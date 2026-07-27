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क्रूड ऑयल में 5% की भारी गिरावट, क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारत के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. हफ्ते के पहले ही दिन सोमवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5 फीसदी से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल फिसलकर 92 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है, जबकि ट्रेडिंग के शुरुआती मिनटों में यह कुछ समय के लिए 90 डॉलर के भी नीचे चला गया था.

मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से मिली राहत

कच्चे तेल की कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में भू-राजनीतिक तनाव का कम होना है. अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक बातचीत शुरू हो गई है. कतर और ओमान की मध्यस्थता में शुरू हुई इस शांति वार्ता के बाद वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में रुकावट का डर काफी कम हो गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक रास्ते को थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, जिसके कारण फिलहाल हमलों पर अस्थायी रोक लगाई गई है. ईरान की सेना ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी है. इस शांति समझौते से उम्मीद जगी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की शिपिंग और सप्लाई जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

आज क्या हैं कच्चे तेल के दाम?

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.89% की गिरावट के साथ 91.89 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI Crude) भी लगभग 5.5% फिसलकर 84.40 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते गुरुवार को अमेरिकी हमलों के कारण तेल की कीमतें 100.69 डॉलर के पार निकल गई थीं.