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क्रूड ऑयल में 5% की भारी गिरावट, क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

क्रूड ऑयल 5% गिरकर $92 पर आया. इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव का कम होना है.

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सांकेतिक फोटो (ap)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 9:41 AM IST

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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. हफ्ते के पहले ही दिन सोमवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5 फीसदी से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल फिसलकर 92 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है, जबकि ट्रेडिंग के शुरुआती मिनटों में यह कुछ समय के लिए 90 डॉलर के भी नीचे चला गया था.

मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से मिली राहत
कच्चे तेल की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में भू-राजनीतिक तनाव का कम होना है. अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक बातचीत शुरू हो गई है. कतर और ओमान की मध्यस्थता में शुरू हुई इस शांति वार्ता के बाद वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में रुकावट का डर काफी कम हो गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक रास्ते को थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, जिसके कारण फिलहाल हमलों पर अस्थायी रोक लगाई गई है. ईरान की सेना ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है. इस शांति समझौते से उम्मीद जगी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की शिपिंग और सप्लाई जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

आज क्या हैं कच्चे तेल के दाम?
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.89% की गिरावट के साथ 91.89 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI Crude) भी लगभग 5.5% फिसलकर 84.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते गुरुवार को अमेरिकी हमलों के कारण तेल की कीमतें 100.69 डॉलर के पार निकल गई थीं.

आम जनता को कब मिलेगी राहत?
कच्चे तेल की इस गिरावट से भारतीय उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद जगी है. रेटिंग एजेंसी ICRA और बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि ब्रेंट क्रूड आने वाले दिनों में इसी तरह 90 से 92 डॉलर के आसपास स्थिर रहता है, तो सरकारी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 3 से 5 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती हैं. हालांकि, यह कटौती तेल कंपनियों द्वारा अपने पिछले घाटे की भरपाई करने और नया सस्ता स्टॉक भारत पहुंचने के बाद ही लागू होगी.

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