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 118 वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 41 को निलंबित किया है.

अधिकारियों ने बताया कि राज्यों को नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने और जनता को आश्वस्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को जनता के सामने पारदर्शी रखने के निर्देश दिए गए हैं.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप आठ भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है, जबकि एक का अभी तक पता नहीं चल पाया है. सात मृतकों के शव स्वदेश वापस भेज दिए गए हैं, जबकि आठवें व्यक्ति को वापस लाने का प्रयास जारी है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रभावित प्रत्येक परिवार के संपर्क में है और इस मामले में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षों के साथ कूटनीतिक रूप से सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है.