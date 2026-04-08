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कच्चे तेल की कीमतों में पिछले छह साल में सबसे बड़ी गिरावट, 18 फीसदी तक कम हुए दाम

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Image )

नई दिल्ली : अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा कर दी गई है. इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. आज के कारोबार के दौरान यह 19.26 डॉलर या 17.62 प्रतिशत कम होकर 90.01 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था. हालांकि, बाद में भाव 94.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छह साल में यह एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है. मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत 109.27 डॉलर प्रति बैरल थी. ईरान और अमेरिका के बीच जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस दिन तेल की कीमत 73 डॉलर प्रति बैरल थी. युद्ध के बाद से प्रत्येक दिन इसकी कीमतें बढ़ती गईं. एक समय कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दिया है कि सीजफायर की अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन की अनुमति दी जाएगी, जिससे आपूर्ति बाधित होने की चिंताएं कम हो गई हैं. वेस्टेड फाइनेंस के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विराम शाह ने कहा, "कच्चे तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर से नीचे आने के बावजूद, परिष्कृत ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं और शिपिंग के प्रति भरोसे को सामान्य होने में कई हफ्ते या शायद कई महीने भी लग सकते हैं." एक्सपर्ट मानते हैं कि तेल की कीमतों में फिर से उछाल तभी आएगा, जब सीजफायर पर संकट आएगा. अगर सीजफायर को लेकर नकारात्मक खबरें आती हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आएगा और फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल या उससे अधिक कीमत हो सकती है. कच्चे तेल की कीमतों का गिरना, भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करते हैं. ऐसे में महंगे तेल की वजह से न सिर्फ हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ता है, बल्कि आयात बिल भी लगातार बढ़ता जाता है. जबकि कच्चे तेल का बिल घटने से डॉलर की मांग कम होती है और रुपया मजबूत होता है. कच्चे तेल के भाव गिरने से आम लोगों को राहत पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद की जा सकती है.

ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स लागत घट जाएगी.

एयरलाइंस कंपनियों को फायदा.

महंगाई पर नियंत्रण संभव.