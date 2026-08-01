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क्लीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ेगा संकट; 2040 तक लिथियम और कॉपर की किल्लत रहने का अनुमान

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV), बैटरी, और सौर-पवन जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इस बदलाव के कारण आने वाले साल 2040 तक लिथियम और कॉपर जैसे जरूरी खनिजों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मांग बढ़ने के बावजूद बाजार में इन जरूरी चीजों की कमी लगातार बनी रह सकती है. निवेश के लिए चाहिए बड़ी रकम

भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन और रिफाइनिंग के काम में अब से लेकर 2040 के बीच 750 अरब डॉलर (लगभग 62 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा के भारी निवेश की जरूरत होगी. इस पूरे पैसे में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 310 अरब डॉलर सिर्फ कॉपर के लिए और 280 अरब डॉलर निकल नाम के खनिज के लिए चाहिए होगा. किस खनिज की कितनी बढ़ेगी मांग?

रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सालों में अलग-अलग खनिजों की मांग में यह बदलाव आएगा