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क्लीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ेगा संकट; 2040 तक लिथियम और कॉपर की किल्लत रहने का अनुमान

साल 2040 तक क्लीन एनर्जी के कारण महत्वपूर्ण खनिजों की मांग बढ़ेगी, लेकिन चीन के रिफाइनिंग दबदबे से आपूर्ति में भारी कमी रहेगी: IEA रिपोर्ट

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV), बैटरी, और सौर-पवन जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इस बदलाव के कारण आने वाले साल 2040 तक लिथियम और कॉपर जैसे जरूरी खनिजों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मांग बढ़ने के बावजूद बाजार में इन जरूरी चीजों की कमी लगातार बनी रह सकती है.

निवेश के लिए चाहिए बड़ी रकम
भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन और रिफाइनिंग के काम में अब से लेकर 2040 के बीच 750 अरब डॉलर (लगभग 62 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा के भारी निवेश की जरूरत होगी. इस पूरे पैसे में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 310 अरब डॉलर सिर्फ कॉपर के लिए और 280 अरब डॉलर निकल नाम के खनिज के लिए चाहिए होगा.

किस खनिज की कितनी बढ़ेगी मांग?
रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सालों में अलग-अलग खनिजों की मांग में यह बदलाव आएगा

  • लिथियम: बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम की मांग 2040 तक तीन गुना से भी ज्यादा हो जाएगी.
  • ग्रेफाइट: इसकी जरूरत मौजूदा समय के मुकाबले बिल्कुल दोगुनी हो जाएगी.
  • निकल और रेयर अर्थ: निकल की मांग में 65% और रेयर अर्थ (दुर्लभ खनिजों) में 50% की बढ़ोतरी होगी.
  • कॉपर: तांबे की मांग 25% से ज्यादा बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि दुनिया को 70 लाख टन अतिरिक्त तांबा चाहिए होगा.

सप्लाई चेन में चीन का दबदबा सबसे बड़ा खतरा
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि खनिजों को जमीन से निकालने के प्रोजेक्ट्स अब अलग-अलग देशों में शुरू तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें साफ करने का काम अब भी कुछ ही देशों में सिमटा है. इस मामले में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा है. पूरी दुनिया का 90% ग्रेफाइट, 75% कोबाल्ट, 70% लिथियम और 50% कॉपर अकेले चीन में ही साफ किया जाता है. अगर चीन से सप्लाई में कोई रुकावट आती है, तो पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी का काम ठप पड़ सकता है.

रिसाइक्लिंग से मिलेगी मदद
खनिजों की इस कमी को दूर करने के लिए पुरानी बैटरियों और सामान को दोबारा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाएगा. अभी दुनिया में सिर्फ 10% खनिजों की रिसाइक्लिंग होती है, लेकिन 2040 तक इसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है. अगर सही समय पर सही नीतियां बनाई जाएं, तो इस संकट से बचा जा सकता है.

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