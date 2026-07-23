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कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल: ब्रेंट क्रूड $96 के पार, भारत में बढ़ सकती है महंगाई

मिडिल ईस्ट में तनाव और तेल टैंकरों पर हमलों से कच्चा तेल $96 पार हुआ, जिससे भारत में महंगाई और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 11:41 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में भू-राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंचने के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई है. गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई. इस उछाल के साथ ही बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.5 प्रतिशत (2.42 डॉलर) की बढ़त के साथ 96 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है.

लाल सागर में तेल टैंकरों पर सीधा हमला
तेल की कीमतों में इस अचानक तेजी की मुख्य वजह लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले हैं. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दो बड़े तेल टैंकरों—'एन्सेलिया' और 'लैला' पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है. लाल सागर के रास्ते पर तेल टैंकरों को निशाना बनाने की यह पहली बड़ी घटना है. इस समुद्री मार्ग का उपयोग सऊदी अरब दुनिया के सबसे व्यस्त तेल गलियारे 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के विकल्प के रूप में करता है. इस हमले के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का डर बढ़ गया है. इस महीने ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव न घटने पर कीमतें जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर सकती हैं.

भारत पर क्या होगा असर?
भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है:

महंगाई का खतरा: कच्चा तेल महंगा होने से देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं. ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से फल, सब्जियां और रोजमर्रा का सामान भी महंगा हो जाएगा.

रुपये में कमजोरी: तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे. इससे भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है.

शेयर बाजार में गिरावट: तेल के बढ़ते दामों के कारण निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ सकता है.

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